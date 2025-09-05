Αν η Μαρία Καρυστιανού μαζέψει κόσμο

Πέμπτη βράδυ, γύρω στις 9 και η Μαρία Καρυστιανού απηύθυνε κάλεσμα για μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, για το έγκλημα των Τεμπών, για το Σάββατο το απόγευμα. Κάλεσμα δηλαδή για συγκεντρώσεις μετά από 48 ώρες.
Μέσα σε δύο μόλις μέρες (και η μία από αυτές Σάββατο) να κινητοποιηθεί ο κόσμος ώστε να πάει στις συγκεντρώσεις. Εκτιμώ πως ο χρόνος είναι πολύ μικρός, εκτιμώ πως πολλοί δεν θα το πληροφορηθούν καν και θα τις χάσουν τις συγκεντρώσεις. Εκτίμηση προσωπική είναι αλλά, ειλικρινά, εύχομαι να πέσω 100% έξω. Τι εύχομαι δηλαδή, το παρακαλάω θα έλεγα...
Θεωρώ λοιπόν πιο πιθανό οι συγκεντρώσεις να μην είναι μεγάλες. Όσο και να «βούιξαν» τα social media και ορισμένα ΜΜΕ, όπως η εφημερίδα μας. Δεν αρκούν.
Αν όμως τελικά οι συγκεντρώσεις είναι μεγάλες, αυτό σημαίνει πως η ανάγκη για δικαιοσύνη και όλα τα υπόλοιπα, είναι πολύ μεγάλη και και τα ξεπερνάει όλα. Σημαίνει ότι δεν πάει άλλο! Ως εδώ!
Αν τελικά οι συγκεντρώσεις είναι μεγάλες αυτό σημαίνει ότι η Μαρία Καρυστιανού και κινητοποιεί και εμπνέει. Ίσως όσο κανένας άλλος αυτό το διάστημα. Και ο νοών νοείτω.
