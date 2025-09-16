«Πρόσωπο-παράδειγμα και στα σχολεία της Αφρικής»

Με τον 67χρονο σήμερα Μόσα Χιριτάνε, δάσκαλο Μέσης Εκπαιδευσης στη Νότια Αφρική, γνωριστήκαμε Ιανουάριο του 2010 στην πόλη Ντέρμπαν της γης του Νέλσον Μαντέλα και του, στυγνού λίγα χρόνια νωρίτερα και σφαδάζοντα ως σήμερα ρατσισμού, ευτυχώς σ' επιμέρους κοινωνικές σχέσεις… Τότε ενόψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του πρώτου σε αφρικανική γη, είχαμε αναλύσει στις συζητήσεις (και) μαζί του, την ιστορική πορεία του δηλητηριώδους συμπτώματος στην ανθρώπινη συμπεριφορά (ας καθορίσουμε και έτσι, ευγενώς, το ρατσισμό).

Κατά διαστήματα, από τότε μέχρι σήμερα, ανταλλάσουμε εμπειρίες και απόψεις με το μέλος της φυλής Τσουάνα και ομιλητή της ομώνυμης γλώσσας, μιας από τις έντεκα επίσημες γλωσσικές διαλέκτους στη Νότια Αφρική! Για ευνόητους λόγους, η εμφάνιση του Γιάννη Αντεντοκούνμπο με το ελληνικό εθνόσημο στάθηκε τα τελευταία χρόνια αφορμή εξιδικευμένων αναφορών στην μεταξύ μας επικοινωνία. Συζητήσεων για την απήχηση και τις προεκτάσεις γενικότερα στην μαύρη ήπειρο, της εικόνας του, καταγόμενου από την Νιγηρία αλλά, όπως αποδεικνύει η συμπεριφορά του (και) σ' αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πιο Έλληνα απ' όλους μας, Γιάννη... Τον είδατε και πώς μάζεψε γύρω του τους υπόλοιπους παίκτες μετά τη νίκη με τους Λιθουανούς, πώς κάλεσε τα χέρια όλων σε κοινή γροθιά και τους είπε με απαίτηση - αγάπη: «Άλλο ένα παιχνίδι για τον τελικό, πάμε»! Πώς τον αντικρύζει η λεγόμενη «μαύρη ήπειρος»; Μόσα είναι το μικρό όνομα του φίλου - δασκάλου, σημαίνει «χάρη, συμπάθεια» όπως μας είχε πεί όταν γνωριστήκαμε πριν από 15 χρόνια στο Ντέρμπαν. Ισως συμβάλλει και η ίδια μετάφραση στην οπτική γωνία του…