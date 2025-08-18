Ανοιχτή επιστολή προς το πολιτικό προσωπικό της χώρας στέλνει η Ιωάννα Π. Λαχανά, δικηγόρος Αθηνών, όπου καταδεικνύει την αναγκαιότητα των drones στην πυρόσβεση, κάτι που είχε επισημάνει ήδη από το 1995, με επιστολές σε αρμόδιους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Προτρέπει, μάλιστα, τους πολίτες να καταθέσουν αγωγές, σε περίπτωση που συνεχιστεί η αδράνεια των κυβερνώντων

Δύο ιστορικοί, ο Σουητώνιος και ο Κάσιος, έγραψαν ότι, όταν στις 18 Ιουλίου του 64 μ.Χ. η φωτιά κατέκαιε τη Ρώμη, ο Νέρων έπαιζε τη λύρα του.

Μακριά από μας οιοσδήποτε συνειρμός, όμως σε συνεχόμενες χρονιές οι φωτιές κατακαίνε τη χώρα, με τους αρμόδιους να εύχονται να «πέσει» ο άνεμος, να φύγουν έγκαιρα οι άνθρωποι από τα σπίτια τους, να περάσει γρήγορα η νύχτα για να ξαναπετάξουν τα εναέρια μέσα και ίσως με καμιά λιτανεία να βρέξει.

Όλα τα υπόλοιπα, τα περί ηρωικών (πράγματι) πυροσβεστών, περί πλήρους ετοιμότητας και ύπαρξης πληρέστατων σχεδίων αντιμετώπισης των πυρκαγιών, καθώς και ότι «κάναμε υπεράνθρωπες προσπάθειες» είναι κενά περιεχομένου και ουσίας στην εποχή της τεχνολογίας και της ΑΙ.

Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε και τα γράφουμε. Η πρώτη αποτυχημένη απόπειρα επισήμανσης της τεράστιας χρησιμότητας των drones έγινε το μακρινό 1995 από συνεργάτες μου –μεταξύ των οποίων και εξέχων καθηγητής πανεπιστημίου– με τον «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ» να δημοσιεύει την είδηση στη στήλη του την 18-2-1996. Αρμόδιος τότε ο κ. Κοτσακάς. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες ενημερώσεις των στρατιωτικών –ναυτικών και αεροπορικών– αρμοδίων του ΥΠΕΘΑ, χωρίς να συγκινηθεί κανείς. Τώρα τρέχουν.

Το αν θα προλάβουν θα φανεί στο πεδίο, αν π.χ. κάποια γειτονική χώρα γεμίσει τον ουρανό με εκατοντάδες ή/και χιλιάδες drones αχρηστεύοντας στην ουσία και τον αμυντικό και τον επιθετικό εξοπλισμό της χώρας, των υπερσύγχρονων αεροναυτικών μέσων συμπεριλαμβανομένων.

Η δεύτερη όμως (μετά την άμυνα) χρήση των drones για εναέρια κατόπτευση και πυρόσβεση δεν είχε καλύτερη τύχη. Περιφέρεια Πελοποννήσου (κ. Τατούλης) και Αττικής (κ. Δούρου) αδιαφόρησαν πλήρως για το πλέον αποτελεσματικό όπλο κατά των πυρκαγιών. Ακολούθησε μία απέλπιδα προσπάθεια με τα «ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» (κ. Κωστόπουλος), τα οποία, παρά την αρχική αποδοχή, αφού τα drones θα παράγονται στην Ελλάδα, κατέληξε ομοίως σε αποτυχία.

Στις 24.08.2023 γίνεται μία ακόμα προσπάθεια με την υπογραφή μου μάλιστα σε επιστολή (και δημοσίευμα) προς την κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας (τέως πλέον), τον κ. πρωθυπουργό (νυν) και τους αρχηγούς κομμάτων (σχεδόν όλοι νυν) στην οποία τονίζεται ότι είναι αδιανόητη επιμονή ή/και επιλογή της μη χρήσης drones για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών από τους αρμόδιους κυβερνητικούς, αυτοδιοικητικούς και δημόσιους φορείς, ενώ η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος έχει φτάσει σε μη αναστρέψιμο σημείο.

Με τη σημείωση ότι ούτε εγώ ούτε κάποιος από τους συνεργάτες μου είχαμε και την παραμικρή σχέση με εταιρείες παραγωγής και εμπορίας drones, συνεχίζαμε αναλύοντας το αναντικατάστατο όφελος στην προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος από τη χρήση drones, αφού α) θα υπήρχε συνεχώς εικοσιτετράωρη κατόπτευση με λήψη εικόνας από περιπολούντα σε κάθε δήμο drones, ούτως ώστε να ανιχνεύονται και να εντοπίζονται άμεσα, τόσο τυχόν έναρξη της πυρκαγιάς όσο και τυχόν εμπρηστές, β) θα ενεργοποιείτο άμεσα στόλος από εκατοντάδες drones για τη ρίψη, στοχευμένα και μάλιστα με απόλυτη ακρίβεια, νερού – χωρίς κανέναν κίνδυνο απώλειας αεροπορικού προσωπικού. Θα ήταν επίσης δυνατόν να μεταφερθούν εναέρια σωλήνες νερού μήκους 100-200 μ., για τη ρίψη, και με ασφάλεια και με ακρίβεια, συνεχούς ροής νερού σε δύσβατες περιοχές για τη διάσωση κατοικιών και κτιρίων γενικότερα, ώστε να παύσει το φαινόμενο να αναρριχώνται και να παραμένουν στις στέγες και τοίχους ημικατεστραμμένων οικοδομών –σαν πελαργοί– κατάκοποι ή/και τρομοκρατημένοι πυροσβέστες. Η κατάσβεση βέβαια θα συνεχιζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το κόστος για την προμήθεια των drones είναι υποπολλαπλάσιο της αξίας πυροσβεστικών αεροσκαφών, ενώ και η χρήση drones είναι εύκολη και χωρίς κανέναν κίνδυνο για τους χειριστές.

