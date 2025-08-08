Βουλή των Ελλήνων όπως STAR TREK

Τα χημικά στοιχεία του σώματός τους μετατρέπονταν σε ενέργεια και μέσω κβαντικής κωδικοποίησης τηλεμεταφέρονταν και ανασυντίθεντο στη νέα επιλεγμένη τοποθεσία. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα του «διακτινισμού» των λαμπιριζόντων σωμάτων του πληρώματος του διαστημόπλοιου Έντερπραϊζ (Enterprise) με τα εφέ της εποχής, στο δωμάτιο τηλεμεταφοράς. Η πρώτη τηλεοπτική σειρά του Σταρ Τρεκ προβλήθηκε στις Η.Π.Α. από το 1966 έως το 1969. Αναφέρεται στη δεκαετία του 2260 και περιέγραφε τα ταξίδια του διαστημοπλοίου, που κατά την «πενταετή αποστολή του σκοπό είχε να ανακαλύψει παράξενους νέους κόσμους, να αναζητήσει νέα ζωή και νέους πολιτισμούς, να φτάσει θαρραλέα εκεί που κανείς δεν έχει φτάσει ποτέ», (Σ.Σ. οποιαδήποτε ομοιότητα με την Βουλή των Ελλήνων είναι συμπτωματική).

Πλοίαρχος του σκάφους ήταν ο Τζέιμς Τ. Κερκ, πρώτος αξιωματικός ο Σποκ (Mr. Spock), γιος του Βουλκάνιου πρέσβη Σάρεκ και της γήινης συζύγου του και μηχανικός ο Σκοτσέζος Σκοτ, ή χαϊδευτικά "Σκότι" που αναλάμβανε το έργο του διακτινισμού αντικειμένων και ανθρώπων μέσω μιας ακτίνας (beam) τηλεμεταφοράς. H σειρά έγινε δημοφιλής και συνέχισε να είναι γνωστή στη δεκαετία του 1970, επιτυγχάνοντας αναπτυσσόμενη επιρροή στη λαϊκή κουλτούρα.

Στο πνεύμα αυτό ο Πρωθυπουργός μας, που δηλώνει λάτρης της τεχνολογίας και στο παρελθόν έχει αναφερθεί από βήματος της Βουλής σε εξωγήινους, δρομολόγησε τα πράγματα στην κυβέρνησή του έτσι ώστε η χώρα μας να γνωρίσει τα τελευταία χρόνια μια έκρηξη νέων τεχνολογιών, κυρίως στην πράσινη ενέργεια (που όμως περνά από το Αμερικάνικο φυσικό αέριο), στην τεχνολογία Stealth (που όμως ο Ελληνικός λαός πληρώνει ακριβά με τα F-35), στην επικοινωνία 5G από συγκεκριμένο πάροχο, συνδυαστικά με τη διαχείριση διαδρόμων μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων (Big data), μέσω ξενόφερτων και ενεργειοφάγων Data Centers, (που όμως λειτουργούν με ομιχλώδεις κανονισμούς διαχείρισης προσωπικών δεδομένων και ερευνούν επισταμένως το προφίλ των ψηφοφόρων και όχι μόνο).

Στις 31 του περασμένου μήνα ο ορισμένος από τον Πρόεδρο της «Ομοσπονδίας των Πλανητών» Κυριάκο Μητσοτάκη, κυβερνήτης του διαστημοπλοίου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας (Κερκ) Κακλαμάνης είχε πάρει το «ρεπό του» αφήνοντας την διακυβέρνηση του σκάφους στον πρώτο αξιωματικό Γεώργιο (Σποκ) Γεωργαντά.

Έτσι στις 31 Ιούλη 2025, και ώρα περίπου τρεις το πρωί ανακοινώθηκε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου της ΒτΕ απο τον Β΄ Αντιπροέδρο και προεδρεύοντα αυτής Γεώργιο (Σπόκ) Γεωργαντά το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας που απόρριψε τις προτάσεις των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για παραπομπή των πρώην Υπουργών Βορίδη και Αυγενάκη για συνέργεια, μέχρι του βαθμού του κακουργήματος, για κατάχρηση και ηθική αυτουργία στην τέλεση κατάχρησης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ψήφισαν συνολικά 83 Βουλευτές. Κατά της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Νέας Αριστεράς αλλά και κατά της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και 2 ανεξάρτητων Βουλευτών, ψήφισαν 78 για τον Βορίδη και 76 για τον Αυγενάκη. Επισημαίνεται ότι για την παραπομπή τους απαιτείτο η θετική ψήφος 151 βουλευτών.

