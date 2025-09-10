Μαζί για ειρήνη και αδελφοσύνη

Πολυσήμαντο το μήνυμα που έστειλε από τις τουρκικές φυλακές της Σηλυβρίας ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου σε ελληνοτουρκική αυτοδιοικητική συνάντηση ειρήνης και συνεργασίας στη Μυτιλήνη, το περασμένο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025. «Μ’ όλο που σήμερα δεν μπορώ να είμαι ανάμεσά σας -τόνισε ο θεωρούμενος και αντίπαλον δέος του Ερντογάν-, θέλω να ξέρετε ότι η καρδιά μου χτυπάει πάντα με τις δικές σας καρδιές για ειρήνη και αδελφοσύνη».

Αναφέρθηκε και στην κίνηση που τον προσκάλεσε, την Ενωση για την Ειρήνη και Επικοινωνία στο Αιγαίο, με έδρα τη Σμύρνη, και την πρόεδρό της Ζεϊνέπ Αλτιόκ, που με τον πρόεδρο της αντίστοιχης κίνησης στη Λέσβο, Πάρη Βουνατσή, αποτέλεσαν την ψυχή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ειρήνης Λέσβου, εγχείρημα όχι και τόσο εύκολο στις μέρες μας.

«Στον αγώνα που δίνουμε στην Τουρκία για τα δικαιώματα -συνέχισε ο εκ Πόντου προερχόμενος πρώτος πολίτης της Κωνσταντινούπολης-, το δίκαιο και τη δικαιοσύνη, νιώθω δίπλα μου τη στήριξη εκατομμυρίων ανθρώπων που πιστεύουν στη δημοκρατία. Παίρνω επίσης μηνύματα υποστήριξης πολλών φίλων και συναδέλφων Ελλήνων που αγωνίζονται για την ειρήνη, τη γαλήνη και τη δικαιοσύνη στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Ευχαριστώ από καρδιάς και τις ελληνικές οργανώσεις Συνύπαρξη και Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης για την πρωτοβουλία τους να αναδείξουν την αξία της Διπλωματίας των Πόλεων».

Επόμενη επισήμανση Ιμάμογλου ότι «δυστυχώς, σήμερα, η δημοκρατία παντού βρίσκεται κάτω από τεράστια πίεση, με τη γειτονιά μας ζωσμένη από πολέμους και συγκρούσεις. Μέσα σ’ αυτόν τον “κλοιό της φωτιάς”, όχι μόνο εμείς, αλλά όλος ο κόσμος έχει ανάγκη από την εδραίωση της ειρήνης και αδελφοσύνης ανάμεσα στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας». Πρόσθετη επισήμανση ότι «το μάθημα που πρέπει να αντλήσουμε από την Ιστορία είναι ότι την ευημερία στους λαούς τη φέρνει πάντα η ειρήνη, ποτέ οι συγκρούσεις».

Στάθηκε και στον φιλειρηνικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης, τονίζοντας ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη της τοπικής δημοκρατίας όσο και στη δημιουργία γεφυρών ανάμεσα στους λαούς. Η Διπλωματία Πόλεων εξασφαλίζει την ανάπτυξη των πόλεων μέσα από συνεργασίες γύρω από κοινά πρότζεκτ και στόχους».

Καταλήγοντας, ο δήμαρχος της Ιστανμπούλ ζήτησε από τη συνάντηση «όχι να αναμασηθούν πίκρες του παρελθόντος, αλλά δεσμεύσεις για να μεγιστοποιήσουμε τον στόχο ενός κοινού μέλλοντος. Η υπεράσπιση της ειρήνης στις δύο πλευρές του Αιγαίου, η ενίσχυση της αδελφοσύνης ανάμεσα στους λαούς μας και η προώθηση της δημοκρατίας ενάντια στις αυταρχικές πιέσεις είναι κοινό χρέος όλων μας».

*Προέδρος του Παρατηρητηρίου Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης-ΠΑΔΟΠ