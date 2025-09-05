Διάλογος Ηρακλή, Ιολάου. Ανταλλαγή επαίνων

-Ισοκράτης: Πολλών χρημάτων κρείττων ο παρά του πλήθους έπαινος.

-Ξενοφών: Ήδιστον άκουσμα έπαινος.

-Πλάτων: Ηδονών ήδιον έπαινος. Από τις ηδονές ο έπαινος είναι η γλυκύτερη.

Ησίοδος, Ασπίς Ηρακλέους, 77-121.

Ελεύθερη απόδοση. Ησίοδος, Ασπίς Ηρακλέους, 77-121.

Ο Ηρακλής μίλησε στον Ιόλαο τον κρατερό ηνίοχο του:

« Ήρωα Ιόλαε είσαι απ΄ όλους τους θνητούς ο πιο αγαπητός μου. Ο Αμφιτρύων διέπραξε ύβρη απέναντι στους αθάνατους θεούς που κατοικούν στα παλάτια του Ολύμπου.

Έτσι αναγκάστηκε να μετοικίσει στην Θήβα που την στεφανώνουν απόρθητα τείχη. Έφυγε από την περίφημη Τίρυνθα την καλοχτισμένη πόλη όταν σκότωσε τον Ηλεκτρύωνα στη μοιρασιά για τα πλατυμέτωπα βόδια και κατέφυγε στην μακρύπεπλη Ηνιόχη στην αυλή του Κρέοντα. Του πρόσφεραν όλα τα αναγκαία και εγκάρδιες τιμές γιατί αυτό είναι το πρέπον για όσους προσφεύγουν ικέτες. Ο ικέτης Αμφιτρύων με την Αλκμήνη την εύσφυρη ( με τους καλλίγραμμους αστραγάλους, σφυρά) απολάμβαναν την φιλοξενία και ήταν ευτυχισμένοι. Με το πέρασμα του χρόνου γεννήθηκα εγώ και ο πατέρας σου. Αν και είμαστε δίδυμοι δε μοιάζαμε πουθενά. Ούτε στο μυαλό ούτε στην εμφάνιση.

Ο Ζευς του τάραξε το μυαλό και εγκατέλειψε την πατρική οικία και κατέληξε στην αυλή του ασεβούς Ευρυσθέα. Μέγα σφάλμα έπραξε ο πατέρας σου Ιόλαε, που δεν μπόρεσε να το διορθώσει ποτέ με τους βαρείς και συνεχείς αναστεναγμούς. Για μένα ο Ζευς όρισε δοκιμασίες και άθλους υπεράνθρωπους.

Ω φίλε μου Ιόλαε άδραξε τα πορφυρά ηνία των γρήγορων αλόγων μας. Δείξε το μεγάλο θάρρος που έχεις στην καρδιά. Κράτα σωστή την πορεία του άρματος και μη φοβηθείς τις τρομερές, μανιασμένες κραυγές του Άρη που τριγυρνά στο ιερό άλσος του τοξότη θεού Απόλλωνα. Θα νικήσουμε τον θεό του πολέμου, τον Άρη, και ας φαίνεται ανίκητος.».

Απάντησε στον Ηρακλή ο άμεμπτος Ιόλαος: « Ηρακλή τιμημένε από τον ίδιο τον πατέρα θεών και ανθρώπων, τον Ταύρειο Γαιοσείστη Δία που τα τείχη των Θηβών ορίζει και την πόλη προστατεύει. Ο μέγας Ζευς σου προσφέρει τη δυνατότητα να δοξαστείς καθώς θα χειριστείς αυτόν τον διάσημο θνητό. Πάρε όλα τα πολεμικά σου όπλα γρήγορα και εγώ θα οδηγήσω το άρμα μας κοντά στο άρμα του θεού Άρη για να συγκρουστούμε μαζί του.

Ούτε εσύ Ηρακλή γιε του Δία, ούτε εγώ ο γιος του Ιφικλή, θα φοβηθούμε και θα κάνουμε πίσω. Πίσω θα κάνει ο αντίπαλος καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει εμάς τους δύο τους ατρόμητους που μας αρέσει περισσότερο να πολεμάμε παρά να τρώμε και να πίνουμε στα συμπόσια.».

Αυτά είπε ο Ιόλαος στον Ηρακλή που χάρηκε πολύ για όσα άκουσε. Απάντησε με ενθουσιασμό στον ανιψιό του. « Ήρωα Ιόλαε διοθρεμμένε πλησιάζουμε στη σκληρή μάχη. Εσύ που πάντα μάχες σκέπτεσαι προετοίμασε το περήφανο δυνατό άλογο με την κυανή χαίτη, τον Αρίονα, για να είναι αεικίνητο στη δύσκολη μάχη».

ΗΡΑΚΛΗΣ,ΑΘΗΝΑ,ΙΟΛΑΟΣ | Ζωγραφιά: Κωστής Καζαμιάκης



