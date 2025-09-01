Μια παγκόσμια γνωστική ασυμφωνία

Καιρός να πάψουμε να εξισώνουμε τα γεγονότα. Η ισχύς των συμβάντων (Ουκρανία - Μέση Ανατολή) δεν είναι η ίδια. Η απλοποίηση και η εξομοίωση είναι επικίνδυνες. Οι δυνάμεις είναι ασύμμετρες και οι σκοποί διαφορετικοί (ίδιο είναι μόνο το θεατρικό του θανάτου).

Δεν χωράει θεωρία διεθνών σχέσεων, ούτε υψηλή γεωπολιτική ανάλυση όταν μετράμε νεκρούς.

Και αυτό γιατί δεν πάσχουν οι ηγεσίες και οι κοινωνίες μόνο από ασυμμετρία ενσυναίσθησης. Πάσχουμε παγκοσμίως από γνωστική ασυμφωνία (αλλά αυτό το ξέραμε αιώνες τώρα).

Ο θάνατος στις οθόνες παντού έχει άλλες ρίζες όπου φυτρώνει. Και ως γενικό θεαματικό ισοδύναμο συγχέει στον νου μας σκόπιμα την εισβολή με τον πόλεμο και την εξολόθρευση με την άμυνα.

«Γι’ αυτό γεννηθήκαμε; Για να μετράμε τους νεκρούς και να καταγράφουμε "μπακαλίστικα" τις αιτίες σαν ψυχοδικαστές που απενοχοποιούν τους ενόχους; Είναι σκληρή δουλειά να ζεις εναντίον του θανάτου. Να μην υποκύπτεις» | (Κώστας Καναβούρης - «Αυγή» 17/8)

Ετσι ξεχνάμε ότι διευρύνεται το χάσμα ερμηνευτικής των δρώμενων, αφού πηγαίνει χέρι χέρι με τη μαζική «νεύρωση απόστασης»

«Μακριά από εμάς». Τα πάντα. Τόση υποκρισία, τόσο τραγική υποκρισία την ώρα που είναι στην παλάμη μας, τόσο κοντά μας, οι βόμβες, οι νεκροί, ο αφανισμός των παιδιών.

Αυτό που συμβαίνει εκεί κάτω (Γάζα) είναι μια παράνοια που όσοι τη δικαιολογούν δυστυχώς είναι τραγικοί – και παίρνω την ευθύνη όσων λέω.

Είναι τραγικό να πιστεύεις ότι είναι νόμιμο δικαίωμα σε αυτοάμυνα το να εξολοθρεύεις έναν λαό επειδή «κάτω από το νοσοκομείο κρύβονται οι τρομοκράτες».

Είναι τραγικό να πιστεύεις ότι αντέχουμε να έχουμε μια συνείδηση μέσα στην οποία «ούτε χώρεσαν ούτε θα χωρέσουν ποτέ η σφαγή των αθώων και η θηριωδία κατάταξης των νεκρών σε κλίμακα: τέτοια κλίμακα μονάχα την κατεβαίνεις μέχρι το μαύρο υπόγειο της οριστικής απανθρωπιάς» (Καναβούρης).

Ο βίος μας έγινε ψηφιακός, αλλά η ενσυναίσθηση και η όψη του κακού δεν μπορούν να ανέβουν σε κανένα cloud, δεν μπορούμε να απωθήσουμε την αναισθησία μας σε φωτογραφίες από τη θάλασσα και τις ταβέρνες – κυνικά το λέω.

Αν έχουν ήδη ανέβει εκεί οι φωτογραφίες αυτές, στην τεχνολογική στρατόσφαιρα της αναισθησίας, τότε ο κόσμος έχει δυστυχώς κατέβει πολύ.

Πολύ πιο κάτω από τα υπόγεια των νοσοκομείων που μας λένε οι πάντες ότι τα χρησιμοποιούν για να κρύβονται οι τρομοκράτες.

Θα το ξαναπώ: πονηρά και σκόπιμα εξομοιώνουν τα δυτικά μέσα το πολεμικό σκηνικό στα ουκρανικά εδάφη με τη γενοκτονία της Γάζας.

Κάνεις εχέφρων δεν συναινεί με την εισβολή των Ρώσων. Αλλά ποιο ακριβώς είδος ανθρώπου, ποιο υποκείμενο με ψυχή και με ποιο ακριβώς «συλλογικό ασυνείδητο» εντός του δικαιολογεί εν ονόματι της τρομοκρατικής απειλής την εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων;

Ας κατανοήσουμε ότι η σιωπή μας δεν θα μείνει στο μέλλον ως «η σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Αυτό το ίδιο το μέλλον είναι η απάτη την οποία συντηρεί ο μιλιταρισμός των μεγάλων δυνάμεων και των συνεταίρων τους…