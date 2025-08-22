Μια Μάνα για όλα τα παιδιά

Στις 15 Αυγούστου του 1940 οι Ιταλοί φασίστες τορπιλίζουν το καταδρομικό «Ελλη» έξω από το λιμάνι της Τήνου, πρελούδιο πολέμου για την Ελλάδα. Στην ίδια θαλάσσια περιοχή, στο Αιγαίο Πέλαγος, έχουν πνιγεί τον 21ο αιώνα δεκάδες παιδιά -ίσως και εκατοντάδες- από εμπόλεμες ή φτωχές χώρες, κυρίως μουσουλμανικές, επειδή επιβιβάστηκαν στα φουσκωτά και στα σαπιοκάραβα του θανάτου για να σωθούν από τον πόλεμο, την πείνα, την εξαθλίωση.

Στην Ελλάδα της Κατοχής ο πρώτος συντονισμένος διωγμός Εβραίων από τους ναζί ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη το 1942. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στο σύνολό της αλλά και οι πιστοί της χριστιανοσύνης ανά τον κόσμο δεν εμποδίζουν συντεταγμένα το Ολοκαύτωμα. Οι φωτεινές εξαιρέσεις στην Ελλάδα είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, με κυριότερη αυτή της Ζακύνθου.

Ο νέος Πάπας ζητά «θλιμμένος» τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και στη Γάζα και παρεμβαίνει πιο «δυναμικά» μόνο όταν βομβαρδίζεται τον Ιούλιο η εκκλησία της καθολικής μειονότητας στην περιοχή. Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας μάς καλεί να σκεφτούμε την κατάσταση της Θεοτόκου όταν δεν βρισκόταν κατάλυμα για να γεννήσει το Παιδί της. Αναφέρει τους χριστιανούς αδελφούς μας που πρόσφατα βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στη Δαμασκό της Συρίας. Στο κείμενο του τοποτηρητή της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, το οποίο διαβάζεται στις εκκλησίες της πόλης μας, γίνεται αναφορά σε έναν «κόσμο ζαλισμένο», γενικά και αόριστα.

Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία ανεκτική. Δεν κινδυνεύει καμιά γυναίκα χριστιανή με λιθοβολισμό γιατί τεκνοποιεί εκτός γάμου. Είναι θρησκεία φιλάνθρωπη. Βρίσκεται στο πλευρό των κατατρεγμένων. Των χριστιανών και δη ομοδόξων να εικάσω.

Εν έτει 2025 θα περίμενα η Ορθοδοξία -και γενικότερα ο χριστιανισμός- να είναι θρησκεία ανοιχτόμυαλη, εξωστρεφής και πραγματικά φιλάνθρωπη. Θα περίμενα να μιλήσει για τα προσφυγόπουλα της Ουκρανίας. Για τους νέους ανθρώπους του Ισραήλ. Που σφαγιάστηκαν από τη Χαμάς. Για τις ψυχές των πνιγμένων προσφυγόπουλων και μεταναστόπουλων στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Για τα ακρωτηριασμένα και πεινασμένα παιδιά στη Γάζα. Για τα μωρά στη Γάζα. Που γεννιούνται σε νοσοκομεία με βομβαρδισμένες στέγες.

Θα προσδοκούσα να μιλήσει για μια Μάνα προστάτιδα όλων των παιδιών…