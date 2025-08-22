Τερπόμενος ( ο Αμφιτρύων) δώροισι πολυχρύσου Ἀφροδίτης. 47.

ὦρτο δ᾽ ἀπ᾽ Οὐλύμποιο δόλον φρεσὶ βυσσοδομεύων,

ἱμείρων φιλότητος ἐυζώνοιο γυναικός,

ἐννύχιος· τάχα δ᾽ ἷξε Τυφαόνιον· τόθεν αὖτις

Φίκιον ἀκρότατον προσεβήσατο μητίετα Ζεύς.

ἔνθα καθεζόμενος φρεσὶ μήδετο θέσκελα ἔργα·

35αὐτῇ μὲν γὰρ νυκτὶ τανισφύρου Ἠλεκτρυώνης

εὐνῇ καὶ φιλότητι μίγη, τέλεσεν δ᾽ ἄρ᾽ ἐέλδωρ·

αὐτῇ δ᾽ Ἀμφιτρύων λαοσσόος, ἀγλαὸς ἥρως,

ἐκτελέσας μέγα ἔργον ἀφίκετο ὅνδε δόμονδε,

οὐδ᾽ ὅ γε πρὶν δμῶας καὶ ποιμένας ἀγροιώτας

40ὦρτ᾽ ἰέναι, πρίν γ᾽ ἧς ἀλόχου ἐπιβήμεναι εὐνῆς·

τοῖος γὰρ κραδίην πόθος αἴνυτο ποιμένα λαῶν.

[ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ ἀσπαστὸν ὑπεκπροφύγῃ κακότητα

νούσου ὑπ᾽ ἀργαλέης ἢ καὶ κρατεροῦ ὑπὸ δεσμοῦ,

ὥς ῥα τότ᾽ Ἀμφιτρύων χαλεπὸν πόνον ἐκτολυπεύσας

45ἀσπασίως τε φίλως τε ἑὸν δόμον εἰσαφίκανεν.]

παννύχιος δ᾽ ἄρ᾽ ἔλεκτο σὺν αἰδοίῃ παρακοίτι

τερπόμενος δώροισι πολυχρύσου Ἀφροδίτης.

ἣ δὲ θεῷ δμηθεῖσα καὶ ἀνέρι πολλὸν ἀρίστῳ

Θήβῃ ἐν ἑπταπύλῳ διδυμάονε γείνατο παῖδε,

50οὐκέθ᾽ ὁμὰ φρονέοντε· κασιγνήτω γε μὲν ἤστην·

τὸν μὲν χειρότερον, τὸν δ᾽ αὖ μέγ᾽ ἀμείνονα φῶτα

δεινόν τε κρατερόν τε, βίην Ἡρακληείην,

τὸν μὲν ὑποδμηθεῖσα κελαινεφέι Κρονίωνι,

αὐτὰρ Ἰφικλῆα δορυσσόῳ Ἀμφιτρύωνι·

55κεκριμένην γενεήν, τὸν μὲν βροτῷ ἀνδρὶ μιγεῖσα,

τὸν δὲ Διὶ Κρονίωνι, θεῶν σημάντορι πάντων.

Ελεύθερη απόδοση. Ησίοδος, Ασπίς Ηρακλέους, 30 – 56

30. Ο Ζευς ο παντοδύναμος με θεϊκή βιασύνη έφυγε απ` τον Όλυμπο με δόλο στο μυαλό του για την Αλκμήνη βιάζονταν την όμορφη γυναίκα που είχε μέση πιο λεπτή και από δακτυλίδι, εύζωνη και πανέμορφη που και θεούς κολάζει. Τον έρωτα της σαν τρελός θέλει ο μέγας Δίας. Έφτασε στο Τυφόνιο και στην κορφή στο Φίκι κι έκατσε και στοχάστηκε πως θα τα καταφέρει την κοπελιά την όμορφη αυτός να ξεγελάσει.

Το σχέδιο του πέτυχε και το ίδιο βράδυ έσμιξε ερωτικά με την Αλκμήνη, με τους κομψούς αστραγάλους, την κόρη του Ηλεκτρύωνα. Είχε πάρει τη μορφή του συζύγου της Αλκμήνης, του Αμφιτρύωνα, την ίδια ώρα που αυτός στρατολογούσε πολεμιστές για τη μάχη. Αφού νίκησε επέστρεψε στο σπίτι του και έσπευσε ασυγκράτητος, αφήνοντας κάθε άλλη δουλειά,

40 στην κλίνη της ποθητής του γυναίκας. Πέρασε μιαν υπέροχη, ηδονική νύκτα στο κρεβάτι απολαμβάνοντας τα δώρα της πολύχρυσης θεάς του έρωτα Αφροδίτης. Η Αλκμήνη είχε ενωθεί με τον ύψιστο Δία και με ένα διαλεκτό, ξεχωριστό άντρα. Στην ώρα της γέννησε δίδυμα στην Θήβα την επτάπυλη.

50. Τα δίδυμα ήταν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Το ένα είχε κατώτερο φρόνημα ενώ το άλλο είχε ανώτατο φρόνημα, ήταν πανίσχυρο και ανίκητο: Ήταν ο αδάμαστος Ηρακλής. Τον Ηρακλή απέκτησε η Αλκμήνη από τον Δία τον Κρονίδη, αρχηγό θεών και ανθρώπων ενώ τον Ιφικλή από τον θνητό πολεμιστή Αμφιτρύωνα.

Περίληψη 30-56: Ο Ησίοδος μας μιλά για το ασυγκράτητο ερωτικό πάθος του Δία να ενωθεί με την Αλκμήνη. Μας λέει επίσης για το πάθος του Αμφιτρύωνα να συνευρεθεί με τη σύζυγο του. Από αυτήν τη διπλή ένωση γεννήθηκαν δίδυμα: Ο ανίκητος ανώτερος Ηρακλής γιος του Διός και ο δειλός και κατώτερος Ιφικλής γιος του Αμφιτρύωνα.

Σημειώσεις, λεξιλόγιο

Στ. 31 εὔ-ζωνος, -ον (<ζώνη). Καλοζωσμένος, λέγεται κυρίως για γυναίκες. Λέγεται για άνδρες, ζωσμένος για άσκηση, ντυμένος για περπάτημα, πορεία, δραστήριος, ενεργητικός.

36. ἔλδομαι και ἐέλδομαι. Επιθυμώ, ποθώ να κάνω κάτι, λαχταρώ, επιθυμώ διακαώς κάτι, ποθώ.

Φράση: νῦν τοι ἐελδέσθω πόλεμος, ας είναι τώρα ο πόλεμος ευπρόσδεκτος.

ἔλδωρ, ἐέλδωρ, το. Ευχή, λαχτάρα, επιθυμία, πόθος.

56. σημάντωρ, σημάντορος, ὁ. <σημαίνω. Αυτός που δίνει το σήμα, ηγέτης, αρχηγός. Εδώ ο Ησίοδος αναφέρεται στον Δία αποκαλώντας τον «σημάντορα πάντων».

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕ ΡΟΠΑΛΟ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΗ | Ζωγραφιά: Κωστής Καζαμιάκης

