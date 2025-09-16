Ο ρεαλισμός της Αλλαγής

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υπήρξε πάντα περισσότερο από μια απλή οικονομική ή πολιτική συνάντηση. Είναι καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας, της διάθεσής της για αλλαγή, και του οράματος που θέλει να υπηρετήσει. Φέτος, η παρουσία του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, ξεπέρασε κάθε τυπικότητα. Δεν ήταν απλά μια ομιλία, αλλά μια υπενθύμιση ότι η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά είναι ζωντανή δύναμη, ικανή να χαράξει δρόμους για το μέλλον.

Από το 1981 και την ιστορική νίκη που έδωσε ελπίδα σε εκατομμύρια πολίτες, μέχρι τις πιο δύσκολες στιγμές της κρίσης, το ΠΑΣΟΚ υπήρξε η φωνή της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της προόδου. Η μνήμη αυτών των χρόνων δεν είναι νοσταλγία, είναι πυξίδα. Μας υπενθυμίζει ότι οι μεγάλες αλλαγές δεν έρχονται από τη συναίνεση με τη συντήρηση, αλλά από την τόλμη να αμφισβητείς, να προτείνεις, να εμπνέεις.

Η ΔΕΘ του 2025 κατέδειξε ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής είναι έτοιμο να κυβερνήσει με σχέδιο και όραμα. Με προτάσεις που αγγίζουν τη ζωή των ανθρώπων. Ισχυρό κοινωνικό κράτος, δίκαιη φορολογία, δημόσια υγεία και παιδεία, πράσινη μετάβαση και ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Προτάσεις που δεν είναι απλώς τεχνοκρατικές, είναι η έκφραση μιας βαθιά ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας.

Και ακριβώς εδώ πρέπει να ειπωθεί με απόλυτη σαφήνεια: καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, με οποιονδήποτε αρχηγό, δεν αποτελεί επιλογή. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δεν είναι διακοσμητικός φορέας της εξουσίας ούτε δέκατο γρανάζι της συντηρητικής πολιτικής. Είναι φορέας μιας αυτόνομης, προοδευτικής πορείας, η οποία αντλεί δύναμη από την κοινωνία και οφείλει να παραμείνει πιστή στις αρχές της. Η ιστορία μας διδάσκει ότι οι παραχωρήσεις στην ισχύ χωρίς αξίες, οι συμβιβασμοί με τη συντήρηση, μόνο ζημία φέρνουν.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα κόμμα που να οραματίζεται, να σχεδιάζει, να αγωνίζεται. Η ΔΕΘ έδειξε ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ξαναβρίσκει την ψυχή του, αποφασιστική, σοβαρή, με ρίζες βαθιές στο λαϊκό αίσθημα, αλλά με βλέμμα στραμμένο στην Ευρώπη και τον κόσμο του αύριο. Δεν επαναπαύεται στη δόξα του παρελθόντος, αλλά την αξιοποιεί για να χτίσει το μέλλον.

Σε μια εποχή όπου οι φωνές συχνά μπερδεύουν την πολιτική με την επίδειξη, το ΠΑΣΟΚ μίλησε με την καθαρότητα ενός κόμματος που διεκδικεί ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Με τόλμη, σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Με την αποφασιστικότητα που χρειάζεται για να ξαναδώσει στη χώρα την ελπίδα, την αξιοπρέπεια και την προοπτική.

Η Ελλάδα αξίζει μια νέα αρχή. Και το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, όχι για να διαπραγματευτεί την ψυχή του, αλλά για να την επενδύσει ξανά στην μεγάλη υπόθεση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της προόδου και της δημοκρατικής αξιοπρέπειας.

*υποψήφιος Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου