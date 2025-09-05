Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.0° 26.9°
4 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.3° 26.0°
4 BF
50%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
28.0° 26.6°
3 BF
71%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
73%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
4 BF
45%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.2° 28.2°
2 BF
46%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
2 BF
33%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.0° 27.0°
1 BF
59%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.8° 26.1°
4 BF
61%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.7°
3 BF
65%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
28.2° 25.7°
0 BF
53%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
4 BF
83%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
34%
Λαμία
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.7°
2 BF
47%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.8° 25.4°
4 BF
82%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.8° 26.6°
2 BF
41%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.7° 24.3°
2 BF
65%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
2 BF
63%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.1° 24.1°
1 BF
48%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου, 2025
Karystianou_1020
EUROKINISSI

Αν η Μαρία Καρυστιανού μαζέψει κόσμο

ΑΠΟΨΕΙΣ
Δημήτρης Κανελλόπουλος

Πέμπτη βράδυ, γύρω στις 9 και η Μαρία Καρυστιανού απηύθυνε κάλεσμα για μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, για το έγκλημα των Τεμπών, για το Σάββατο το απόγευμα. Κάλεσμα δηλαδή για συγκεντρώσεις μετά από 48 ώρες.

Μέσα σε δύο μόλις μέρες (και η μία από αυτές Σάββατο) να κινητοποιηθεί ο κόσμος ώστε να πάει στις συγκεντρώσεις. Εκτιμώ πως ο χρόνος είναι πολύ μικρός, εκτιμώ πως πολλοί δεν θα το πληροφορηθούν καν και θα τις χάσουν τις συγκεντρώσεις. Εκτίμηση προσωπική είναι αλλά, ειλικρινά, εύχομαι να πέσω 100% έξω. Τι εύχομαι δηλαδή, το παρακαλάω θα έλεγα...

Θεωρώ λοιπόν πιο πιθανό οι συγκεντρώσεις να μην είναι μεγάλες. Όσο και να «βούιξαν» τα social media και ορισμένα ΜΜΕ, όπως η εφημερίδα μας. Δεν αρκούν.

Αν όμως τελικά οι συγκεντρώσεις είναι μεγάλες, αυτό σημαίνει πως η ανάγκη για δικαιοσύνη και όλα τα υπόλοιπα, είναι πολύ μεγάλη και και τα ξεπερνάει όλα. Σημαίνει ότι δεν πάει άλλο! Ως εδώ!

Αν τελικά οι συγκεντρώσεις είναι μεγάλες αυτό σημαίνει ότι η Μαρία Καρυστιανού και κινητοποιεί και εμπνέει. Ίσως όσο κανένας άλλος αυτό το διάστημα. Και ο νοών νοείτω. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Αν η Μαρία Καρυστιανού μαζέψει κόσμο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual