Ο Αριστοτέλης, ο Μητσοτάκης και η αρμονία της αλήθειας

Το 2025, τελικά, είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονιά. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να το επιδιώκει βεβαίως, έχει αποκαλύψει πλήρως και σε όλα τα επίπεδα τα απεχθή χαρακτηριστικά που έκρυβαν τα αλλεπάλληλα στρώματα της πανάκριβης επικοινωνιακής κρέμας προσώπου της. Κυρίως όμως γιατί, κλείνοντας δέκα χρόνια από την απαλλαγή της χώρας από τα μνημόνια, το παρόν συναντά το παρελθόν. Η πράξη αναδεικνύεται κριτήριο της αλήθειας. Και μπορούμε έτσι να βγάλουμε χρήσιμα και ασφαλή συμπεράσματα. Για την κρίση και τις αιτίες της. Τα μνημόνια και τους αυτουργούς τους. Για τον ρόλο του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Και για το πέρασμα από το μνημονιακό καθεστώς στο καθεστώς του Μητσοτάκη.

Η αλήθεια ήταν, και είναι, ένα από τα θύματα αυτού του καθεστώτος. Με την ευγενή χορηγία μεγάλων μέσων ενημέρωσης, το αφήγημα στήθηκε και διαδόθηκε με έναν και μοναδικό στόχο: να χτίσουν τα δικά τους τείχη, αλλά και να εξουδετερώσουν κάθε πιθανότητα επιστροφής της Αριστεράς. Και του Τσίπρα, βεβαίως. Για όσους αρέσκονται στα ιδιοτελή παραμύθια, λοιπόν, ο Τσίπρας μάς φόρτωσε ένα αχρείαστο μνημόνιο. Ο Τσίπρας χρέωσε τη χώρα με εκατό, διακόσια ή όσα μπορεί να φανταστεί ο καθένας δισεκατομμύρια. Ο Τσίπρας, επίσης, έπαιξε τη χώρα στα ζάρια.

Ευτυχώς που δεν την έχασε, θα πει ο ευνοημένος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κι αν τους πεις ότι αυτοί που επιτίθενται στην Αριστερά και τον Τσίπρα, είναι οι αυτουργοί της χρεοκοπίας και των μνημονίων. Οι πολιτικοί νάνοι, που με δύο μνημόνια βούλιαξαν τη χώρα ακόμα παρακάτω, αντί να τη διασώσουν. Οι ανίκανοι που απέτυχαν σε όλα, εκτός από τα βάρβαρα μέτρα λιτότητας. Κι ότι ο Τσίπρας με την κυβέρνησή του, αντίθετα, έβγαλαν τη χώρα από τον βάλτο. Αφησαν 37 δισ. στα ταμεία του κράτους. Ρύθμισαν με όρους πρωτοφανείς ευνοϊκά για την Ελλάδα το χρέος. Πήραν μια σειρά από μέτρα κοινωνικής προστασίας, σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας. Τότε μπορεί και να σε βαφτίσουν εχθρό της ανάπτυξης, του φιλελευθερισμού, ακόμα και της πατρίδας, αν είναι οπαδοί του Αδωνη.

Ομως έξι χρόνια πράξης έβαλαν τέλος στα παραμύθια. Ο βασιλιάς είναι και γυμνός και ανίκανος και διεφθαρμένος. Το έγραψε ο Αριστοτέλης, αλλά την εποχή εκείνη δεν είχε γεννηθεί ο Μητσοτάκης για να το ξέρει: «Με την αλήθεια όλα τα δεδομένα βρίσκονται σε αρμονική συμφωνία, ενώ με το ψεύδος γρήγορα έρχονται σε διαφωνία και σε σύγκρουση»1. Και τα δεδομένα, γνωστά σήμερα σε όλους, είναι αμείλικτα. Από το βιβλίο της Μέρκελ και από τα πρακτικά της συνεδρίασης των πολιτικών αρχηγών την επομένη του δημοψηφίσματος μέχρι τα συγκριτικά οικονομικά στοιχεία των δύο κυβερνήσεων αναδύεται η πραγματικότητα.

Στα μνημόνια μπήκαμε γιατί το έλλειμμα το 2009 ήταν 15,4%. Δύο μνημόνια που στοίχισαν στον ελληνικό λαό 44 δισ. ευρώ, κατέρρευσαν μαζί με τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ και η χώρα βρέθηκε ξεκρέμαστη, με άδεια ταμεία, και όνειδος των εταίρων. Ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του παρέλαβαν μια χώρα σε πλήρη κατάρρευση και την έβγαλαν από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου 2018. Με απώλειες, αλλά με την οικονομία σταθερή και την κοινωνία όρθια.

Τα υπόλοιπα δεν είναι Ιστορία, όπως λέει η γνωστή ρήση, αλλά ιστορίες για αγρίους με συγγραφείς τους χορηγούς του Predator, τους αυτουργούς των Τεμπών και τους συναυτουργούς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ας είναι βέβαιοι όμως ότι η Νέμεσις έρχεται…

Σημείωση 1: «τῷ μὲν γὰρ ἀληθεῖ πάντα συνᾴδει τὰ ὑπάρχοντα, τῷ δὲ ψευδεῖ ταχὺ διαφωνεῖ τἀληθές» Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (1098b-1099b)

*Πρώην υπουργός