Τέλος στην «αόρατη» εργασία

Ενα από τα πιο διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής αγοράς ήταν ανέκαθεν το υψηλό ποσοστό αδήλωτης απασχόλησης, η παραβίαση του ωραρίου και η μη καταβολή υπερωριών. Οι κακές συνθήκες εργασίας, οι αδικίες και η παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας προκαλούσαν πλήθος καταγγελιών και τη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια από την πλευρά των εργαζομένων.

Με τη μεταρρύθμιση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που εισήχθη στην αγορά εργασίας από το 2022, η έλλειψη διαφάνειας και νομιμότητας στις εργασιακές σχέσεις έχει ριζικά περιοριστεί. Σε μια εποχή που η τεχνολογία διαμορφώνει νέους κανόνες στην αγορά εργασίας, η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο καταγραφής του ωραρίου. Είναι ένα μέσο προστασίας, διαφάνειας και ενίσχυσης των δικαιωμάτων του εργαζομένου.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας καταγράφει με ακρίβεια την ώρα εισόδου και εξόδου από την εργασία σε πραγματικό χρόνο, καλύπτει όλες τις μορφές απασχόλησης και όλα τα ωράρια εργασίας (σταθερό, μεταβαλλόμενο, βάρδιες και υπερωρίες), ενώ μέσω του myErgani app o εργαζόμενος έχει άμεση πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία για τον συνολικό χρόνο εργασίας του, τα ρεπό και τις άδειές του. Χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας οι υπερωρίες πλέον καταγράφονται και πληρώνονται κανονικά, ενώ οι υγιείς επιχειρήσεις διαφυλάσσονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ (46.000 έλεγχοι και 9.700 κυρώσεις) για το α' εξάμηνο του 2025, οι 3 στις 10 επιβληθείσες κυρώσεις αφορούν παραβάσεις του πλαισίου της ψηφιακής κάρτας.

Πλέον ο εργαζόμενος δεν εξαρτάται από την «καλή θέληση» του εργοδότη για να πληρωθεί αυτό που του αναλογεί. Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα και άμεσα προσβάσιμα: Το α' εξάμηνο του 2025 έκλεισε με καταγεγραμμένες 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες, όταν όλο το 2024 καταγράφηκαν 1 εκατομμύριο υπερωρίες. Η υψηλότερη αύξηση καταγεγραμμένων υπερωριών παρουσιάζεται στον κλάδο του Τουρισμού (+855%) και ακολουθούν το Λιανεμπόριο (+111%), η Βιομηχανία (+77%) και η Εστίαση (+115%).

Η ψηφιακή κάρτα προστατεύει ήδη 1,5 εκατ. εργαζόμενους που απασχολούνται σε τράπεζες, μεγάλα σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο και επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης. Από τον Ιούνιο του 2025, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει επεκταθεί πιλοτικά μέχρι και την 3η Νοεμβρίου 2025 σε επιπλέον 350.000 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ενέργειας, χονδρικού εμπορίου, χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων καθώς και ταξιδιωτικών γραφείων και ενοικίασης οχημάτων.

Με την ένταξη των νέων κλάδων, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που προστατεύονται από την Ψηφιακή Κάρτας Εργασίας αγγίζει το 1,85 εκατομμύριο εργαζομένων.

Με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ισότιμα. Δεν υπάρχουν «ειδικές συμφωνίες» κάτω από το τραπέζι. Η τυποποιημένη καταγραφή του ωραρίου λειτουργεί προς όφελος εκείνων που συχνά έμεναν «στη σκιά»: των νέων εργαζομένων, των γυναικών, των εποχικά απασχολούμενων και των εργατών σε χειρωνακτικά επαγγέλματα, όπου οι καταστρατηγήσεις είναι πιο συχνές.

Μακριά από φοβικές ερμηνείες, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας πρέπει να ιδωθεί ως μια σύγχρονη απάντηση στην αδήλωτη εργασία, στις υπερωρίες χωρίς αποζημίωση και στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Αποτελεί έναν μηχανισμό δικαιοσύνης που διαμορφώνει μια δίκαιη, διαφανή και αξιοκρατική αγορά εργασίας.

Στη σύγχρονη κοινωνία, η προστασία της εργασίας δεν μπορεί να μείνει αναλογική και ασαφής – χρειάζεται ψηφιακές εγγυήσεις. Και η ψηφιακή κάρτα είναι μία από τις σημαντικότερες.

*Νομικός και γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων