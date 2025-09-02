3η του Σεπτέμβρη: Μνήμη, Χρέος, Νέα Αλλαγή

Η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι μια απλή ανάμνηση. Είναι μνήμη ζωντανή, που εμπνέει και ταυτόχρονα βαραίνει ως χρέος.

Είναι το σημείο εκκίνησης μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής διαδρομής, που άλλαξε την Ελλάδα, έδωσε φωνή στους μη προνομιούχους, στήριξε τις γυναίκες, τους εργαζόμενους, τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τους φοιτητές και καθιέρωσε κοινωνικό κράτος, πρόνοια και δικαιώματα, που σήμερα θεωρούνται αυτονόητα.

Δεν είναι τυχαίο πως το ΠΑΣΟΚ είναι βαθιά ριζωμένο στη συνείδηση του λαού. Γιατί άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων Ελλήνων, γιατί εξέφρασε τη συλλογική ανάγκη για προκοπή, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια. Οι μνήμες αυτές, δεν μας γυρίζουν στο παρελθόν με νοσταλγία, μας σπρώχνουν μπροστά. Είναι οι μνήμες που τροφοδοτούν τις νέες διεκδικήσεις μας. Οι αγώνες και τα λάθη, που μας δίδαξαν και μας όπλισαν με αντοχή και σοφία.

Σήμερα, 51 χρόνια μετά, η χώρα μας χρειάζεται ξανά μια μεγάλη Αλλαγή. Γιατί η Ελλάδα βυθίζεται στη διπλή παρακμή:

δημογραφική, καθώς οι νέοι φεύγουν, τα χωριά ερημώνουν, οι γεννήσεις μειώνονται επικίνδυνα,

ηθική και πολιτική, καθώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει το κράτος σε λάφυρο εξουσίας, με σκάνδαλα, υποκλοπές, αλαζονεία και παρακμιακές πρακτικές, που τραυματίζουν τη Δημοκρατία.

Κι όμως, οι ανάγκες του σήμερα είναι πιο επιτακτικές από ποτέ. Ο χαμηλοσυνταξιούχος που μετρά το ευρώ, ο νέος που αδυνατεί να βρει σπίτι λόγω εξωφρενικών ενοικίων, ο εργαζόμενος και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας που ζουν σε καθεστώς επισφάλειας, η οικογένεια που λυγίζει κάτω από την ακρίβεια, ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος που αγωνιά για το μέλλον του με το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.. Και όλοι αυτοί, είναι οι σύγχρονοι μη προνομιούχοι. Αυτοί είναι η ψυχή της νέας κοινωνικής συμμαχίας, που καλείται να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ.

Η επέτειος της 3ης του Σεπτέμβρη μάς καλεί λοιπόν σε δύο πράγματα:

Να θυμόμαστε: για να αντλούμε δύναμη από την Ιστορία, αλλά και για να μην επαναλάβουμε λάθη. Να δράσουμε: να κάνουμε τη μνήμη αφετηρία νέων αγώνων, νέων οραμάτων, μιας νέας Μεγάλης Αλλαγής.

Η χώρα χρειάζεται μια νέα ηθική επανάσταση στη διακυβέρνηση. Μια νέα σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τον πολίτη. Χρειάζεται σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, ισχυρή δημόσια παιδεία και υγεία, πολιτική που να στηρίζει τους νέους να μείνουν και να δημιουργήσουν εδώ. Χρειάζεται μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο δυνατή, πιο ανθρώπινη.

Κι αυτό μπορεί να το εγγυηθεί μόνο η Δημοκρατική Παράταξη. Γιατί κουβαλά ιστορία, γιατί έχει σχέδιο, γιατί ξέρει να μετατρέπει τα οράματα σε πράξεις.

Η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι μουσείο.

Είναι προμετωπίδα αγώνα.

Είναι το ραντεβού μας με το χρέος απέναντι στη χώρα και στις επόμενες γενιές.

Είναι η στιγμή να ξαναπιάσουμε το νήμα της μεγάλης αλλαγής και να το υφάνουμε με τα υλικά του σήμερα, με πίστη στη Δημοκρατία, με όραμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, με θάρρος απέναντι στην παρακμή.

Δεν μιλάμε απλώς για μια επέτειο.

Μιλάμε για μια μεγάλη πρόσκληση που απευθύνεται σε όλους μας.

Για ένα ραντεβού ευθύνης με την Ιστορία, που εγγυάται τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο Πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Γιατί τα όνειρά μας, είναι μεγαλύτερα από τις αναμνήσεις μας» όπως έλεγε η Φώφη Γεννηματά.

*Πολιτεύτρια Ά Αθήνας ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Αναπλ. Γραμματέας Ειδικής Αγωγής Τομέα Παιδείας, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας .