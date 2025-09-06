Παράλληλα σύμπαντα

Στο ένα σύμπαν με επίκεντρο τη συνολική εξομάλυνση των διμερών σχέσεων ΗΠΑ - Ρωσίας αναζητείται ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, με δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη την παραδοχή από την Ουάσινγκτον ότι ο νικητής του πολέμου είναι η Μόσχα.

Στο δεύτερο και παράλληλο σύμπαν, οι νικητές είναι η Ουκρανία και η Γαλλία ως επικεφαλής της συμμαχίας των 26 προθύμων κρατών που θα αποκρούσουν την επόμενη εισβολή της Ρωσίας.

Ο Μακρόν και οι Πρόθυμοι, κατά κύριο λόγο η Γερμανία και η Βρετανία, ζητούν από τη Μόσχα να αποδεχτεί την παρουσία χερσαίων δυνάμεων χωρών-μελών του ΝΑΤΟ σε μια χώρα που θα έχει δεσμευτεί να μην επιχειρήσει στο μέλλον να προσχωρήσει στην Ατλαντική Συμμαχία.

Ενα είναι βέβαιο, ότι η υπερδραστηριοποίηση του Μακρόν για πρόθυμους συμμάχους που θα αποτρέψουν μια νέα ρωσική εισβολή έχει ημερομηνία λήξης. Με την προεξοφλημένη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, η Γαλλία εισέρχεται σε περίοδο πολιτικής και θεσμικής κρίσης χωρίς προηγούμενο.

Χωρίς πλειοψηφία στη Βουλή και με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών να οδηγεί σε εκλογική ήττα, ο Μακρόν δεν έχει την απαιτούμενη αντοχή να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Στην Ουκρανία, η Γαλλία και οι Πρόθυμοι διεκδικούν τη διαχείριση μιας light προσχώρησης της χώρας στο ΝΑΤΟ, μιας ένταξης στο στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας.

Στη Μέση Ανατολή, ο Μακρόν πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια αναγνώρισης από τον ΟΗΕ ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Με τον φόβο μιας εξεγερσιακού τύπου διαμαρτυρίας για τις περικοπές στον προϋπολογισμό ώστε να αποτραπεί προσφυγή στο ΔΝΤ, η Γαλλία του Μακρόν δεν έχει το περιθώριο να ανοίξει ταυτόχρονα μέτωπα αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Τέλος, είναι σαφές ότι η Γερμανία και η Βρετανία δεν θα πρέπει να προεξοφληθούν ως δεδομένες συνυπογράφουσες την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία που προωθεί ο Μακρόν.