Κατά την ψηφοφορία εγκαινιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε το νέο απόκτημα της ΒτΕ το «δωμάτιο τηλεμεταφοράς Βουλευτών», καθότι μόνο οκτώ από τους 83 ψηφίσαντες βουλευτές ήταν αυτοί των οποίων η φυσική παρουσία είχε προσμετρηθεί στην αρχή της διαδικασίας, στους 92 παρόντες βουλευτές για να δικαιολογηθεί η νομιμότητα της σε ότι αφορά την επίτευξη απαρτίας.

Από τη συνέχεια της διαδικασίας προκύπτει ότι οι 84 από τους 92 προσμετρήθηκαν ως παρόντες κατά την διάρκεια του διακτινισμού τους. Το περί απαρτίας, παρεμπίπτον θέμα που τέθηκε από την Αντιπολίτευση αντιμετωπίστηκε από τον πρώτο αξιωματικό (Σπόκ) Γεωργαντά που επικαλέστηκε την καταγραφή των παριστάμενων από την κάμερα του καναλιού της Βουλής και αναφώνησε: «Εδώ μέσα τώρα είναι ενενήντα Βουλευτές, αριθμός μεγαλύτερος από τον ελάχιστο αριθμό των εβδομήντα πέντε που απαιτεί το άρθρο 67 και παρακαλώ προχωρούμε επί της ψηφοφορίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, για να συζητηθεί».

Κάλεσε δε για την ανάγνωση του καταλόγου των βουλευτών τον κ. Βασίλειο Γιόγιακα από τη ΝΔ, και την Βουλευτίνα κ. Αικατερίνη Καζάνη από το ΠΑΣΟΚ, που όμως βρισκόταν ήδη στο δωμάτιο τηλεμεταφοράς. Έτσι, περιορίζοντας τις «αντισυστημικές» τους τάσεις, επιστρατεύθηκαν οι πρώην «Σπαρτιάτες» και νυν «Ανεξάρτητοι» Βουλευτές Φλώρος, και Κατσιβαρδάς, επί του καταλόγου και ως ψηφολέκτης αντίστοιχα.

Ο Γιόγιακας σε ρόλο πρώτου μηχανικού (Σκότι) εκφωνώντας τον κατάλογο των Βουλευτών κίνησε τη διαδικασία επαναφοράς και των 84 διακτινισμένων βουλευτών. Αντί αυτών στο δωμάτιο τηλεμεταφοράς εμφανίστηκαν δύο χαρτόκουτα με 75 επιστολικές ψήφους στις οποίες υπήρχε και αυτή του Αποστολάκη, αλλά απουσίαζαν αυτές του Προέδρου της Ομοσπονδίας των Πλανητών Μητσοτάκη, αλλά και των Δένδια, Σαμαρά, Καραμανλή του δεύτερου, καθώς και του κυβερνήτη (Κερκ) Κακλαμάνη.

Η χρήση του δωματίου τηλεμεταφοράς της Βουλής των Ελλήνων έδωσε τη δυνατότητα να προσμετρηθούν ως παρόντες 84 βουλευτές για να δικαιολογηθεί η νομιμότητα της ψηφοφορίας για την παραπομπή των Βορίδη και Αυγενάκη σε Προανακριτική Επιτροπή σε ότι αφορά την επίτευξη απαρτίας και να ληφθούν ως απόντες αμέσως μετά, επιτρέποντας 75 άλλους βουλευτές και βουλευτίνες να ψηφίσουν φορώντας τις πυτζάμες και τις νυχτικιές τους.

Περιορίζοντας στη διαδικασία της ψηφοφορίας τα τεκταινόμενα στις 30 και 31 του Ιούλη στην Βουλή των Ελλήνων και όχι στην ουσία της απόρριψης ενός αιτήματος εξέτασης ενδεχόμενων αξιόποινων πράξεων δύο πρώην Υπουργών, προερχόμενο από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία, αλλά και στις ασχήμιες Φλωρίδη περί εθνικής προδοσίας της μη υποστήριξης του Ισραήλ, όσο ασεβής και ακατάλληλη αν φαίνεται η παρομοίωση της Βουλής των Ελλήνων με το διαστημόπλοιο Εντερπράιζ, το ίδιο ασεβής και ακατάλληλη ήταν και η συμπεριφορά του Προεδρείου της που επέτρεψε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την μεθόδευση δημιουργίας ενός τηλεοπτικού σώου με παρόντες και ταυτόχρονα απόντες βουλευτές και το αντίστροφο και τελικά τον εκφυλισμό των θεσμών με νομότυπα τερτίπια.

Η όλη μεθόδευση αποπνέει την μυρωδιά οργανωμένης κίνησης της, κατά Φλωρίδη, «συμπαγούς Κοινοβουλευτικής Ομάδας» της ΝΔ, κατά των θεσμών και του δικαίου που λογικά θα εξεταστεί από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, τα αδικήματα της οποίας δεν εμπίπτουν στο άρθρο 86 του Συντάγματός μας. Μέχρι τότε:

«Beam us up, Scotty»

Ελληνικό Κοινοβούλιο

(*) Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.