Μόνο μια ισχυρή πολιτεία μπορεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο των πυρκαγιών

Οι πυρκαγιές του Αυγούστου απέδειξαν ακόμα μία φορά την ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη και την ελλιπή θωράκιση της χώρας μας.

Κάθε καλοκαίρι η κυβέρνηση της Ν.Δ. ξεκινάει μια εντυπωσιακή καμπάνια με υποσχέσεις, αλλά όλο το αφήγημα καταρρέει σαν χάρτινος πύργος μόλις εμφανιστούν οι πρώτες πυρκαγιές.

Ξέρουμε ότι η κλιματική κρίση μεγαλώνει τις απαιτήσεις και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτό απαιτείται μια ισχυρή πολιτεία με σχέδιο, ώστε να εξασφαλίσει την ανθεκτικότητα στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Η πρόληψη των πυρκαγιών, η πυρόσβεση και η αποκατάσταση αποτελούν στο σύνολό τους δημόσιες πολιτικές. Και αυτός είναι ο λόγος της αποτυχίας της κυβέρνησης, καθώς ο κ. Μητσοτάκης απεχθάνεται κάθε τι δημόσιο.

Η Ν.Δ. δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια μπροστά σε αυτή τη μεγάλη απειλή, ειδικά για τη χώρα μας που βρίσκεται σε μια πολύ ευαίσθητη κλιματική ζώνη. Και αυτό διότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη είναι από τη μία η εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων των ημετέρων και το πλιάτσικο του δημοσίου χρήματος και από την άλλη τα κομματικά οφέλη και οι εντυπώσεις για την εκλογική επιβίωση.

Ομως τίποτα από αυτά δεν αντιμετωπίζει τις πυρκαγιές.

Η κυβέρνηση υποτιμά και καθυστερεί τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για μια σύγχρονη ισχυρή πολιτεία. Υπονομεύει ακόμα και όσα ξεκίνησαν από την περίοδο που θήτευσα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έπρεπε να έχουν προχωρήσει, όπως τη δασική στρατηγική και την πολιτική πρόληψης πυρκαγιών με πρόγραμμα εργαζομένων δασοπροστασίας, τους δασικούς χάρτες, την ενίσχυση της Πυροσβεστικής με στελέχη, τη συνεργασία δασικών υπηρεσιών και Πυροσβεστικής αλλά και την αποκατάσταση περιοχών μετά από πυρκαγιές.

Οι πυρκαγιές του Αυγούστου ανέδειξαν ακόμα μία φορά την απαίτηση μιας μεγάλης δημόσιας πολιτικής ανθεκτικότητας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει δημόσια ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανθεκτικότητα της χώρας έναντι του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών, που μεγεθύνεται κάθε χρόνο λόγω της κλιματικής κρίσης.

Πρόληψη πυρκαγιών

Το πρώτο ζητούμενο είναι η πρόληψη, εφόσον έτσι περιορίζεται το μέγεθος των πυρκαγιών και διευκολύνεται η πυρόσβεση. Για να υλοποιηθεί η πολιτική πρόληψης πυρκαγιών (ΦΕΚ, 2019), απαιτείται η ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών σε στελέχη, εξοπλισμό και πόρους και προληπτικό πρόγραμμα δασοπροστασίας. Πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη των πυρκαγιών είναι το πόρισμα Goldammer του 2019.

Πυρόσβεση

Δεύτερος πυλώνας είναι η στελέχωση και η επάρκεια της Πυροσβεστικής. Η κυβέρνηση δημοσιοποιεί συχνά στοιχεία για στελέχωση και εξοπλισμό (επίγειο ή εναέριο) που όμως δεν επαρκούν.

Πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό συμβασιούχων πυροσβεστών είναι εκτός των μόνιμων θέσεων της Πυροσβεστικής, η οποία έχει πολλές χιλιάδες κενά στο οργανόγραμμά της. Και όταν οι συμβασιούχοι πυροσβέστες διεκδικούν μόνιμες θέσεις εργασίας, η κυβέρνηση τους αντιμετωπίζει με ΜΑΤ και δακρυγόνα.

