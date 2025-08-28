«Πεισμωμένοι ποιητές-τριες του νερού!»

Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης ,από τις 10π.μ. στο κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Σταδίου ,κατανοούσαμε και πάλι μέσω του αθλητισμού πως η ζωή μπορεί να είναι πιο όμορφη απ την ανεξέλεγκτη δίνη της εποχής μας! Υψηλή αισθητική ,αυτοσχεδιασμός ,έμπνευση μέσα στο νερό στην πρώτη από τις πέντε ημέρες του Παγκόσμιου πρωταθλήματος καλλιτεχνικής κολύμβησης παίδων, κορασίδων. Προκριματικά το πρωϊ ,τελετή έναρξης το βράδυ ,δεν…τιθασεύσαμε επιφωνήματα θαυμασμού ,μαζί με φιλάθλους-οι περισσότεροι οικείοι ελλήνων αθλητών. Πολλές οικογένειες παρούσες ,μέλη τους μας είπαν «δεν πηγαίνουμε ποτέ σε γήπεδα ποδοσφαίρου ,μπάσκετ ,εδώ όμως ήρθαμε για να νιώσουμε όμορφα ,αισιόδοξα!» όπως τόνισε 50χρονος πατέρας ,στο χέρι του κρατούσε την 11χρονη κόρη του!

Ενθαρρυντικά τα μηνύματα για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση ,«περιθωριακό άθλημα λόγω της ειρήνης και της υψηλής αισθητικής που αποπνέει σε άγριους καιρούς!» όπως ακούσαμε από την ,βρισκόμενη στην εξέδρα, 40χρονη δασκάλα Μάρθα Στακτή. Στο ελεύθερο σόλο παίδων ο 15χρονος Στυλιανός Κουκουζέλης και στις κορασίδες ,η 14χρονη Φαίδρα Χρυσού προκρίθηκαν στον τελικό ώστε… Ώστε τι να πετύχουν; Ανέλαβε να μας ξεναγήσει στον ιδιαίτερο ψυχισμό ποιητών-τριών του νερού η 15χρονη ,«χορεύτρια του ονείρου στο νερό» όπως αυτοπροσδιορίστηκε(!), Λουϊζα Λαρέτα από την Αργεντινή:

«Ηρθαμε στην χώρα σας για να υπενθυμίσουμε αυτό που μου είπατε ,πως «η ζωή μπορεί να είναι πιο όμορφη απ αυτή που ζεί ο πλανήτης στην εποχή μας!». Φαντασία ,αυτοσχεδιασμός ,έμπνευση αλλά και πολύ προσπάθεια , τίμια προσπάθεια στις σκληρές προπονήσεις ,όσες προηγήθηκαν εδώ και μήνες. «Ελληνες ελάτε να μας δείτε και να τραγουδήσουμε μαζί ,δίπλα ή, μέσα από το νερό «η ζωή δεν είναι άδικο αίμα όπως στους πολέμους της εποχής μας αλλά όνειρο ,φαντασία!».

---Αντίσταση είναι τα λόγια σας!

«Είμαστε αθλητές και αθλήτριες (σ.σ: συνολικά 331) πεισμωμένοι ν αλλάξουμε τον σκληρό κόσμο της απειλής που συναντήσαμε. Η καλλιτεχνική κολύμβηση είναι ακριβώς αυτό: καλλιτεχνική! Άρα κορυφαία έκφραση…».