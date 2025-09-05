Ανήκουστα ΔΕΘ

Τι δεν θ' ακουστεί από πρωθυπουργό αλλά και φιλόδοξους διασώστες μας, μεταρρυθμιστές κι αγωνιστές:

Η πολιτική μας για το περιβάλλον, την ανάσα και τη ζωή όλων μας είναι υποκριτική.

Γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες για την υπερθέρμανση αλλά προέχει η απορρόφηση.

Οι πόλεις μας ανάβουν το καλοκαίρι κι αντί να διασφαλίσουμε ελεύθερες εκτάσεις, ακόμη και κατεδαφίζοντας, εξακολουθούμε να ανακατασκευάζουμε υφιστάμενες πλατείες.

Κάνουν τζίρο εργολάβοι, πρόδηλη η αναδιανομή για τους εμπλεκόμενους, αλλά τα δέντρα και το χώμα όλο λιγοστεύουν.

Είχαμε τη μοναδική ευκαιρία να δώσουμε ανάσα στο κέντρο της Πρωτεύουσας με τον χωμάτινο Ελαιώνα και αντί για δάσος στη πόλη, τον εντάξαμε στο σχέδιο να τσιμεντωθεί, εκεί ακριβώς που γνωρίζαμε την αστική θερμική νησίδα.

Σήμερα η έκταση της ΔΕΘ είναι μία ελπίδα για τη Θεσσαλονίκη στο κέντρο, αλλά δε πρέπει να ξεχνάμε και τις πολύπαθες δυτικές συνοικίες.

Αλλάζουμε πορεία. Σταματούν οι εξωραϊσμοί τσιμεντοκάλυψης. Κάθε διαθέσιμο ευρώ πάει στην απόκτηση περισσότερων εκτάσεων για πράσινο, με δέντρα, σκιά, δροσιά.

Μαζεύουμε το νερό από τις στέγες και τις καλυμμένες επιφάνειες σε εργοστάσια, εμπορικά, μεταφορές. Για λάτρα και πότισμα, για περιορισμό πλημμύρας. Σε όλη την επικράτεια, στα αστικά κέντρα κατά προτεραιότητα.

Η διέξοδος προς τη θάλασσα, βόλτα και κολύμπι ή/και παραμονή έχει δυσκολέψει υπέρμετρα.

Παρεμβαίνουμε άμεσα για άνοιγμα προσβάσεων στη θάλασσα στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα.

Θέα και αερισμός είναι ανάγκη για κατοίκους κι επισκέπτες. Χαμηλώνουν ή/και ανοίγουν δίχως αναβολή, φτωχών και πλούσιων μάντρες κι εμπόδια.

Τα σκουπίδια μας πνίγουν. Μέχρι σήμερα αξιοποιείται το αδιέξοδο ως εκβιασμός μέχρι να καταστεί μονόδρομος η καύση. Αποτύχαμε. Υπάρχουν δομικά προβλήματα στο παραγωγικό και καταναλωτικό πρότυπο που εφαρμόζεται. Δε μπορούμε να το ανατρέψουμε με μαγικό ραβδί. Μπορούμε όμως να δείξουμε περιορισμό σπατάλης, να συλλέξουμε με λογιστικό κόστος ανακυκλώσιμα, όχι ως ευκαιρία πλουτισμού επιτήδειων και αποδεκτών "απορρόφησης". Επίσης να τιμωρήσουμε την ασύδοτη απόρριψη στα χωράφια, τα ρέματα και τα δάση. 50.000 αστυνομικοί, 330 δήμοι με το προσωπικό και τους δημοτικούς συμβούλους, πυροσβέστες, δασικοί υπάλληλοι, κάθε δημόσιος λειτουργός θα είναι έξω, στο ύπαιθρο μέχρι να εμπεδωθεί η διαφύλαξη της γής και των υδάτων της χώρας μας.

Δε θα επεκταθούμε στο χωροταξικό-πολεοδομικό φεουδαρχικό σχεδιασμό που κύριο στόχο έχει την άλωση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Με πρόσχημα τους φτωχοβιαστές και εντολείς τους κυρίως ευνοούμενους, τους παρά την εξουσία "αξιοποιητές". Απαιτείται επανάσταση και οι πλάτες μας φτάνουν για τη καταστροφή, αλλά είναι ανίκανες για την επανόρθωση.

Ας συμπληρώσουν τα υπόλοιπα οι έμμισθοι λογογράφοι...

*Αρθρογράφος της Εφ.Συν.