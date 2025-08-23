«Θα το κάνει για μένα!»

Πίσω από την τραμπική εξομολόγηση δεν κρύβεται προφανώς κάποια τρυφερή ή φιλική σχέση με τον Πούτιν αλλά το δράμα το οποίο ζει η Ευρώπη και ο πλανήτης. Ενας αδίστακτος τύπος, που καβάλησε το ακροδεξιό κύμα, το αναπαρήγαγε και το έβαλε στον Λευκό Οίκο δύο φορές, από πού αντλεί την άνεση να ψιθυρίζει –δήθεν εμπιστευτικά– στον ηγέτη μιας ευρωπαϊκής πυρηνικής δύναμης ότι ο Πούτιν τού κάνει χάρες; Ποιος μπορεί να πιστεύει αφελώς ότι υπάρχουν φιλίες μεταξύ των εξουσιομανών και όχι συμφέροντα;

Η «στενή» σχέση των δύο αυταρχικών ηγετών δεν υπάρχει απλώς λόγω «χημείας». Εγκυρα ΜΜΕ ανατρέχουν στο 1987, όταν ο Τραμπ –σχεδόν χρεοκοπημένος– είχε συναντηθεί με στελέχη της KGB στη Μόσχα. Μετά ξαναστήθηκε οικονομικά. Και λένε –ακόμα και πρόσφατα– ότι η σχέση αυτή συνεχίστηκε και όταν ο Πούτιν το 1998 έγινε διευθυντής της FSB, διαδόχου της KGB. Ο στρατηγός Φίλιπ Μπόμπκοφ, πρώην υποδιευθυντής της KGB, που είχε χειριστεί την υπόθεση Τραμπ μέχρι να γίνει πρόεδρος, έγινε και σύμβουλος του Πούτιν. Αλλος πρώην αξιωματούχος της KGB, ο Αλνούρ Μουσάγεφ, χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως «ρωσικό περιουσιακό στοιχείο», που δεν σημαίνει πράκτορας αλλά «αξιόπιστος φίλος που θα κάνει χάρες».

Ακόμα και αν δεν έχουν βάση όλα αυτά, όσους κηδεμόνες και αν πάρει μαζί του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, τα δυο «συνεταιράκια» θα μοιράσουν τη λεία –πάνω και κάτω από το έδαφος της δύσμοιρης χώρας– και οι εταιρείες της ευρωπαϊκής ελίτ θα αναλάβουν τη χρυσοφόρα «ανοικοδόμηση» – κυρίως με τα κατασχεμένα ρωσικά ρούβλια... Ο Τραμπ δεν κάνει χάρες αλλά μπίζνες: προς όφελος δικό του αλλά και των ΗΠΑ – ή έτσι νομίζει. Θυμόμαστε πολύ καλά τι είδους «συμφωνία» είχε προτείνει στον Ζελένσκι τον Μάρτιο – αφού πρώτα τον είχε ξεφτιλίσει on camera: Να γίνει «ειρήνη» με τη Ρωσία χωρίς καν εγγυήσεις ασφαλείας, να αποπληρωθεί η στρατιωτική «βοήθεια» με τόκο 4%, να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον πλήρη έλεγχο όλων των εσόδων από ουκρανικά ορυκτά και να απαγορευτεί στην Ουκρανία να διαπραγματευτεί καλύτερους όρους με άλλες χώρες! Μιλάμε για μια χώρα πανευρωπαϊκά 1η σε αποθέματα ουρανίου, 1η σε παραγωγή αμμωνίας, 2η σε αποθέματα τιτανίου, 3η σε αποθέματα σχιστολιθικού αέριου και 2η στον κόσμο σε αποθέματα μαγγανίου, σιδήρου και υδραργύρου, 3η σε εξαγωγές χάλυβα. Στη συνέχεια, βέβαια, οι αποικιοκρατικοί όροι έγιναν ακόμα πιο σκληροί!

Πόσες «χάρες» πια μπορεί να χωρέσει η πολυπόθητη «ειρήνη»; Πόση πολιτική χυδαιότητα μπορεί να αντέξει ο πλανήτης;

Η Pax Americana βρίσκεται σε παρακμή και η Κίνα σύντομα θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ οικονομικά, παρά τους δασμούς και τις ετεροβαρείς συμφωνίες. Και η συμμαχία με τον καγκεμπίτη, που κατάφερε να ηγηθεί της χώρας του και να εξαφανίσει την αντιπολίτευση, ταιριάζει γάντι με τον υπονομευτή της δυτικής «συμμαχίας» και wannabe δικτάτορα, αν είναι να εμποδιστεί η κινεζική άνοδος. Η απάντηση της Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι το «ReArm Europe» και η αναζήτηση της ασφάλειας και της τόνωσης της οικονομίας μέσω των εξοπλισμών, αλλά η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, η πολυμερής συνεργασία και η υπεράσπιση της κοινωνικής συνοχής, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.

*Πρώην ευρωβουλευτής, ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Οικολογία