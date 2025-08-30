Να τσακίσουμε τον ρατσισμό της κυβέρνησης, να βάλουμε τέλος στις δολοφονίες

Η κυβέρνηση διεκδικεί τα πρωτεία στον ρατσισμό, εμπνεόμενη από τους συμμάχους και φίλους της, τον Νετανιάχου και τον Τραμπ. Ο Νετανιάχου εφαρμόζει τη γενοκτονία και τη λιμοκτονία στη Γάζα δολοφονώντας εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους και δημοσιογράφους ενώ προβάλλει τα εγκλήματά του ως «αυτοάμυνα». Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά τώρα και στην Ουάσινγκτον για να αντιμετωπίσει τον δυσαρεστημένο κόσμο που ξεσηκώθηκε κατά της απάνθρωπης καταδίωξης μεταναστών, όπως στο Λος Αντζελες.

Το ρατσιστικό νομοσχέδιο του Πλεύρη είναι άλλο ένα βήμα νομιμοποίησης της δολοφονικής εκστρατείας κατά των προσφύγων και των μεταναστών. Κορύφωσή της ήταν το έγκλημα του μαζικού πνιγμού άνω των 600 προσφύγων στην Πύλο από το Λιμενικό, που προκάλεσε τη βύθιση του πλοιαρίου τους εφαρμόζοντας την κυβερνητική πολιτική της «ενεργού αποτροπής» στα σύνορα. Η Μεσόγειος είναι υγρός τάφος δεκάδων χιλιάδων προσφύγων, μικρών Αϊλάν.

Είναι ένα νομοσχέδιο που επιχειρεί να εκτρέψει κατά των μεταναστών την οργή του κόσμου που καταποντίζει τη Ν.Δ. για την αμέριστη στρατιωτική στήριξη στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, για τις δολοφονίες στα Τέμπη, για τις πολιτικές της ακρίβειας και της φτώχειας, την ώρα που σπαταλώνται δισεκατομμύρια για νέες φρεγάτες και πολεμικά αεροπλάνα.

Είναι ένα νομοσχέδιο μίσους για τους φτωχούς εργάτες και εργάτριες, πρόσφυγες και μετανάστες, που δεν διαθέτουν τα λεφτά για τη χρυσή βίζα των επιχειρηματιών. Ο Πλεύρης πάει να εφαρμόσει το δόγμα που διακήρυξε: «Αν θέλεις να κλείσεις τα σύνορα, πρέπει να υπάρξουν νεκροί». Και αν επιζήσουν, να τους κάνει τον βίο αβίωτο, με φυλάκιση δύο χρόνια για «παράνομη είσοδο».

Λες και οι πρόσφυγες από τις «ασφαλείς» τάχα χώρες τους μπορούν να πάρουν το αεροπλάνο και να διαπεράσουν τα κλειστά σύνορα της Ευρώπης-φρούριο, των φραχτών, της FRONTEX και της κατάργησης της παροχής βίζας στις μετακινήσεις. Αυτές οι πολιτικές έφεραν τους διακινητές, όπως και στην εποχή του ναζισμού, να είναι οι μόνοι που μετακινούν ανθρώπους, τις περισσότερες φορές σε συνεργασία με κρατικούς φορείς, με το αζημίωτο. Ο γιος του Χαφτάρ της Λιβύης, του (πρώην) φίλου της κυβέρνησης, είναι ο άνθρωπος πίσω από το σκάφος «Αδριάνα» των 600 πνιγμένων της Πύλου.

Ο κυνισμός του ρατσισμού του Πλεύρη, με αποκλεισμό των φτωχών προσφύγων από την αξιοπρεπή υποδοχή και με κόψιμο ακόμη και της μερίδας του φαγητού, κλιμακώνεται στην τιμωρία που επιφυλάσσει σε όσους επιχειρούν να ξεφύγουν από τον θάνατο στις χώρες τους εισερχόμενοι με βάρκες στη χώρα: δύο χρόνια φυλακή και η απέλαση. Μέχρι και 5 χρόνια φυλακή η τιμωρία για όσους δεν έχουν χαρτιά και δεν θα μπορούν να αποκτούν ακόμη και αν παραμένουν και εργάζονται στη χώρα για 7 χρόνια. Αυτή την άδεια για εξαιρετικούς λόγους την καταργεί. Μετατρέπει κάθε δομή φιλοξενίας σε κλειστά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Χέρι χέρι με αυτό το ρατσιστικό τερατούργημα έρχεται η χυδαία επίθεση κατά του κινήματος αλληλεγγύης και των ΜΚΟ που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών, όπως το ΕΣΠ και η RSA. Ο Αδωνις Γεωργιάδης θέλει τον Ιάσονα Αποστολόπουλο στη φυλακή γιατί δεν είναι φίλος του Νετανιάχου και κρατά σημαία της Παλαιστίνης… πόσο μάλλον που διασώζει πρόσφυγες στη θάλασσα!

Ξεπερνούν τις 100 οι διεθνείς και εγχώριες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν τοποθετηθεί ενάντια στα νομοθετήματά του. Το ίδιο και οι τρεις Σύλλογοι Εργαζόμενων του υπουργείου του. Πρόσφατα, μάλιστα, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής της, έφτασε να καλεί «το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη διεθνή και συνταγματική νομιμότητα».

Ξεσηκωνόμαστε όπως βρισκόμαστε στους δρόμους για λευτεριά στην Παλαιστίνη και δικαιοσύνη στα θύματα των Τεμπών! Για να μην περάσει η επίθεση στην προσφυγιά που την υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες οι γιαγιάδες της Λέσβου το 2015. Να μην περάσει η συνεργασία της Ν.Δ. με την Ακροδεξιά που ανοίγει τον δρόμο ξανά στα ορφανά της Χρυσής Αυγής.

Τα συνδικάτα και η Αριστερά είναι ώρα να μπουν μπροστά για σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά, άσυλο και χαρτιά για πρόσφυγες και μετανάστες, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι της Πύλου. Οι ζωές των μεταναστών μετράνε. Λαθραίοι δεν είναι οι μετανάστες. Καμία απέλαση. Απέλαση μόνο για τους λαθραίους της πολιτικής, τον Μητσοτάκη και τους υπουργούς του, τους Πλεύρηδες, τους Γεωργιάδηδες και τους Βορίδηδες, τους φορτωμένους με τις γίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην πλάτη, με τα εγκλήματα των Τεμπών και της Πύλου!

Το συλλαλητήριο την Τρίτη 2 Σεπτέμβρη, στο Σύνταγμα, στις 7 μ.μ., με τη συμμετοχή συνδικάτων, κοινοτήτων μεταναστών, κινήσεων αλληλεγγύης, την ώρα που στη Βουλή οι υπουργοί των σκανδάλων, των περικοπών και του πολέμου θα χύνουν ρατσιστικό δηλητήριο παρέα με την Ακροδεξιά, χρειάζεται να είναι η μαζική κραυγή κατά των δολοφόνων ρατσιστών της κυβέρνησης. Να τους κάνουμε παρελθόν! Κάτω τα χέρια από τους μετανάστες και τους αλληλέγγυους!

*Συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, πρώην δημοτικός σύμβουλος Αθήνας