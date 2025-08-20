Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
31.3° 28.4°
4 BF
60%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
31.0° 28.2°
4 BF
54%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 31.0°
4 BF
58%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
37%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
42%
Βέροια
Αίθριος καιρός
31°C
31.5° 31.5°
0 BF
57%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
2 BF
15%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
34°C
33.7° 33.7°
3 BF
20%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
29.1° 27.8°
3 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
31°C
31.1° 29.9°
4 BF
40%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
3 BF
50%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.7°
2 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
70%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
45%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.5° 30.5°
3 BF
55%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 29.8°
5 BF
58%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.8° 29.4°
4 BF
32%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.3° 26.6°
2 BF
70%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
27.5° 27.5°
3 BF
69%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
30.7° 30.7°
1 BF
26%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 20 Αυγούστου, 2025
lesvos tsonia grafity
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία στα Τσόνια (της Λέσβου)

ΑΠΟΨΕΙΣ
Τάσος Σαράντος*

Στις 10/8 σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό απαιτώντας τον τερματισμό της γενοκτονίας που συμβαίνει στη Γάζα και στη Δυτική Οχθη και τη λήψη μέτρων ενάντια στο Ισραήλ ώστε να μπορέσει να δοθεί μια δίκαιη λύση που θα επιτρέψει και στους δύο λαούς να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους ειρηνικά και με ασφάλεια.

Στο νησί μας, τη Λέσβο, πραγματοποιήθηκαν δύο μεγάλες συγκεντρώσεις, στη Μυτιλήνη και στην Ερεσό. Στην Κλειώ που δεν υπήρξε τέτοια δυνατότητα πάρθηκε η πρωτοβουλία να γραφεί ένα σύνθημα στον δρόμο προς τα Τσόνια (παρεμπιπτόντως η παραλία είναι από τις καλύτερες του νησιού) που να εκφράζει αυτή τη διάθεση. Ετσι ζωγραφίστηκε μια παλαιστινιακή σημαία, γράφηκε στα αγγλικά να σταματήσει η γενοκτονία (STOP GENOCIDE) και από κάτω «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Αυτό όμως ενόχλησε κάποιους που το ίδιο βράδυ πέταξαν μπλε μπογιές και προβοκάροντας έγραψαν μέσα στην παλαιστινιακή σημαία: Χαμάς.

Την επόμενη το πρωί το σύνθημα και η σημαία είχαν αποκατασταθεί. Οχι για πολύ όμως. Το ίδιο απόγευμα το σύνθημα και η σημαία είχαν σβηστεί και στη θέση τους είχαν γραφεί άλλα.

Υστερα από δύο μέρες όμως και πάλι ο τοίχος είχε αλλάξει θέση και βρέθηκε στη σωστή μεριά της ιστορίας.

Είναι δυνατόν να σιωπούμε όταν δίπλα μας πεθαίνουν παιδιά από ασιτία, όταν δολοφονείται και ξεριζώνεται ένας λαός, όταν ο πρωθυπουργός του κράτους-δολοφόνου έχει ήδη καταδικαστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και έχει εκδοθεί εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης;

Οταν δημοσιοποιήθηκαν τα εγκλήματα που συνέβαιναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζιστών, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ισχυρίζονταν ότι δεν είχαν καταλάβει τι γινόταν εκεί. Εμείς, που παρακολουθούμε την εξόντωση ενός λαού σε ζωντανή μετάδοση, τι θα ισχυριστούμε στα παιδιά μας;

Κάποιοι βανδάλισαν ως αντίποινα το αυτοκίνητο του αρθρογράφου

Η ιστορία όμως του τοίχου δεν τελειώνει, δυστυχώς, εδώ. Γιατί το αυγό του φιδιού έχει ήδη σπάσει. Γιατί κάποιοι μπορούν να περηφανεύονται(!) ότι έκαναν κακό σε έναν άλλο άνθρωπό, σε έναν άλλο συγχωριανό τους. Κατέστρεψαν την περιουσία του «γιατί άμα θες να γράφεις, να πας να τα κάνεις στο σπίτι σου». Το «ανθρωπιά και αλληλεγγύη» μάλλον δεν τους αγγίζει. Αλλά να θυμούνται ότι αργά ή γρήγορα η Ιστορία βρίσκει τη σωστή μεριά της.

«Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν’ αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο»
Τάσος Λειβαδίτης

*Κάτοικος Λέσβου

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία στα Τσόνια (της Λέσβου)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual