Κι άλλος αμερικανικός μεσαίωνας

Είσαι ομοφυλόφιλος; Μήπως πιστεύεις πως θέλεις να αλλάξεις φύλο; Μην ανησυχείς. Με τη βοήθεια του Θεού θα διώξεις τις «πονηρές» σκέψεις και θα επανέλθεις στον ίσιο δρόμο. Ισως μάλιστα, προσεχώς, και με τη βούλα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Μιλάμε για τις ΗΠΑ, όπου το Ανώτατο Δικαστήριο χθες φαινόταν να κλίνει υπέρ αυτών των άκρως αντιεπιστημονικών και παράλογων «θεραπειών μεταστροφής».

Αφορμή η προσφυγή μιας Ευαγγελικής θεραπεύτριας κατά της νομοθεσίας της Πολιτείας του Κολοράντο που απαγορεύει τις θεραπείες με στόχο την αλλαγή ταυτότητας ή συμπεριφοράς των ομοφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων. Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι ο νόμος του Κολοράντο πραγματοποιεί διακρίσεις εναντίον χριστιανών θεραπευτών όπως η ίδια, ενώ την ίδια στιγμή επιτρέπει θεραπείες που ενθαρρύνουν τη φυλομετάβαση.

Και να που βρήκε ευήκοα ώτα στο Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο, μετά τους τρεις διορισμούς που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του, οι συντηρητικοί πλειοψηφούν με 6 προς 3. Οι πρώτες ενδείξεις από την ακρόαση της υπόθεσης κλίνουν προς το να δικαιώσουν τη θεραπεύτρια στο όνομα της ελευθερίας του λόγου. Υπάρχουν, δικαιολογημένα, φόβοι για το τι θα σηματοδοτήσει μια τυχόν θετική απόφαση για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

Ηδη το καλοκαίρι οι δικαστές αποφάνθηκαν υπέρ του νόμου της Πολιτείας του Τενεσί που απαγορεύει τις θεραπείες φυλομετάβασης σε ανήλικα άτομα. Παράλληλα, έκριναν ότι οι θρησκευόμενοι γονείς έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν στα παιδιά τους να παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια σχολεία που περιλαμβάνουν βιβλία με ΛΟΑΤΚΙ θεματολογία.

Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Πρόκειται για το ίδιο δικαστήριο που πριν από τρία χρόνια έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο «Ρόου εναντίον Γουέιντ» ο οποίος κατοχύρωνε το δικαίωμα στην άμβλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Και όπως φαίνεται, η επιστροφή στον Μεσαίωνα πραγματοποιείται με βήμα ταχύ.