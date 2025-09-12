Η Κίνα στη Λατινική Αμερική: στρατηγική συνεργασία ή νέα εξάρτηση;

Η προέλαση της Κίνας στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (ΛΑΚ) ήταν ιλιγγιώδης. Μέσα σε μόλις δύο δεκαετίες, ο ασιατικός γίγαντας από την περιθωριακή οικονομική παρουσία που είχε έγινε ένας από τους κύριους εμπορικούς εταίρους, πηγές χρηματοδότησης και επενδυτές της περιοχής. Ωστόσο, πίσω από τον λόγο περί συνεργασίας και αμοιβαίας ανάπτυξης, αναδύεται ένα μοντέλο διεθνούς ένταξης που βαθαίνει τους δεσμούς υποτέλειας, επιτείνει τις διαρθρωτικές ασυμμετρίες και απειλεί να εδραιώσει έναν νέο κύκλο οικονομικής εξάρτησης.

Το εμπόριο μεταξύ της ΛΑΚ και της Κίνας, αντί να προωθήσει τον παραγωγικό μετασχηματισμό, ενίσχυσε τον τυπικό διεθνή καταμερισμό εργασίας μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Ενώ οι χώρες της Λατινικής Αμερικής εξάγουν πρωτογενή προϊόντα - σόγια, χαλκό, πετρέλαιο, σίδηρο - η Κίνα κατακλύζει την περιοχή με βιομηχανικά προϊόντα, τεχνολογικό εξοπλισμό και βιομηχανικές εισροές. Αυτή η συμπληρωματικότητα, η οποία εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται πλεονεκτική, στην πραγματικότητα αποτελεί αντανάκλαση ενός άνισου προτύπου που αναπαράγει την εξορυκτική εξειδίκευση της περιοχής, περιορίζοντας τις δυνατότητες εκβιομηχάνισής της και εκθέτοντάς την στη συστηματική επιδείνωση των όρων εμπορίου.

Το σχέδιο "1+3+6", που παρουσίασε ο Σι Τζινπίνγκ το 2014, επισημοποιεί αυτή τη στρατηγική επιρροής. Υπό τη ρητορική της συνεργασίας Νότου-Νότου, η Κίνα έχει δεσμεύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις και υποδομές, αλλά πάντα υπό όρους που εγγυώνται προνομιακή πρόσβαση σε φυσικούς πόρους και δέσμιες αγορές. Μέσω της κινεζικής CELAC και άλλων πολυμερών μέσων, το Πεκίνο κατάφερε να νομιμοποιήσει την παρουσία του, δημιουργώντας παράλληλα ασύμμετρες διμερείς σχέσεις με αδύναμες και δημοσιονομικά ταλαιπωρημένες κυβερνήσεις.

Επιπλέον, οι κινεζικές επενδύσεις έχουν προωθηθεί από κρατικές επιχειρήσεις, υπό τον έλεγχο του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, γεγονός που θέτει σοβαρά υπό αμφισβήτηση την οικονομική ανεξαρτησία των δικαιούχων χωρών. Αντί να προωθήσουν την ανάπτυξη τοπικών αλυσίδων αξίας ή να προωθήσουν τη γνήσια μεταφορά τεχνολογίας, πολλές από αυτές τις επενδύσεις αναπαράγουν συστήματα εγκλωβισμού, με μικρό αντίκτυπο στην απασχόληση ειδικευμένων εργαζομένων και μικρή παραγωγική ολοκλήρωση. Για άλλη μια φορά, η Λατινική Αμερική υποβιβάζεται στο ρόλο του προμηθευτή πρώτων υλών που τροφοδοτούν την ανάπτυξη ενός εξωτερικού βιομηχανικού κέντρου.

Ακόμα χειρότερα, η επέκταση αυτή πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο αποχώρησης των ΗΠΑ και περιφερειακής αποσύνθεσης. Η Κίνα μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το στρατηγικό κενό που άφησε η Ουάσιγκτον, διεισδύοντας σε χώρες με κυβερνήσεις ευάλωτες ή σε αντίθεση με τη Δύση. Αν και ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες της Λατινικής Αμερικής πανηγυρίζουν για αυτή την υποτιθέμενη "χειραφέτηση", η πραγματικότητα είναι ότι μια ιστορική εξάρτηση έχει αντικατασταθεί από μια άλλη, πιο αδιαφανή, πιο επιθετική και λιγότερο ευαίσθητη στα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά δικαιώματα.

Οι συνέπειες είναι προφανείς: παραγωγικός εξευτελισμός, συγκέντρωση των εξαγωγών, απώλεια τεχνολογικής αυτονομίας και αυξανόμενη εξωτερική ευπάθεια. Η ψευδαίσθηση μιας ανάπτυξης που καθοδηγείται από την κινεζική ζήτηση κατέληξε στην παγίωση ενός εξορυκτικού μοντέλου χωρίς μετασχηματιστικό ορίζοντα. Η περιφερειακή ενσωμάτωση στο παγκόσμιο οικονομικό σχήμα της Κίνας δεν δημιούργησε εκβιομηχάνιση, καινοτομία ή ισότητα. Αντιθέτως, επιδείνωσε τις διαρθρωτικές αδυναμίες των λατινοαμερικανικών οικονομιών.

Εν ολίγοις, η παρουσία της Κίνας στη Λατινική Αμερική θα πρέπει να αξιολογείται με μεγαλύτερη προσοχή. Δεν πρόκειται για απόρριψη της διεθνούς συνεργασίας, αλλά για κατανόηση του γεγονότος ότι κανένας παγκόσμιος παράγοντας δεν ενεργεί από αλτρουισμό. Αντιμέτωπες με την πρόοδο ενός νέου προτύπου εξειδίκευσης και εμπορικής ολοκλήρωσης, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις αναπτυξιακές τους στρατηγικές προς μια αυτόνομη, εκβιομηχανιστική προοπτική, διατηρώντας παράλληλα την εθνική τους κυριαρχία. Διαφορετικά, κινδυνεύουν να επαναλάβουν την ιστορία, διατηρώντας ένα πρότυπο εξάρτησης.

