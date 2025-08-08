Ο τουρισμός της «γουρούνας» στην Ελλάδα τού «όλα επιτρέπονται»

Σε μια Ελλάδα που διψάει για τουρισμό, η λέξη «ασφάλεια» έχει μετατραπεί σε ενοχλητικό υποσέλιδο. Ποιος να ασχοληθεί με τροχαία, τραυματισμούς, θανάτους και ντόπιους που δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, όταν «το νησί γεμίζει ευρώ»;

Ετσι, με κυνική σιωπή, δεχτήκαμε ως φυσιολογικό το γεγονός ότι το 70% των τροχαίων ατυχημάτων σε πολλά νησιά προκαλούνται από «γουρούνες», οδηγούμενες κατά κύριο λόγο από αλλοδαπούς τουρίστες. Και κανείς δεν σοκάρεται πια. Ούτε εξοργίζεται. Στην καλύτερη, το αντιμετωπίζουμε με ένα «ε, καλοκαίρι είναι, γίνονται αυτά...». Αλήθεια; Αυτόν τον τουρισμό θέλουμε;

Η «γουρούνα» δεν είναι πια ένα απλό τετράτροχο. Είναι σύμβολο του ανοργάνωτου, του «ό,τι να ’ναι», της ελληνικής υπεκφυγής. Δεν φταίει το όχημα από μόνο του, που για ορισμένες διαδρομές και χρήσεις είναι ιδανικό. Το πρόβλημα είναι οι συνθήκες στις οποίες κυκλοφορεί: στενοί, ανεπαρκείς, ασυντήρητοι δρόμοι. Χιλιάδες ενοικιαζόμενα ATV (οχήματα παντός εδάφους) χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Επισκέπτες που συχνά δεν έχουν την παραμικρή εμπειρία ή σχετική άδεια. Επιχειρηματίες που κλείνουν το μάτι στην παρατυπία. Τοπικές αρχές που κάνουν τα στραβά μάτια.

Κι όλα αυτά, στο όνομα της «τουριστικής ανάπτυξης». Μιας ανάπτυξης όμως που αφήνει πίσω της όχληση, αίμα στην άσφαλτο και αγανάκτηση στις τοπικές κοινωνίες. Από πού κι ώς πού ο τουρίστας «δικαιούται» ασυδοσία; Υποτίθεται ότι προσελκύουμε τουρίστες από προηγμένες χώρες, με κουλτούρα οδικής ασφάλειας, σεβασμό στους κανόνες, οργανωμένα μέσα μεταφοράς. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται στην Ελλάδα και να μεταμορφώνονται σε επικίνδυνους κασκαντέρ; Η απάντηση είναι απλή: τους το επιτρέπουμε. Εδώ βρίσκουν το «όλα επιτρέπονται».

Θα νοικιάσεις ATV χωρίς να ξέρεις να οδηγείς; Κανένα πρόβλημα. Θα κυκλοφορείς χωρίς κράνος; Κανένα πρόβλημα.

Θα πιεις και θα ανεβείς πάνω στο τετράτροχο; Μα φυσικά, διακοπές είναι! Θα πάρεις κλήση από την Τροχαία; Σε καλύπτουμε, μην αγχώνεσαι! Εμείς οι ίδιοι έχουμε χτίσει μια «τουριστική εμπειρία» που βασίζεται στη χαλαρότητα, στην ανομία, στην έλλειψη ορίων. Μια καρικατούρα φιλοξενίας που λέει: «Μην ανησυχείς, εδώ είναι Ελλάδα – δεν ισχύουν οι κανόνες».

Πελάτης με ασυλία!

Εχουμε αντικαταστήσει τον όρο «τουρίστας» με τον όρο καταναλωτής με άδεια ασυδοσίας. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα σεβαστεί τον τόπο. Μας ενδιαφέρει μόνο αν θα αφήσει χρήματα. Η δημόσια ασφάλεια, η αξιοπρέπεια των κατοίκων, η ίδια η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, πάνε περίπατο. Και το χειρότερο; Το αποδεχόμαστε. Από τον επιχειρηματία που «κάνει τα στραβά μάτια» για να μη χάσει πελάτη μέχρι τον τοπικό άρχοντα που τρέμει μη χάσει ψήφους.

Τι θα πει «καλός τουρισμός»;

Δεν μπορούμε να μιλάμε για «βιώσιμο τουρισμό» όταν ήδη αντιμετωπίζουμε τον υπερκορεσμό και ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε και τη χρήση οχημάτων που δεν είναι φτιαγμένο για ασφάλτινους, πολυσύχναστους, δρόμους. Δεν μπορούμε να πουλάμε «παραδοσιακή φιλοξενία» και να φοβάται ο κάτοικος να περάσει τον δρόμο μπροστά από το σπίτι του. Δεν μπορούμε να προσδοκούμε τουρίστες υψηλού επιπέδου και να τους υποδεχόμαστε με «γουρούνες», ρακές και «live» ατυχήματα.

Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, πρέπει να είμαστε αυστηροί: απαγόρευση κυκλοφορίας ATV σε κατοικημένες περιοχές και δρόμους με αυξημένο κίνδυνο. Αυστηρή αδειοδότηση επιχειρήσεων ενοικίασης με ελέγχους και πρόστιμα. Υποχρεωτικά κράνη, δίπλωμα συμβατού τύπου και έλεγχοι από αστυνομία και τροχαία. Στοχευμένη, σοβαρή καμπάνια ενημέρωσης των τουριστών. Οχι φυλλάδια που καταλήγουν στα σκουπίδια. Και, πάνω απ’ όλα: πολιτική βούληση. Δεν είναι ζήτημα «γουρούνας». Είναι ζήτημα σοβαρότητας.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι παιδική χαρά ασυδοσίας. Δεν μπορεί κάθε καλοκαίρι να μετράει τροχαία επειδή «έτσι είναι το νησί». Αν δεν πάρουμε στα σοβαρά την ποιότητα του τουρισμού μας, θα συνεχίσουμε να είμαστε ο προορισμός του «ήλιος-ρακή-“γουρούνα”-νοσοκομείο». Και αυτό, όσο κι αν γεμίζει τα ταμεία για 90 μέρες, αδειάζει τη χώρα από αυτοσεβασμό.

*Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής, πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης (ΠΣΕΟ)