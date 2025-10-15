Προαναγγελία αιματοκυλίσματος μα και συνευθύνη… συμπόρευση!

Ο πόλεμος συνεχίζεται! Αρκούν οι δυνατές χειραψίες των ματωμένων χεριών «Ντόναλντ» - «Μπίμπι», όπως αλληλοπροσφωνούνται οι φυσικοί αυτουργοί του αιματοκυλίσματος στη Γάζα-«μελλοντικό Μονακό»… Οι προθέσεις των φυσικών αυτουργών του αιματοκυλίσματος; (αναφερόμαστε στους επιτιθέμενους και όχι στους αμυνόμενους Παλαιστίνιους-διεκδικητές πατρίδας οι οποίοι αναπόφευκτα αφαίρεσαν και αυτοί ζωές).
Εμμεσοι πλην σαφείς, λοιπόν, οι βραχυχρόνιοι σχεδιασμοί τους. Κατά διαστήματα, δημοσιεύματα της τελευταίας αιματοβαμμένης διετίας, συνεπικουρούμενα από φωτογραφίες της μελλοντικής μορφής που θα λάβει η χερσαία λωρίδα της νοτιοανατολικής Μεσογείου, το φυσικό σύνορο μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, προανήγγελλαν, χωρίς ουσιαστική διάψευση, την πρόθεση κατάκτησης της Γάζας; Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, τη δυτικοποίηση-αστικοποίησή της. Ας πάμε, χρονικά, πίσω…
Θυμάμαι, λοιπόν, αναφορές στον «κίνδυνο για τη Γάζα» από το 2001, μακρινό, μα και τόσο εγγύς με κριτήριο τους κινδύνους, όσους με ουρανομήκεις διαμαρτυρίες βοούσαν τότε στους δρόμους της Γένοβας κυρίως αντιφασίστες και ακτιβιστές απ’ όλο τον κόσμο κατά της παγκοσμιοποίησης. Ηταν σε εξέλιξη η συνάντηση των G8, εκπροσώπων των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη. Επιβεβαιώνω τώρα απ’ το αρχείο πως στους δρόμους της ιταλικής πόλης κάποια από τα καταγγελτικά συνθήματα αποδείχτηκαν προαναγγελία τού σήμερα!
Δεν θα εξιδανικεύσω παρόμοιες παλλαϊκές διαμαρτυρίες… Υπάρχει μερίδιο συνευθύνης για την κατάλυση της δημοκρατίας, ουσιαστικά της ζωής, όπως τώρα στη Γάζα: Οι παμφάγοι-κάτοχοι της παγκόσμιας οικονομικής κυριαρχίας, οι ενδεδυμένοι με το φράκο του πολιτικού, αποδείχτηκε και πάλι από τότε (2001) μέχρι σήμερα πως συνεπικουρούνται από την αδυναμία μεγάλης -της μεγαλύτερης!- μερίδας αντιστασιακών-ακτιβιστών και όχι μόνο να συμπράξουν εναντίον, ουσιαστικά, φονιάδων! Θεωρητικός οραματισμός καλύτερου κόσμου δεν έχει τύχη! Αναζητείται συμπόρευση…
