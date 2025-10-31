...είμαι της γερακίνας γιος»

Γεννήθηκαν την ίδια μέρα: 23η του Οκτώβρη. Τον έναν τον γιορτάζουμε μεν, αλλά όχι όπως τον Μίκη Θεοδωράκη. Τον γιορτάζουμε δίχως παράτες, χωρίς συναυλίες σε όλη τη χώρα (όλη όμως!) όπου δεν υπήρξε χορωδία ή τοπική μπάντα που να μην κάνει μία βραδιά προς τιμήν των 100 χρόνων του Μίκη Θεοδωράκη. Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, που «έκλεισαν» 23 του Οκτώβρη, έγιναν μεν κάποια γραπτά αφιερώματα, θα κάνει και το Μέγαρο Μουσικής μεθαύριο Κυριακή ένα αφιέρωμα με τις κινηματογραφικές του επιτυχίες, και βλέπουμε. Βαθιά πολιτικός και ο ένας και ο άλλος και ύψιστοι συνθέτες. Αλλά και πολύ διαφορετικοί.

Ο Χατζιδάκις δεν στρατεύτηκε ποτέ πολιτικά, είχε όμως βαθιά πολιτική συνείδηση. Πίστευε ότι η τέχνη οφείλει να διαμορφώνει ελεύθερους ανθρώπους και όχι υπάκουους πολίτες. Για εκείνον, όχι το ψηφοδέλτιο, μα το πολιτικό ήταν η στάση απέναντι στον κόσμο. Και κάθε τι ήταν πολιτικό για τον ίδιο. Οπως και η μουσική γλώσσα. Η δική του συνδύαζε ποίηση, ειρωνεία και οξυδέρκεια. Βαθιά αντιλαϊκιστής, ποτέ δεν φοβήθηκε να μιλήσει ενάντια στο κατεστημένο – είτε αυτό ήταν η εξουσία, είτε το κοινό του: «Αν κάποτε πάψουμε να παράγουμε πολιτισμό, τότε θα αρχίσουμε να παράγουμε πολιτικούς» είχε πει.

Την ίδια μέρα με τον Χατζιδάκι, αλλά το 1919, είχε γεννηθεί και ο αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος. Αυτός που πράγματι ανέσυρε Ιστορία από τα χώματα, δεν δημιούργησε απλώς μια υπουργό Τάφου... Βλέπεις, έσκαβε «για να βρει αλήθειες, όχι χρυσάφι», κατά τον ίδιο. Εξ ου και κάτι σκάμπαζε παραπάνω, κι έλεγε: «Η Ιστορία δεν υπάρχει για να μας κολακεύει· υπάρχει για να μας διδάσκει. Οσο για τους προγόνους, ο Ελληνας δεν πρέπει να καμαρώνει γι’ αυτούς. Να τους δικαιώνει πρέπει»... με τον Χατζιδάκι να «συμπληρώνει» σε ένα παράλληλο (μα τόσο ίδιο) σύμπαν: «Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον, κουβαλάει το προσωπείο του πιο καλού σου φίλου. Είναι ο ευπρεπής νοικοκύρης που θέλει “τάξη και ησυχία”».

Αυτά τα λόγια σκεφτόμουν προχθές, ανήμερα 28ης, ενώ όλοι έψηναν και τρώγανε κοψίδια, ακούγοντας το «Εγώ δεν ζω γονατιστός...