Με βάση τα παραπάνω ακυρώνεται οιοσδήποτε ισχυρισμός ότι δεν έχει π.χ. εφαρμοστεί σε άλλη χώρα η χρήση drones για την αντιμετώπιση πυρκαγιών (ούτε και τα κινητά τηλέφωνα είχαν εφαρμοστεί σε κάποια χώρα όταν κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στη χώρα στην οποία κυκλοφόρησαν) ή ότι δεν θα είναι αποτελεσματικά. Αρνούμαστε, δε, να δεχτούμε ως παντελώς κακόβουλη ή/και αβάσιμη, οιαδήποτε άποψη, που να συνδέει τη μη ύπαρξη ικανού κέρδους διαμεσολάβησης (commission), όπως π.χ. πιθανόν συμβαίνει στην αγορά πυροσβεστικών, α/c και ελικοπτέρων. Κατά συνέπεια, και επειδή «οι καιροί ου μενετοί» κατά τον μέγα Θουκυδίδη, θα πρέπει να εφοδιαστούν άμεσα οι δήμοι, η Πυροσβεστική και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία πολιτικής προστασίας και των δασαρχείων με drones κατόπτευσης και πυρόσβεσης. Τεχνικά είναι πάρα πολύ εύκολο να ανευρεθούν εκατοντάδες ή/και χιλιάδες drones σε πολύ χαμηλές τιμές, τα οποία με ελάχιστες ίσως τροποποιήσεις θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν άμεσα.

Κύριε πρωθυπουργέ,

οιαδήποτε καθυστέρηση στην άμεση προσφυγή από το αρμόδιο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και τις λοιπές κρατικές και αυτοδιοικητικές Αρχές της χώρας στην προτεινόμενη λύση και μάλιστα όχι μόνο χωρίς βάσιμο (άμεσο) αντίλογο, αλλά και με την προσφιλή τακτική στην αφωνία ή/και αδιαφορία, ενέχει ευθύνη με ενδεχόμενο τουλάχιστον δόλο. Η άγνοια ή/και η αδράνεια μπορεί να είναι επιτρεπτή (αν και όχι πάντα), αν κάποιος επιλέξει να ιδιωτεύει. Σε καμία όμως περίπτωση όταν εμπλέκεται και ακόμα περισσότερο τον εμπιστεύονται οι πολίτες στη διαχείριση των «κοινών» υποθέσεων. Κανείς άλλωστε δεν υποχρεώνει κανέναν να ασχοληθεί με τα «κοινά». Η ενασχόληση με τα κοινά όμως, εκτός από τιμές, έχει πρώτιστα ευθύνες και μόνο ευθύνες. Σας έχουμε και άλλη φορά επισημάνει –επειδή δεν είστε παντογνώστης– ότι καλός και αποτελεσματικός σύμβουλος είναι ο χρήσιμος και όχι ο ευχάριστος.

Εννοείται ότι σε περίπτωση που θα υπερισχύσει και πάλι ο πανίσχυρος νόμος της αδράνειας θα προτρέψουμε τους συμπολίτες να καταθέσουν αγωγές, εκατοντάδες ή και χιλιάδες, για αποζημιώσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα ΑΚ και ειδικότερα το άρθρο 914, αφού η τυχόν ζημιά που θα επέλθει στον πολίτη έχει συνδεθεί με υπαίτια (και παράνομη) πράξη των υπεύθυνων οργάνων της πολιτείας και εν προκειμένω πρωτίστως του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και των δήμων. Ίσως η κατάθεση συλλήβδην ομαδικών αγωγών και μηνύσεων «αφυπνίσει» και τη σε χειμερία νάρκη ευρισκόμενη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και την (κυβερνητική) κορυφή της.

Ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς και οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων, παρακαλούνται για ανάληψη ανάλογων πρωτοβουλιών, αφού οι καιροί είναι πράγματι «ου μενετοί». Εκτός και αν θέλουν να καταγραφούν άπαντες ως σύγχρονοι Νέρωνες, ως οι «νεκροθάφτες» του εναπομείναντος φυσικού πλούτου της χώρας.

ΥΓ.: Και επειδή ίσως εκληφθούν όλα τα παραπάνω ως ανεδαφικά ή/και μη αποτελεσματικά, είναι απλό, απλούστατο, το πείραμα με drones εναέριας κατόπτευσης, σε ελεγχόμενη φωτιά και πυρόσβεσής της ομοίως μόνο με drones και μάλιστα νύχτα. Τελευταία αλλά όχι λιγότερο σημαντική χρήση είναι αυτή της διάσωσης, ως προαναφέρω, πολιτών από πολυώροφα κτίρια σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και ο απεγκλωβισμός από κατακαιγόμενες και δυσπρόσιτες δασικές περιοχές.

Ιωάννα Λαχανά | Δικηγόρος Αθηνών

