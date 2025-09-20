Ε.Ε. «πάπετ» για τα μάτια του Τραμπ

Υστερα από μήνες διαπραγματεύσεων, η Ε.Ε. ανακοίνωσε χθες το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας - τελευταία προσπάθεια να πιέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία. «Ξανά και ξανά, ο πρόεδρος Πούτιν έχει κλιμακώσει την πίεση και σε απάντηση η Ευρώπη αυξάνει την πίεση», δήλωσε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να στηρίξουν την πρόταση της Κομισιόν, η οποία πρέπει να λάβει ομοφωνία.

Ενα από τα βασικά σημεία του πακέτου είναι η απαγόρευση των εισαγωγών LNG από τη Ρωσία από τον Ιανουάριο του 2027 - έναν χρόνο δηλαδή από αυτό που είχε υπολογίσει η Κομισιόν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απόφαση αυτή ελήφθη για να ευχαριστήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει την Ευρώπη να αγοράζει περισσότερα καύσιμα από τις ΗΠΑ.

Ο επίτροπος Ενέργειας μάλιστα έσπευσε να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα καλύψουν μέρος του κενού που άφησε η σταδιακή κατάργηση του ρωσικού LNG. Αποκάλυψε επίσης ότι είχε μιλήσει με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας την περασμένη εβδομάδα για το πώς θα βοηθούσε τις αμερικανικές εταιρείες φυσικού αερίου να πουλήσουν περισσότερα καύσιμα στην Ευρώπη! Κανονικός ντίλερ δηλαδή!

Επίσης, ο Λευκός Οίκος πιέζει τις Βρυξέλλες να χτυπήσουν την Κίνα και την Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Εντάξει, ευτυχώς δεν έφτασαν στο σημείο να επιβάλουν δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα, όπως ζήτησε ο Τραμπ, αλλά δεν το λες και τυχαίο που στο νέο πακέτο κυρώσεων συμπεριλαμβάνονται εμπορικοί περιορισμοί σε κινεζικές και ινδικές οντότητες που επέτρεψαν στη Ρωσία να παρακάμψει τους περιορισμούς της Ε.Ε.

Πόσο λίγη είναι η ηγεσία της Ε.Ε. σήμερα! Οι Βρυξέλλες μετατρέπουν το όραμα της ενωμένης Ευρώπης σε… πάπετ του Τραμπ, κάνουν ό,τι τους λέει και λένε και ευχαριστώ. Ακόμα και στη στήριξη για την Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι έσπευσαν στην Ουάσινγκτον ενόψει της Αλάσκας, όχι για να διαπραγματευτούν, αλλά για να παρακαλέσουν τον Τραμπ να μην κάνει μονομερή συμφωνία με τον Πούτιν χωρίς την Ουκρανία. Το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα της Ευρώπης ήταν ο έλεγχος των ζημιών. Μας αξίζει κάτι καλύτερο.