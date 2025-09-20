Η αλληλεγγύη πιο απαραίτητη από ποτέ

Δύο χρόνια που σφράγισαν τη σύγχρονη ιστορία με τις εικόνες χιλιάδων νεκρών, εκατοντάδων χιλιάδων τραυματιών, εκατομμυρίων ξεριζωμένων και μιας ολόκληρης κοινωνίας που προσπαθεί να επιβιώσει κάτω από τον συνεχή αποκλεισμό και τα εγκλήματα του κατοχικού στρατού. Η φωνή της αλληλεγγύης στην Ελλάδα ήταν πάντα παρούσα, όμως τώρα η ανάγκη είναι ακόμη πιο επιτακτική. Με αφορμή τη μαύρη αυτή επέτειο, καλούμε σε τέσσερις ημέρες δράσεων (7-10 Οκτωβρίου) σε όλη τη χώρα, που θα κορυφωθούν την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου με απεργία. Η απεργία αυτή δεν είναι μόνο ένα μήνυμα διαμαρτυρίας απέναντι στο κράτος του Ισραήλ και στους συμμάχους του, αλλά και μια κραυγή ελπίδας ότι οι λαοί, με την ενότητά τους, μπορούν να βάλουν φραγμό στη βαρβαρότητα.

Δύο χρόνια συμπληρώνονται αυτές τις μέρες από την έναρξη της πιο βάρβαρης και καταστροφικής φάσης του πολέμου γενοκτονίας εναντίον του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας.

Απευθυνόμαστε σε όλα τα εργατικά σωματεία, τις ομοσπονδίες και τις συνδικαλιστικές ενώσεις να πάρουν θέση. Ιδιαίτερα καλούμε τα συνδικάτα να πρωτοστατήσουν και να αναλάβουν πρωτοβουλία, ώστε η απεργία να πάρει πανελλαδικό χαρακτήρα. Η Ελλάδα έχει μακρά παράδοση αγώνων για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη και σήμερα αυτή η κληρονομιά μάς καλεί να σταθούμε δίπλα στον παλαιστινιακό λαό.

Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν συγκεντρώσεις, πορείες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και δημόσιες συζητήσεις που θα αναδεικνύουν το μέγεθος του εγκλήματος και θα τιμούν τους χιλιάδες μάρτυρες της Γάζας. Η κλιμάκωση του αγώνα για την Παλαιστίνη είναι κομμάτι του δικού μας αγώνα για ειρήνη, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

Δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές σε μια συνεχιζόμενη γενοκτονία. Η σιωπή είναι συνενοχή και η δράση είναι η απάντηση. Στις 10 Οκτωβρίου, με την απεργία, ας δώσουμε όλοι μαζί το μήνυμα ότι οι λαοί της Ελλάδας και της Παλαιστίνης είναι ενωμένοι στον κοινό αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τον ρατσισμό και την καταπίεση.

Η Παλαιστίνη θα ζήσει – η Γάζα θα ξαναχτιστεί – οι λαοί θα νικήσουν!

*Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος