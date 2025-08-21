Ας παίξουμε σκάκι

Για να παίξετε σκάκι χρειάζονται μία σκακιέρα, τριάντα δύο πιόνια που ονομάζονται «κομμάτια» (δεκαέξι λευκά και δεκαέξι μαύρα ή, μάλλον, δεκαέξι Καυκάσιοι και δεκαέξι Αφρικανοί) και δύο αντίπαλοι.

Ενας από τους δύο θα κερδίσει το παιχνίδι, ο άλλος θα το χάσει, αλλά το σημαντικό είναι η συμμετοχή (στο παιχνίδι του σκακιού υπάρχει επίσης η ισοπαλία και στην περίπτωση αυτή το tiebreaker παίζεται με ζάρια ή ρωσική ρουλέτα). Κάθε παίκτης έχει έναν βασιλιά, μία βασίλισσα, δύο πύργους, δύο αξιωματικούς, δύο άλογα, οκτώ πιόνια και μία καρέκλα – για να καθίσει: τα παιχνίδια σκακιού τείνουν να διαρκούν πολύ καιρό, οπότε χρειάζεται άνεση παρά τη νευρικότητα στα πόδια.

Η πρώτη κίνηση ανήκει στα λευκά (ένα ρατσιστικό παιχνίδι), στη συνέχεια ακολουθούν τα μαύρα και ούτω καθεξής με τη σειρά τους. Προσοχή στην επικάλυψη γιατί έτσι δίνεται ζωή στο γκρίζο, μια κατάσταση που στο σκάκι βλέπει τα όρια μεταξύ καλού και κακού να γίνονται ασαφή και όλο και πιο ασαφή, μέχρι να εξαπατούν ξεδιάντροπα και ατιμώρητα.

Τα πιόνια κινούνται με ακριβείς κανόνες: ο αξιωματικός κινείται μόνο διαγώνια (μερικοί λένε λόγω νευρολογικού προβλήματος με το κινητικό σύστημα, άλλοι λόγω αλκοολισμού), ο πύργος μπορεί να κινηθεί προς τα εμπρός, προς τα πίσω, δεξιά ή αριστερά (το γενικό πολεοδομικό σχέδιο το επιτρέπει), η βασίλισσα σαν φτερό στον άνεμο, το άλογο κινείται με ρυθμό, σαν σε καλπασμό, το πιόνι διασχίζει μόνο τις οριζόντιες γραμμές, ενώ ο βασιλιάς μπορεί να πάει όπου θέλει, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη τελετουργία για να ακολουθήσει η συνοδεία το κρατικό αεροπλάνο, εν ολίγοις, μια κίνηση που πρέπει να οργανωθεί μήνες νωρίτερα.

Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να τρώει ο ένας τον άλλον, δηλαδή τα κομμάτια του αντιπάλου, και να μη δαγκώνονται. Αυτή η πτυχή έχει κάνει το σκάκι ένα αμφιλεγόμενο παιχνίδι και ακόμη πιο περίπλοκο: πολλοί διατροφολόγοι συμβουλεύουν να αποφεύγεται το σκάκι καθώς, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι πύργοι προκαλούν καρκίνο του παχέος εντέρου, ενώ άλλοι παίκτες ασκούν διακεκομμένη νηστεία, οπότε χρειάζονται 14 ώρες πριν κάνουν την επόμενη κίνηση. Επειτα, υπάρχουν εκείνοι που δεν ανέχονται τα πιόνια και εκείνοι που είναι αλλεργικοί στις βασίλισσες. Εν ολίγοις, ακόμα και το σκάκι έχει γίνει πλέον κόλαση. Οποιος κερδίσει να προσέξει να μη φωνάξει «ματ». Να μην παίξει με τον Θάνατο.