Η πυρόσβεση απαιτεί επίσης σχέδιο αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών με βάση τις τοπικές συνθήκες, που πρέπει να έχει εκπονηθεί από τον χειμώνα ανά περιοχή. Η έλλειψη αυτού του σχεδίου και του συντονισμού ήταν εμφανής στις πρόσφατες πυρκαγιές.

Στήριξη τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές

Η στήριξη των πληγέντων και των επιχειρήσεων στις περιοχές μετά τις πυρκαγιές απαιτεί ενίσχυση των δομών Πολιτικής Προστασίας και του προσωπικού της.

Σήμερα το… πολύπαθο υπουργείο, που συστάθηκε για επικοινωνιακούς λόγους, δεν έχει ούτε οργανόγραμμα, ούτε στελέχη σε κρίσιμους τομείς Πολιτικής Προστασίας και φυσικών καταστροφών. Η στήριξη των τοπικών κοινωνιών είναι ευθύνη της πολιτείας και απαιτεί:

1. Αποκατάσταση υποδομών κοινής ωφέλειας.

2. Πρώτη αρωγή και εξασφάλιση διαμονής και αξιοπρεπούς διαβίωσης στους πληγέντες.

3. Καταγραφή ζημιών με ενίσχυση της υπηρεσίας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.

4. Πλήρης αποζημίωση σε οικοσκευές, επιχειρηματική στέγη, αγροτικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες.

5. Επιχορήγηση των δήμων για έργα αποκατάστασης και ασφάλειας.

6. Αναστολή των πλειστηριασμών και των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες.

7. Στήριξη αγροτών με δομή ανά ΟΤΑ αποζημιώσεων από καταστροφές (ΕΛΓΑ) χωρίς προϋποθέσεις και χορήγηση ζωοτροφών σε κτηνοτρόφους.

8. Ατοκες μικροπιστώσεις για επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες για επανεκκίνηση της οικονομίας.

Αποκατάσταση περιβάλλοντος

Οι μεγα-πυρκαγιές αφήνουν πίσω τους πληγές που δεν λύνονται με χορηγίες ή με μεγαλόστομες δηλώσεις όπως στη Βόρεια Εύβοια. Η ευθύνη της αποκατάστασης είναι της δασικής υπηρεσίας, που έχει τεράστιες ανάγκες στελέχωσης και εξοπλισμού.

Οι βασικές προτεραιότητες αποκατάστασης περιβάλλοντος, που θα κριθεί και φέτος η κυβέρνηση Μητσοτάκη, περιλαμβάνουν:

1. Οριοθέτηση καμένων εκτάσεων, άμεση κήρυξη αναδασωτέας και απαγόρευση αλλαγής χρήσης.

2. Αναστολή έργων και διαδικασιών αδειοδότησης έργων στις καμένες εκτάσεις. Στις Προστατευόμενες περιοχές (Natura 2000) οι χρήσεις γης και οι όροι διαχείρισης μετά την πυρκαγιά θα καθορίζονται από επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης με αυστηρότερους όρους.

3. Απαγόρευση βόσκησης, θήρας με ενίσχυση των ελέγχων από τις δασικές υπηρεσίες.

4. Αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα με μελέτες και ευθύνη των δασικών υπηρεσιών και αξιοποίηση δασικών συνεταιρισμών.

5. Αποκατάσταση δασικού οικοσυστήματος, με προτεραιότητα στη φυσική αναγέννηση.

6. Παρακολούθηση της αποκατάστασης με δημοσιοποίηση στοιχείων προόδου ανά τρίμηνο από τις δασικές υπηρεσίες. Ολα τα έργα πρέπει να υλοποιηθούν με κρατική ευθύνη, με βάση τις μελέτες, τα έργα και την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών και χωρίς ιδιωτικοποίηση της αποκατάστασης. Ολα τα παραπάνω αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δημόσιας πολιτικής πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών, αλλά και αποκατάστασης μετά από αυτές.

Στηρίζονται στην επιστήμη και στην ευρωπαϊκή εμπειρία και περιορίζουν τα αρνητικά αποτυπώματα των πυρκαγιών στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στις τοπικές οικονομίες. Αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο μιας προοδευτικής πολιτικής πρότασης, που απαιτεί όμως και κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα.

Οι πυρκαγιές -και αυτού του καλοκαιριού- απέδειξαν ότι αυτή η πολιτική αλλαγή και επείγει και απαιτείται.