Ποιος είναι ο ρατσιστής τελικά;

«Οποιος επιχειρήσει να εμποδίσει πολίτη τρίτης χώρας να εισέλθει στη χώρα νομίμως, θα ακολουθείται σε βάρος του η διαδικασία της μήνυσης, της σύλληψης και εν συνεχεία της ποινικής μεταχείρισης βάσει του αντιρατσιστικού νόμου». Αυτό μας εδήλωσε μετά τις διαμαρτυρίες κατά Ισραηλινών τουριστών ο από κάθε άποψη αναρμόδιος να προβαίνει σε ερμηνεία της υποκειμενικής και αντικειμενικής υπόστασης ενός αδικήματος, υπουργός Προστασίας του Πολίτη· και μάλιστα ερήμην των καθ’ ύλην αρμόδιων λειτουργών της Δικαιοσύνης.

Δεδομένου δε του γεγονότος ότι οι προαναφερθέντες καθ’ ύλην αρμόδιοι ουδόλως αναμείχθηκαν, συνάγεται ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή τους κάποιο συντελεσθέν αδίκημα. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι η διαμαρτυρία των κατοίκων της Σύρου ή της Ρόδου συνιστά αδίκημα και μάλιστα ιδιαίτερης ηθικής απαξίας (όπως είναι τα ρατσιστικά) και οι εισαγγελείς δεν προέβησαν σε εντολές συλλήψεων και προσαγωγών, η παράλειψή τους αυτή θα αποτελούσε παράβαση καθήκοντος. Δεδομένου δε ότι οι εισαγγελείς μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα δράσης πολιτών, γι’ αυτό και για ψύλλου πήδημα πολλές φορές (θυμηθείτε περίπτωση οικογένειας Ινδαρέ ή Ηριάννας) διατάζουν την άμεση σύλληψη των κατά την κρίση τους δραστών, σημαίνει ότι ουδέν έγκλημα διαπίστωσαν να διαπράττεται.

Συνεπώς ο υπουργός ΠΡΟΠΟ ολισθαίνει μέσω των απειλών του σε σφετερισμό εξουσίας, εν προκειμένω της Δικαιοσύνης, και επίσης καθίσταται αυτός ύποπτος τέλεσης ρατσιστικού εγκλήματος σε βάρος μερίδας Ελλήνων πολιτών που ασκούν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν. Και μάλιστα όχι μόνο κατά Ελλήνων πολιτών, τους οποίους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε ανάρμοστα ως αντισημίτες φασίστες, αλλά και κατά των Παλαιστινίων.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος του ολισθήματος του υπουργού, παραθέτουμε το άρθρο 1 του αντιρατσιστικού νόμου: «Οποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή διά του Τύπου, μέσω του διαδικτύου... υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή... κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιμωρείται...».

Πού είδε με βάση το παραπάνω άρθρο τον ρατσισμό στις διαμαρτυρίες των νησιωτών ο υπουργός ΠΡΟΠΟ; Κατηγόρησαν οι νησιώτες τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων ότι είναι ανεπιθύμητοι επειδή γεννήθηκαν Εβραίοι, πιστεύουν στον Γιαχβέ και υπακούν στα κελεύσματα «των πρωτοκόλλων των σοφών της Σιών» ή επειδή ανέχονται η κυβέρνησή τους και ο στρατός τους να δολοφονούν παιδιά και αμάχους; Δηλαδή αν κάποιος διαμαρτυρόταν σε άλλες εποχές κατά των κανίβαλων που έφαγαν κάποιους ιεραπόστολους στα βάθη της Αφρικής θα ήταν ρατσιστής επειδή οι ανθρωποφάγοι ήταν μαύροι ή μουσουλμάνοι; Ή στραβός είναι ο νόμος λοιπόν ή στραβά τον ερμηνεύει ο υπουργός. Πιστεύω το δεύτερο.

Και γιατί σκόπιμα ερμηνεύει στραβά τον νόμο; Σίγουρα όχι επειδή αγαπάει τους Εβραίους και είναι ευαίσθητος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη χώρα του ηλίθιου δόγματος ότι φίλος μας είναι ο εχθρός του εχθρού μας και της ψευδαίσθησης ότι ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της οικονομίας δεν υπάρχουν τέτοιες ευαισθησίες. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. «Γουστάρουμε Ισραήλ» γιατί είναι συγκυριακός εχθρός της Τουρκίας και γιατί οι Εβραίοι τουρίστες αφήνουν λεφτά στα μαγαζιά και στα ξενοδοχεία μας. Ο οπορτουνισμός σε όλο του το μεγαλείο. Και γι’ αυτό το ποταπό όφελος καταπίνουμε κάθε ρατσιστική εθνοκάθαρση, κάθε γενοκτονία, κάθε ωμότητα μιας χώρας που πλέον αποτελεί τον ορισμό του κράτους-τρομοκράτη.

Η διαμαρτυρία συνεπώς κατά των πράξεων του Ισραήλ δεν είναι ρατσισμός αλλά καθήκον όλων όσοι πιστεύουν ακόμα στη Δημοκρατία και τον ανθρωπισμό. Θα πρέπει δε στο σημείο αυτό και προς επίρρωση του ισχυρισμού μας περί διάπραξης από τον υπουργό ΠΡΟΠΟ, και όχι μόνο από αυτόν, αδικήματος τιμωρούμενου από τον αντιρατσιστικό νόμο, να αναφερθούμε και στο άρθρο 2 του σχετικού νόμου.

Τι μας λέει λοιπόν το σχετικό άρθρο; «Οποιος με πρόθεση... επιδοκιμάζει, ευτελίζει ή κακόβουλα αρνείται την ύπαρξη ή τη σοβαρότητα εγκλημάτων γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου... τιμωρείται...». Εφόσον λοιπόν ο ρόλος του Ισραήλ στη γεωπολιτική σκακιέρα και η συνεισφορά του στον τουρισμό μας είναι το κίνητρο για την κυβέρνηση και τους υπουργούς της, όπως άλλωστε η ίδια ομολογεί, που την κάνει να κλείνει τα μάτια στα εγκλήματά του, τότε με πρόθεση επιδοκιμάζει, ευτελίζει και κακόβουλα αρνείται την ύπαρξη ή τη σοβαρότητα εγκλημάτων γενοκτονιών και πολέμου. Αυτό είναι ρατσισμός σε βάρος ενός λαού κατά τον νόμο και όχι οι διαμαρτυρίες των πολιτών.