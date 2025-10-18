Ο Κικίλιας και η μεταφορά του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, σε συχνές συνεντεύξεις του, εμφανίζει την Ελλάδα ως σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ, τόσο για τη διακίνηση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) όσο και σε ένα σχέδιο συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς των λιμανιών και των ναυπηγείων. Και ίσως να μην προκαλούσαν εντύπωση οι δηλώσεις του, εάν αυτές δεν ξεκινούσαν χρονικά, αμέσως μετά το όχι και τόσο πετυχημένο ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ στα τέλη του Σεπτέμβρη.

Τι υποστηρίζει λοιπόν ο κ. Κικίλιας: Οτι η Αμερική παράγει μεγάλες ποσότητες σχιστολιθικού φυσικού αερίου, το οποίο διαθέτει προς εξαγωγή. Οτι η Ελλάδα έχει σημαντικούς χώρους αποθήκευσης, όπως η Ρεβυθούσα, τερματικούς σταθμούς και ανάστροφους αγωγούς για να τροφοδοτήσει όλη την Ευρώπη, όπως αυτοί που ξεκινούν από την Αλεξανδρούπολη, και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθούν και άλλοι, μαζί με σημαντικές υποδομές, όπως λιμάνια σε στρατηγική γεωγραφική θέση.

Αναφέρει ακόμα ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία διαθέτει 5.800 πλοία και πως η ελληνική ναυτιλία και οι άνθρωποί της –καπετάνιοι, μηχανικοί, πληρώματα και πλοιοκτήτες– αποτελούν ένα «πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί», γιατί χωρίς τα πλοία και τους ναυτικούς δεν μπορεί να μεταφερθεί το αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. «Εχουμε το 20% του παγκόσμιου στόλου και πάνω από το 25% των LNG πλοίων στον πλανήτη» δηλώνει και επισημαίνει ότι η ήδη ισχυρή σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα λάβει περαιτέρω στρατηγικές διαστάσεις, μέσα από τη συνεργασία στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία.

Ωραία όλα αυτά που λέει ο υπουργός, αν και φαντάζουν λίγο υπερβολικά για να το πούμε διακριτικά. Ωστόσο, η αναφορά του στο «πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί», μιλώντας για την ελληνική ναυτιλία και τους ανθρώπους της, δεν είναι και τόσο κατανοητή. Δηλαδή τι ακριβώς διαπραγμάτευση θα κάνει με τους Ελληνες πλοιοκτήτες; Θα τους πει «Μη μεταφέρετε LNG από την Αμερική στην Ευρώπη» και αυτοί θα συμφωνήσουν; Ο υπουργός φυσικά και γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, οπότε προς τι όλες αυτές οι βαρύγδουπες δηλώσεις;