Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
32°C
32.9° 31.0°
5 BF
23%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
33°C
34.4° 31.4°
2 BF
39%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
33°C
36.0° 32.7°
3 BF
36%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
3 BF
27%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
5 BF
31%
Βέροια
Αίθριος καιρός
32°C
32.0° 32.0°
3 BF
45%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
1 BF
28%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
35°C
35.4° 35.4°
3 BF
13%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
31.1° 28.8°
6 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
31°C
31.9° 29.9°
4 BF
53%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
6 BF
65%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.3° 27.7°
3 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
0 BF
51%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
2 BF
31%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 30.6°
2 BF
36%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
34°C
33.8° 33.8°
2 BF
43%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.1° 30.8°
4 BF
25%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 30.3°
3 BF
45%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 30.3°
3 BF
59%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
1 BF
38%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 09 Αυγούστου, 2025
elena akrita
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Το ραντεβού της Κυριακής: μετανάστριες και προσφύγισσες στον κλοιό της έμφυλης βίας

ΑΠΟΨΕΙΣ
Ελενα Ακρίτα*
Οι αλλοδαπές γυναίκες δεν είναι σώματα προς χρήση και απόρριψη. Είναι εργαζόμενες με αξιοπρέπεια, που απαιτούν όσα δικαιούται κάθε άνθρωπος: ασφάλεια, σεβασμό, ισότητα. Και όσο η κοινωνία αδιαφορεί, τόσο η βία αυτή θεριεύει πίσω από τις κλειστές πόρτες της σιωπής.

Σημείωση συντάκτριας: Τα ραντεβού της Κυριακής δεν γίνονται στο γραφείο μου, στη Βουλή ή σε δημόσιους χώρους. Γίνονται στο σπίτι μου κρυφά, μη μας δει κανένα μάτι. Τα τρομοκρατημένα θύματα με τα σπαστά ελληνικά συνοδεύονται από κάποιο μέλος συλλογικότητας ή φεμινιστικής οργάνωσης. Δεν είναι πάντα ευδιάκριτες ή ανακοινώσιμες οι δράσεις του Τομέα Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα θύματα από την πίσω πόρτα της αλληλεγγύης. Κι έτσι -δυστυχώς για το δήθεν ευνομούμενο κράτος μας- καταφέρνουμε πιο πολλά.

«Αν θέλετε μετανάστριες, να τις πάρετε σπίτι σας». Να τις πάρετε σπίτι σας. Να τις εκμεταλλεύεστε, να τις κακοποιείτε, να τις βασανίζετε. Και κυρίως να τις βιάζετε. Ολοι θυμόμαστε τα αστειάκια από την Κόλαση όταν ήρθαν εδώ τα όμορφα κορίτσια της Ουκρανίας.

Σε μια σκάλα καθαρισμού, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο ηλικιωμένου, σε μια κουζίνα χωρίς παράθυρα, μια γυναίκα βιάζεται. Είναι μετανάστρια. Είναι προσφύγισσα. Είναι μια γυναίκα χωρίς έγγραφα, χωρίς δικαιώματα, χωρίς φωνή. Δουλεύει «μαύρα», ανασφάλιστη, χωρίς άδεια παραμονής. Αόρατη, έρμαιο του κάθε εργοδότη.

Οι περισσότερες γυναίκες με μεταναστευτικό ή προσφυγικό προφίλ απασχολούνται σε επισφαλείς και υποτιμημένες εργασίες: καθαρίστριες, οικιακές βοηθοί, φροντίστριες ηλικιωμένων, μαγείρισσες ή «κοπέλες για τα θελήματα». Το σύνολο σχεδόν αυτής της εργασίας γίνεται χωρίς σύμβαση, χωρίς ασφάλιση, χωρίς νομική προστασία.

Σε αυτό το καθεστώς απόλυτης επισφάλειας, γυναίκες δεν τολμούν να καταγγείλουν τον θύτη: όταν δεν έχεις άδεια παραμονής, πιο πολύ φοβάσαι την απέλαση παρά την κακοποίηση.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη για τις νόμιμες μετανάστριες. Κι εκείνες βιώνουν καθημερινά τον κοινωνικό ρατσισμό, την καχυποψία, την ταξική απαξίωση. «Αυτές είναι συνηθισμένες σε τέτοια», «κάτι θα έκανε», «είναι ξένες, τι περιμένεις» - είναι μερικά μόνο από τα σχόλια που αποτυπώνουν το τοξικό μείγμα σεξισμού και ρατσισμού που αντιμετωπίζουν.

Για να μιλήσουμε για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, απαιτούνται ριζικές αλλαγές. Οχι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη:

● Νομική προστασία όλων των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, ανεξαρτήτως καθεστώτος παραμονής.

● Δικαίωμα καταγγελίας χωρίς φόβο σύλληψης ή απέλασης.

● Εντατικοί έλεγχοι σε κλάδους με υψηλό ποσοστό «μαύρης» εργασίας.

● Καμπάνιες ενημέρωσης στις γλώσσες των μεταναστριών, όχι μόνο στα ελληνικά.

● Ενίσχυση δομών φιλοξενίας, νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης.

● Θεσμική ενσωμάτωση των μεταναστριών στα εργατικά σωματεία.

Οι αλλοδαπές γυναίκες δεν είναι σώματα προς χρήση και απόρριψη. Είναι εργαζόμενες με αξιοπρέπεια, που απαιτούν όσα δικαιούται κάθε άνθρωπος: ασφάλεια, σεβασμό, ισότητα. Και όσο η κοινωνία αδιαφορεί, τόσο η βία αυτή θεριεύει πίσω από τις κλειστές πόρτες της σιωπής.

Τα συνδικάτα σιωπούν. Τα μέσα ενημέρωσης τις αγνοούν. Οι κρατικές υπηρεσίες και κυρίως η αστυνομία λειτουργούν ως γραφειοκρατικά φίλτρα αποτροπής. Οι γυναίκες αυτές ζουν και πεθαίνουν στη σιωπή. Οχι επειδή δεν έχουν ιστορίες να πουν. Αλλά επειδή κανείς δεν τους δίνει βήμα να τις πουν.

*Βουλεύτρια Επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Το ραντεβού της Κυριακής: μετανάστριες και προσφύγισσες στον κλοιό της έμφυλης βίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual