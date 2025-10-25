Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
22°C
23.4° 21.3°
3 BF
56%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
21.0° 19.0°
1 BF
45%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
20°C
20.5° 19.0°
3 BF
71%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
67%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
0 BF
77%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.7° 18.7°
2 BF
57%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
1 BF
44%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
18°C
17.8° 17.8°
0 BF
79%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.8° 20.5°
4 BF
83%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.5° 18.9°
2 BF
46%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
60%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
18°C
21.5° 17.7°
0 BF
68%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
77%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
42%
Λαμία
Αίθριος καιρός
21°C
20.7° 20.6°
1 BF
58%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.1° 21.8°
3 BF
81%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
23°C
22.8° 21.6°
2 BF
40%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
19°C
18.8° 16.3°
2 BF
80%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.6° 18.1°
2 BF
53%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
16°C
16.3° 16.3°
2 BF
59%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, 2025
Αστυνομία πανεπιστημιούπολη
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Νόμος και τρόπος

ΑΝΩ ΚΑΤΩ
Κίμωνας Ε. Φουντούλης

Κάτσε φρόνιμα μη σε πετάξω από τον φωταγωγό/παράθυρο. Κάπως έτσι λέει ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος (υπομοίραρχος, με την κοινωνία στη χούφτα του!) στην Κάκια Αναλυτή (Βιολέτα Σιγανοπούλου, κλέφτρα, μάνα σε μονογονεϊκή οικογένεια). Αυτά στην ταινία «Η βίλα των οργίων» σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου και σενάριο Γεράσιμου Σταύρου.

Από το 1964, στο διάλειμμα της κοινωνικής ανάτασης και κινητοποίησης. Ηταν τόσο συνηθισμένη η εκπαραθύρωση στην αστυνομική πρακτική του προεμφυλιακού αλλά και μετεμφυλιακού κράτους και παρακράτους, που έφτασε να ακουστεί και σε ταινία!

Οι επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις κρατικής βίας πέρα από τη νόμιμη άμυνα ή/και την αναγκαία για σύλληψη, θα έπρεπε να προβληματίζουν τους εντολείς των οργάνων.

Οταν ο Κων/νος Καραμανλής, ταυτόχρονα με την έργω κατάργηση της θανατικής ποινής (και) για τους πρωταίτιους της χούντας του 1967, διατύπωνε το περίφημο «όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια», έδινε κι ένα μάθημα στα πόδια που σηκώθηκαν και χτύπησαν το κεφάλι.

Αυτό ήταν οι χουντικοί, όχι μόνο οι ελάχιστοι καταδικασθέντες: τα πόδια (και χέρια) του μετεμφυλιακού κράτους και παρακράτους. Την αυτονόμησή τους πλήρωσαν, όσοι πλήρωσαν.

Οι πραιτωριανοί, «απόφοιτοι» κι «επιμορφωμένοι», ρέπουν στην αυτονομία/ασυδοσία.

Παιδεία, καλλιέργεια ανθρωπιστική, δημοκρατική βοηθούν αλλά δεν αρκούν. Ηγεσία και ιεραρχία προδίδουν το ποιόν τους από τις ανεξέλεγκτες παραδρομές και υπερβολές των υφισταμένων.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νόμος και τρόπος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual