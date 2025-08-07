Τα αγέννητα παιδιά της Χιροσίμα και τα σκελετωμένα της Γάζας

Θύελλα αντιδράσεων είχε προκαλέσει το 2019 απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος να ορίσει την Ημέρα του Αγέννητου Παιδιού, βήμα αντίθεσης στις αμβλώσεις. Λόγω χρονικής εγγύτητας με τη θλιβερή επέτειο του πυρηνικού ολοκαυτώματος της Χιροσίμα, είχα και ο ίδιος αντιδράσει με άρθρο μου υπό τον τίτλο «Για τα αγέννητα παιδιά της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι».

Φέτος, που συμπληρώνονται 80 χρόνια από τα πυρηνικά ολοκαυτώματα των δύο ιαπωνικών πόλεων, απαιτείται να θυμηθούμε ότι αποτέλεσαν την είσοδο της ανθρωπότητας στην πυρηνική εποχή, με απίστευτες εικόνες φρίκης μέσα στον χρόνο, καθώς οι δεκάδες χιλιάδες επιζήσαντες (Χιμπακούσα) συνέχισαν να ζουν μέχρι σήμερα με τη ραδιενέργεια στα κορμιά τους. Ατέλειωτο μαρτύριο οι ζωές τους, με μικρή παρηγοριά ότι η οργάνωσή τους HIDANKYO τιμήθηκε, αν και με μεγάλη καθυστέρηση, με το Νόμπελ Ειρήνης το 2024.

Το μαρτύριο συμπεριλάμβανε και την αδυναμία δημιουργίας οικογένειας από ζευγάρια Χιμπακούσα ή τον ρατσισμό που υπέστησαν ατομικά από άτομα μη Χιμπακούσα που δεν ήθελαν να κάνουν σχέση μαζί τους από τον φόβο της ραδιενεργού μόλυνσης. Προσωπικά, έχω συναντήσει πολλούς Χιμπακούσα τα τελευταία πενήντα χρόνια, έχοντας επισκεφθεί και τις δύο πόλεις-σύμβολα του αντιπυρηνικού αγώνα, το 1991.

Ομάδες Χιμπακούσα έχουν έρθει και στην Ελλάδα είτε για να λάβουν μέρος σε πορείες ειρήνης είτε με το Πλοίο της Ειρήνης (Peace Boat). Θυμίζω ότι το 2015 έτυχαν θερμής υποδοχής από τη Βουλή των Ελλήνων και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.

Δυστυχώς, μετά το 1945 υπήρξαν πολλές τραγωδίες τύπου Χιροσίμα-Ναγκασάκι, είτε με τη χρήση βομβών απεμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράκ και την πρώην Γιουγκοσλαβία είτε με μαζικές σφαγές αμάχων στη Ρουάντα, το Νταρφούρ και σήμερα στη Γάζα. Γιατί, τι άλλο από κόλαση είναι αυτό που συντελείται στη Γάζα με ευθύνη της ακροδεξιάς κυβέρνησης Νετανιάχου;

Γι’ αυτό, τούτες τις μέρες, πέραν των αγέννητων παιδιών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, καλούμαστε να στρέψουμε το βλέμμα μας και στη γειτονική Παλαιστίνη, επαναλαμβάνοντας ένα σύνθημα με το οποίο το Πλοίο της Ειρήνης κατέπλευσε στον Πειραιά το 2023: «Stop Killing Gaza!».

Καταλήγω, ενημερώνοντας ότι το ΠΑΔΟΠ έστειλε επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, προτείνοντας η 6η Αυγούστου, μεγάλη εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, να οριστεί από τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ημέρα Δέησης στους ιερούς ναούς υπέρ της σωτηρίας των λιμοκτονούντων παιδιών στη Γάζα και υπέρ ειρήνης με δικαιοσύνη στους Αγίους Τόπους, όπου οι περισσότεροι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι μέρος του παλαιστινιακού λαού.

*Υπεύθυνος του Γραφείου Ειρήνης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.