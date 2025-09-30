Δεν ήταν καν παρών!

Δεν είναι, ας πούμε, ότι γίνονται οικονομικά εγκλήματα, να δίνονται -λέμε τώρα- δεκάδες δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις (όχι ανά τον κόσμο, αλλά στην Ελλάδα!) και να παίρνουν επίσης εκατομμύρια ως επιδοτήσεις κάτι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν κάτι ειδικά γίδια που ζουν στις θάλασσες που δεν υπάρχουν και αυτό να μην είναι λάθος, αλλά κάτι «που γίνεται», και ας πούμε δεν είναι ότι γίνονται και πραγματικά εγκλήματα σε κάτι τρένα που ας πούμε έχει μπει να δουλέψει μισός νομός ολάκερος ώστε να μπορεί να ξαναβγεί ο ίδιος βουλευτής που ήταν υπεύθυνος γι’ αυτά τα τρένα που έπεσε το ένα πάνω στο άλλο και πέθαναν δεκάδες άνθρωποι και μετά ξαναπέθαναν γιατί ποτέ δεν τους βρήκαν για να τους θάψουν και που ποτέ κανείς δεν καταδικάστηκε γι’ αυτό το έγκλημα και δεν είναι ας πούμε ότι οι συγγενείς αυτών των ανθρώπων πενθούν και ζητούν δικαιοσύνη και ας πούμε χιλιάδες, χιλιάδες χιλιάδων βγαίνουν στους δρόμους ζητώντας επίσης να αποδοθεί δικαιοσύνη και ένας γονιός κάνει και απεργία πείνας 16 μέρες, αλλά δεν είναι ας πούμε ότι ζούμε και σε μια χώρα όπου καλοπληρωμένοι από την κυβέρνηση, ή μέσω αυτής, δημοσιογράφοι λένε πως «είναι Αλβανός μωρέ, σε Αλβανό θα δώσουμε σημασία;» και επειδή ο κόσμος δίνει σημασία στον Αλβανό πατέρα, μετά βγαίνουν και λένε «δεν είναι Αλβανός - μας λέει ψέματα - είναι μουσουλμάνος και γι’ αυτό κρατάει τη σημαία της Παλαιστίνης» και όλα αυτά να τα ακούει ο λαός και να τα πιστεύει και δεν είναι, ας πούμε, ότι ισχύουν όλα τούτα και ακόμα χειρότερα.

Αν κάτι ισχύει είναι πως με ανοιχτές αγκάλες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που είναι και υπέροχος και πολύ δημοκράτης και πολύ κουλ τύπος, υποδέχτηκε τον δικό μας πρωθυπουργό στις ΗΠΑ, που πήγε με την Αψογοτάτη και έκανε απολύτως τίποτα για μέρες, ώστε να είναι έτοιμος να φωτογραφηθεί δίπλα στον Τραμπ, που δεν υπήρχε καν στο κάδρο, καθώς έκαναν μοντάζ τις δύο φωτογραφίες γιατί κουλάθηκε το χεράκι του προέδρου να χαιρετάει τον κάθε πρωθυπουργίσκο. Και ναι, αυτό είναι είδηση να ασχοληθεί κανείς! (Κανείς όμως!)