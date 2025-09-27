Τον Μάιο του 2022 ο πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί επίσημα τις ΗΠΑ και είχε μιλήσει στο Κογκρέσο. Σε εκείνη την επίσκεψη έκλεισε ουσιαστικά και η συμφωνία για την αγορά F-35 από τη χώρα μας. Το διαπραγματευτικό χαρτί του Κυρ. Μητσοτάκη ήταν πως επί πρωθυπουργίας του η Ελλάδα ήταν ένας προβλέψιμος και δεδομένος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών σε αντίθεση με την Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν που είχε αγοράσει ρωσικά οπλικά συστήματα, είχε εκδιωχθεί από το πρόγραμμα των F-35 και γενικώς έβγαζε γλώσσα στους Αμερικανούς.

Ο πρωθυπουργός βασίστηκε σε αυτή την αντίθεση τακτικής Ελλάδας και Τουρκίας απέναντι στις ΗΠΑ και προσπάθησε να την αξιοποιήσει πολλές φορές σε εκείνη την επίσκεψη αλλά και μετά. Ηταν το δόγμα του για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις καθώς είχε και έχει μια παιδαριώδη αντίληψη για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Νομίζει ότι τα καλά παιδιά επιβραβεύονται ενώ τα άτακτα τιμωρούνται.

Προχθές το βράδυ, βλέποντας τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, ελπίζουμε να αντιλήφθηκε πως τα πράγματα στις σχέσεις μεταξύ των χωρών, και στη βάση τους και στην εξέλιξή τους, είναι κάπως διαφορετικά.

Στην πραγματικότητα φάνηκε πεντακάθαρα η χρεοκοπία της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη που πριν από λίγα χρόνια μιλούσε για τον απομονωμένο, τάχα, Ερντογάν και για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Αποδείχτηκε για άλλη μια φορά πως οι χώρες -και δη οι μεγάλες και ισχυρές- βλέπουν μόνο συμφέροντα και ενεργούν με βάση τα δικά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο η πολιτική του καλού και δεδομένου παιδιού ισοδυναμεί και ταυτίζεται με τον ρόλο του καρπαζοεισπράκτορα. Σε τέτοιο σημείο έφερε τη χώρα ο σημερινός ένοικος του Μαξίμου. Ελπίζουμε να μην το πληρώσουμε ακριβά.