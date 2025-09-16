«Πρόσωπο-παράδειγμα και στα σχολεία της Αφρικής»

Με τον 67χρονο σήμερα Μόσα Χιριτάνε, δάσκαλο Μέσης Εκπαιδευσης στη Νότια Αφρική, γνωριστήκαμε Ιανουάριο του 2010 στην πόλη Ντέρμπαν της γης του Νέλσον Μαντέλα και του, στυγνού λίγα χρόνια νωρίτερα και σφαδάζοντα ως σήμερα ρατσισμού, ευτυχώς σ' επιμέρους κοινωνικές σχέσεις… Τότε ενόψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του πρώτου σε αφρικανική γη, είχαμε αναλύσει στις συζητήσεις (και) μαζί του, την ιστορική πορεία του δηλητηριώδους συμπτώματος στην ανθρώπινη συμπεριφορά (ας καθορίσουμε και έτσι, ευγενώς, το ρατσισμό).
Κατά διαστήματα, από τότε μέχρι σήμερα, ανταλλάσουμε εμπειρίες και απόψεις με το μέλος της φυλής Τσουάνα και ομιλητή της ομώνυμης γλώσσας, μιας από τις έντεκα επίσημες γλωσσικές διαλέκτους στη Νότια Αφρική! Για ευνόητους λόγους, η εμφάνιση του Γιάννη Αντεντοκούνμπο με το ελληνικό εθνόσημο στάθηκε τα τελευταία χρόνια αφορμή εξιδικευμένων αναφορών στην μεταξύ μας επικοινωνία. Συζητήσεων για την απήχηση και τις προεκτάσεις γενικότερα στην μαύρη ήπειρο, της εικόνας του, καταγόμενου από την Νιγηρία αλλά, όπως αποδεικνύει η συμπεριφορά του (και) σ' αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πιο Έλληνα απ' όλους μας, Γιάννη... Τον είδατε και πώς μάζεψε γύρω του τους υπόλοιπους παίκτες μετά τη νίκη με τους Λιθουανούς, πώς κάλεσε τα χέρια όλων σε κοινή γροθιά και τους είπε με απαίτηση - αγάπη: «Άλλο ένα παιχνίδι για τον τελικό, πάμε»! Πώς τον αντικρύζει η λεγόμενη «μαύρη ήπειρος»; Μόσα είναι το μικρό όνομα του φίλου - δασκάλου, σημαίνει «χάρη, συμπάθεια» όπως μας είχε πεί όταν γνωριστήκαμε πριν από 15 χρόνια στο Ντέρμπαν. Ισως συμβάλλει και η ίδια μετάφραση στην οπτική γωνία του…
- Πώς φτάνουν στην γη του, τα εκστατικά φυσικά χαρίαματα του «ειρηνικού κοινωνικού επαναστάτη» Γιάννη Αντεντοκούνμπο σ' εποχή εφαπτόμενη με την δράση των ξεπεσμένων φονιάδων (και) της «Χρυσής Αυγής»;
- «Οι αναφορές στην απόδοση του, η παραδοχή πως θεωρείται ο κορυφαίος παίκτης μπάσκετ στον κόσμο, μαζί και η υπενθύμιση πως η οικογένεια του προέρχεται από τη Νιγηρία αλλά ο ίδιος και τ' αδέλφια του γεννήθηκαν στην Ελλάδα, είναι συχνές. Η πορεία ζωής του είναι γνωστή σε όλη την Αφρική, να είστε σίγουροι γι' αυτό… Και ξέρετε γιατί; Επειδή η αναζήτηση καλύτερης τύχης και ευκαιριών από την οικογένεια Αντεντοκούνμπο είναι κοινό βίωμα. Μοιάζει με πολλών αφρικανών την προσπάθεια, -μια προσπάθεια όμοια με εκίνη της οικογένειας Αντεντοκούμπο- να βρούν δουλειά και ευκαιρίες εξόδου από την φτώχεια… Άρα, δεν θα υπερβάλλω αν πω πως όχι μόνο η Νιγηρία, αλλά συνολικά η Αφρική εκπροσωπείται από την παρουσία του».
- Μήπως διεκδικείται και η εθνικότητα του, επισήμως Έλληνα, Γιάννη μας;
- «Όχι, σε καμμία περίπτωση. Τα τελευταία χρόνια εγώ αλλά και άλλα στελέχη της εκπαίδευσης σε σχολεία της Νότιας Αφρικής μιλάμε στους μαθητές για την πορεία του από την φτώχεια στην καλύτερη ζωή. Είμαι σίγουρος πως το ίδιο κάνουν δάσκαλοι -και όχι μόνο- και σε άλλες χώρες της ηπείρου μας, αν κρίνω από το περιεχόμενο αναφορών που λαμβάνω. Όπως είχαμε συζητήσει και όταν γνωριστήκαμε, οι αφρικανοί πολίτες πολλών γενεών, που είδαμε τον φυσικό πλούτο αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό των πατρίδων μας μας, να πέφτει θύμα εκμετάλλευσης, κυρίως ευρωπαίων και όχι μόνο, έχουμε σημαία μας την λέξη και την έννοια "δικαιοσύνη"! "Θεωρείται δίκαιο λοιπόν", όπως ακούω δίπλα μου, "ο Αντεντοκούνμπο, ν' ανταποδίδει στην Ελλάδα με την προσφορά του στο γήπεδο, όσα προσέφερε η Ελλάδα στην οικογένεια του"»!
