Η χώρα έχει ανάγκη από θεσμική σταθερότητα

Επίσημα δεν επιβεβαιώνεται. Παρά ταύτα, δημοσιεύματα σε έγκυρα μέσα ενημέρωσης επιμένουν: ο πρωθυπουργός συζητά σοβαρά το ενδεχόμενο (εκ νέου) αλλαγής του εκλογικού νόμου.

Τα σενάρια διάφορα. Από επαναφορά του εκλογικού μπόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα ανεξαρτήτως ποσοστού, όπως ίσχυε με τον νόμο Παυλοπούλου, χορήγηση του μπόνους με βάση τη διαφορά των δυο πρώτων κομμάτων και όχι τα ποσοστά, αύξηση του ποσοστού εισόδου στη Βουλή για τα κόμματα από 3% σε 5% κ.ά.

Γιατί όλα αυτά; Διότι πολύ απλά στη Ν.Δ. διαβάζουν τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων και συνειδητοποιούν ότι ακόμα και το 25% μοιάζει μάλλον ανέφικτος στόχος. Οι πιέσεις των βουλευτών, που βλέπουν το ενδεχόμενο επανεκλογής τους να απομακρύνεται, προς το Μαξίμου είναι καθημερινές, αλλά κυρίως είναι έκδηλη η ανησυχία στον ίδιο τον πρωθυπουργό και τους επιτελείς του για την απώλεια της αγαπημένης τους εξουσίας. Στην προσπάθειά τους δε να διατηρηθούν γαντζωμένοι στην καρέκλα, σκαρφίζονται ακόμα και τις πλέον καλπονοθευτικές πρακτικές.

Με λίγα λόγια, ο κ. Μητσοτάκης και η Ν.Δ. φέρονται αποφασισμένοι, ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις και τι συμφέρει το κόμμα τους, να προχωρούν σε συνεχείς αλλαγές του εκλογικού νόμου… Θα επρόκειτο για φαρσοκωμωδία αν δεν μιλούσαμε για τις εκλογές, την κυρίαρχη και θεμελιώδη έκφραση του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός που, με τη στρατηγική των διπλών εκλογών το 2023, ακύρωσε στην πράξη τη συνταγματική ρύθμιση που προβλέπει ότι αν ένα εκλογικό σύστημα δεν υπερψηφιστεί από τα 2/3 των βουλευτών (δηλαδή από 200 βουλευτές και άνω) τότε ισχύει από τη μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή του εκλογικού νόμου που η ίδια η κυβέρνηση θέσπισε πρέπει να σταματήσει τώρα. Η χώρα έχει ανάγκη από σταθερότητα. Οχι όμως από τη σταθερότητα της αλαζονείας και της διαρκούς υποβάθμισης του κράτους δικαίου από τον κ. Μητσοτάκη. Εχει ανάγκη από θεσμική σταθερότητα. Από προσήλωση στις αρχές και τους κανόνες του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Σε κάθε περίπτωση ας γνωρίζουν καλά στην κυβέρνηση ότι η αλαζονεία πληρώνεται ακριβά. Μπορεί ο κατακερματισμός των προοδευτικών δυνάμεων να διατηρεί δημοσκοπικά τη Ν.Δ. στην πρώτη θέση, αλλά η φθορά της είναι ραγδαία και αμετάκλητη. Τυχόν αλλαγή του εκλογικού νόμου θα συνιστά ξεκάθαρη παραδοχή ήττας από τη Ν.Δ. και θα λειτουργήσει ακόμα πιο αποσυνθετικά για το κυβερνών κόμμα.

Το βασικό όμως είναι ότι θα πρόκειται για ένα ακόμα θεσμικό ατόπημα. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου ανάλογα με το τι συμφέρει την εκάστοτε κυβέρνηση, η επαναφορά απολύτως καλπονοθευτικών συστημάτων και τα παιχνίδια με τις επαναλαμβανόμενες εκλογές αποτελούν πλήγμα στην αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και τους κανόνες του δημοκρατικού πολιτεύματος.

*Αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου, μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.