Από ήλιο σε ήλιο

«Δεν θα δουλεύουν και όλοι 13ωρο» επαναλαμβάνει μονότονα μαζί με τα ίδια ψευδεπίγραφα επιχειρήματα η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στα φιλοκυβερνητικά μέσα χωρίς αντίλογο, ενώ η ψήφιση του αντεργατικού νόμου έφερε τις προηγούμενες μέρες μπαράζ αρνητικών δημοσιευμάτων από μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα.

Ο εργαζόμενος «μπορεί να αρνηθεί κάλλιστα, αλλά δεν μπορεί η άρνησή του να είναι ενάντια στο «καλή τη πίστη». Αλλο να πρέπει να δικαιολογήσεις και άλλο να αρνείσαι κακόπιστα» ανέφερε (Action24) το βράδυ της Τετάρτης επιχειρώντας να ανατρέψει την ίδια τη λογική.

Λες και σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται υπερωριακά, οι 4 στους 10 χωρίς να αμείβονται (έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Μάρτιος 2025), είναι αμελητέο ποσοστό. Λες και ακόμα ένας άνθρωπος να μην μπορεί να αντικρίσει τον ήλιο, γιατί δουλεύει από την ανατολή μέχρι τη δύση του, θα είχε διαφορά για το νομοθετικό ξεχαρβάλωμα του χρόνου εργασίας. Ηταν περιττή η δήλωση της υπουργού με την οποία εξέφρασε στην ίδια συνέντευξη την πεποίθησή της για συμμόρφωση των πολιτών στους νόμους. Είναι προφανές ότι η εντατικοποίηση της εργασίας συνιστά και έναν μηχανισμό πειθάρχησης, προκειμένου να του αφαιρείται ο χρόνος για ανάπαυση και αναστοχασμό. Οσο περισσότερο ο άνθρωπος βυθίζεται στους ρυθμούς της αδιάκοπης εργασίας, τόσο λιγότερος του απομένει χρόνος τού απομένει να σκεφτεί και να αναλάβει δράση ενάντια στις επιταγές της εκάστοτε εξουσίας.

Η κ. Κεραμέως προέβαλε ξανά ως αντίβαρο στη ρύθμιση για δυνατότητα 13ωρης υπερωρίας στον ίδιο εργοδότη τη ρύθμιση για τη δυνατότητα τετραήμερης δουλειάς. Ομως οι δύο διατάξεις λειτουργούν συμπληρωματικά για να καταστήσουν τα ωράρια εργασίας ακόμα πιο ευέλικτα και στην πράξη περισσότερο προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε εργοδότη.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση παρέβλεψε φυσικά ότι, σε αντίθεση με τον νόμο Κεραμέως, η δοκιμή του τετραήμερου σε άλλες χώρες συνεπάγεται μείωση των εβδομαδιαίων ωρών χωρίς μείωση των αποδοχών. Αυτό ήταν και το αίτημα των Ελλήνων εργαζομένων, ένα αίτημα που δεν ταιριάζει στο αίτημα των εργοδοτών για «φουλ» της ευελιξίας και γι’ αυτό αγνοήθηκε.