Κώλωσε ο Ερντογάν, έχει δίκιο ο Αρης Πορτοσάλτε

Τέτοια ήττα δεν πρέπει να έχουμε ξαναζήσει σε διπλωματικό επίπεδο. Οσα έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες στην Αμερική είναι ένα τεράστιο Βατερλό για την ελληνική κυβέρνηση, πρώτον, αλλά και την ελληνική διπλωματία, δεύτερον. Και δεν λέω μόνο για τη σχεδόν τρίωρη συνάντηση Ερντογάν με τον Τραμπ, λέω και για τη χλαπάτσα που έριξε ο Τούρκος πρόεδρος στον κ. Μητσοτάκη ακυρώνοντας το μεταξύ τους ραντεβού. Και μάλιστα λίγη ώρα πριν. Ακόμα και ένα σινεμαδάκι να ακυρώσεις το βράδυ, πιο νωρίς θα το κάνεις, όχι την τελευταία στιγμή.

Μην κοιτάτε που τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στην Ελλάδα πάνε να το περάσουν στο ντούκου, ότι δεν τρέχει και τίποτε. Και δεν μιλάω για τον Αρη Πορτοσάλτε που το τερμάτισε λέγοντας πως ο Ερντογάν κώλωσε γι’ αυτό και δεν πήγε στη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη. Κώλωσε. Γελάνε και οι πέτρες. Λέω για τα υπόλοιπα ΜΜΕ. Σκεφτείτε μόνο τι θα έγραφαν αν συνέβαινε το αντίθετο. Αν δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης ακύρωνε το ραντεβού και αν ήταν αυτός που θα είχε πολύωρο ραντεβού με τον Τραμπ. Θα είχαμε τον νέο Μωυσή. Θα τον αποθέωναν. Ενώ τώρα, «σιγά μωρέ, δεν έγινε και κάτι, άλλωστε είδε κάτι ομογενείς, τον Τζον Πάπας και τον Κρις Τύρος».

Τα «Νέα» ωστόσο χθες δεν μάσησαν το παραμύθι. Στο βασικό τους θέμα ανέφεραν πρωτοσέλιδα: «Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο. Τα πήρε όλα…». Και σημείωναν πως «ο Τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ. Υπέγραψαν και μνημόνιο για πυρηνική συνεργασία. Τι συμφωνήθηκε για δασμούς, Χάλκη και ρωσικό πετρέλαιο. Περί τα 70 δισ. το κόστος για την τουρκική οικονομία. Σε δύσκολη θέση η Αθήνα με τον πρωθυπουργό σε ρόλο παρατηρητή».

Ετσι ακριβώς. Ο πρωθυπουργός σε ρόλο παρατηρητή. Οχι η «Εφ.Συν.», τα «Νέα» το λένε.