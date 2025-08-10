Χρόνια τώρα στο ίδιο έργο θεατές

Πρωτοσέλιδο τοπικής εφημερίδας (δεν συνεχίζει σήμερα), τον Απρίλη του 2009, με τους τότε πολιτικούς μας να ανακοινώνουν την εξασφάλιση σοβαρού κονδυλίου προκειμένου να προωθηθούν οι νέες τεχνολογίες (πληροφορική - επικοινωνία) με στόχο την αναβάθμιση των Νομαρχιακών (σήμερα Περιφερειακών) Υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη! Σήμερα, τα φάγανε και αυτά και όλα έγιναν λόγια και υποσχέσεις και φυσικά ήρθε η καταστροφή.

Αντιγράφω - ξεσηκώνω έτσι εδώ ότι το υπερσύγχρονο σύστημα θα παρείχε πληροφορίες για το γεωγραφικό ανάγλυφο, τους διαθέσιμους πόρους, τη χλωρίδα, το οδικό δίκτυο, τους οικισμούς, τις επικίνδυνες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, καθώς και για την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων που θα συμμετέχουν στον συντονισμό των ενεργειών και στην πυρόσβεση. Και πάει λέγοντας με την ανάπτυξη μετεωρολογικών σταθμών και τη μετάδοση των μετρήσεων σε κεντρικό σύστημα! Μέχρι και ηλεκτρονικές κάμερες προβλέπονταν (χωρίς drones τότε) για επιτήρηση δασικών περιοχών που κρίνονται επικίνδυνες για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Φτάνει, είπα, καταλαβαινόμαστε όλοι μας, δεν χρειάζονται και άλλα! Δεκάξι χρόνια και μην τον είδατε τον Παναή! Ερχόμαστε έτσι στα μεγάλα μας χάλια σήμερα, με τη μεγάλη περσινή σεπτεμβριανή ζημιά στο Ξυλόκαστρο και τη σημερινή συμφορά στην ορεινή Κορινθία με τον καπνό να «πνίγει» ακόμη και την Αργολίδα. Πάει το παρθένο ελατοδάσος, ο δρυμός μας, μαζί με αγροτικές περιοχές και σπίτια (αν φυσούσε θα μιλούσαμε για τραγωδία!). Αυτή τη στιγμή, Φενεός, Στυμφαλία, η μητρόπολις το Κιάτο, πενθούν, τα πολιτιστικά «Σικυώνια» κατέβασαν ρολά πενθώντας με τον Φενεάτη Δήμαρχο «διαλυμένο» φυσικά.

Ο πρωθυπουργός μας, σήμερα που γράφω, συγκαλεί εκτάκτως συντονιστικό επιτελικό συμβούλιο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες. «Τους μάζεψε» επειγόντως ο στρατηγός άνεμος! Δεν φτάνει όμως! Μπορεί να καίγονται και τα Πυρηναία, η μεσογειακή Γαλλία, την ώρα που ο πλανήτης εξακολουθεί να θερμαίνεται με γρήγορο ρυθμό, δυστυχώς όμως τα αποτελέσματα των τελευταίων δεκαετιών δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά.

Ετσι επιτέλους κάποτε πρέπει να ξυπνήσουμε κύριε Πρωθυπουργέ (και με κεφαλαία, μπας και μείνει τίποτα) σας γράφω πολύ συνοπτικά αφού έχει χυθεί τόσο μελάνι:

● Οι πυρκαγιές δεν θα σταματήσουν.

● Τα ΜΜΕ και οι διαχειριστές του θέματος -εκπρόσωποι φορέων- είναι όλοι τους απογοητευτικοί, οπότε αλλάξτε επικοινωνιακή διαχείριση.

● Επειγόντως σοβαρές επενδύσεις με αυστηρό έλεγχο - δικλίδες ασφαλείας.

● Σοβαρές αντιπυρικές ζώνες από Οκτώβρη μέχρι Μάιο και όχι δασοκομάντος μέσα στις τεράστιες φλόγες!

Για να μην καούν τα χωριά μας (κίνδυνος άμεσης ερήμωσης). Η ζωή μας! Τέλος, επειδή συνεργασίες και συντονισμός βρίσκονται υπό το μηδέν, Πρωθυπουργέ μου, εκεί με τους μεγάλους δικούς σου επιτελικούς, κάνε στην μπάντα υπουργεία, δασαρχεία και Περιφέρειες (γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση πάει για κλείσιμο, βλέπε Πολεοδομίες στην Αθήνα και αυτές τώρα!). Πάρ’ τα επιτέλους και αυτά επάνω σου, γιατί ο κοσμάκης από κάτω δεν αντέχει άλλο αυτή τη βιβλική καταστροφή που έρχεται.