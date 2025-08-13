Ονόμασέ το για να θρυμματίσεις τη σιωπή…

Θεωρώ ότι η συγκλονιστικότερη είδηση του καλοκαιριού, όσον αφορά τα «αμιγώς» ανθρώπινα, είναι η ομαδική εκτέλεση των δημοσιογράφων του Al Jazeera από τους σιωνο-ναζί προχθές τα ξημερώματα. Θεμελιωμένη ως ο 5ος πυλώνας της (βιασμένης και κατηγορούμενης κι από πάνω) Δημοκρατίας, η ενημέρωση, το δικαίωμα και η υποχρέωση που συνδέονταν μέσω αυτής με τόσα σημαντικά άλλα βασισμένα -και- στη διαλογική σχέση συμφωνίας ή διαφωνίας (αν και σε μια γενοκτονία ξεκινάς ονομάζοντάς την όπως είναι κι εδώ η συμφωνία θα έπρεπε να είναι απόλυτη, τέλος πάντων), πάντως διαβούλευσης από το κοινωνικό σώμα όποτε τολμούσε να υπάρξει, έτσι κι αλλιώς ψυχορραγεί στους καιρούς που γεννούν ξανά το τέρας μέσα και από τη δημιουργία λοβοτομημένων ανθρώπων.

Και από αυτήν τη βαρύτατη αρρώστια δεν ξέρω πώς να προστατεύσω, στον ελάχιστο βαθμό που μου αναλογεί, τις γενιές που έρχονται, αφού δεν θα έχουν καν συναίσθηση πως την έχουν. Η δικαιολογία πως ο ένας εξ αυτών -όλως τυχαίως αυτός που ώς χθες στοιχειοθετούσε δολοφονίες παιδιών- ήταν τρομοκράτης δεν αξίζει ανάλυσης, όχι μόνο για την ηθικίστικη χειραγώγηση, που είναι το απόλυτο αντίθετο της ηθικής, αλλά και γιατί φιλοϊσραηλινοί μου τυφλωμένοι/ες (όταν δεν είστε κάτι χειρότερο) τότε θα έπρεπε να δικαιολογήσετε το να πέσει ρουκέτα σε αθηναϊκή γειτονιά επειδή εκεί ζούσε ο Κουφοντίνας (τι όχι; οχιά!).

Κάποτε στα κινήματα χρησιμοποιούσαμε εναλλακτικά δίκτυα για τη διάχυση της πληροφορίας, που καταπώς φαίνεται τρυπήθηκαν κι αυτά. Αν και ο σημαντικότερος πολιτικοκοινωνικά ακτιβισμός θα είναι τελικά ο τεχνολογικός, ούτε κι αυτός δεν θα οδηγεί απαραίτητα σε πράξη. Το Ισραήλ που (με τη βοήθεια της Silicon Valley και καθόλου τυχαία δεν είναι η συμμαχία των τεχνομεγιστάνων μαζί του, ούτε οι μετοχές που έχουν Αραβες καθεστωτικοί, ακολούθησε την οσμή του χρήματος, πάντα σχεδόν οδηγεί στην οσμή του αίματος) πρωτοπορεί στο σκοτάδι λοβοτομώντας πρώτα τον λαό του (και μερίδες άλλων λαών), διασπείροντας συστήματα όπως το Predator σε κυβερνήσεις ανά τον κόσμο και σκοτώνοντας ακόμη και ξένους δημοσιογράφους, δείχνει το μέλλον μας: «Σε εποχή βαρβαρότητας το να λες την αλήθεια είναι πράξη επαναστατική» έγραψε ο Οργουελ. Και γι’ αυτήν την προσπάθεια τους σκότωσαν.