Ούτε ευρώ (κρατικό) στην καμένη Χίο!

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, έναν μήνα μετά τις καταστροφικές φωτιές που έκαψαν τη βόρεια Χίο και δύο μήνες μετά τη μετατροπή της κεντρικής Χίου σε στάχτες, δεν έχει προχωρήσει τίποτα για την ανακούφιση των πληγέντων. Ειδικά αυτών της Αμανής, που επιμένουν να κρατούν Θερμοπύλες, για να χρησιμοποιήσουμε κι εμείς μια έκφραση που αρέσκονται να χρησιμοποιούν στην κυβέρνηση.

Πέρα λοιπόν από τα 150.000 ευρώ ιδιωτικής χορηγίας που μοιράστηκαν στους πλέον κατεστραμμένους και το κόστος της αποκατάστασης -περίπου 4.000.000 ευρώ- που κατέβαλε ο ΔΕΔΔΗΕ για να επανέλθει το ρεύμα, τούτη εδώ η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει δώσει ούτε ευρώ!

Και πώς να δώσει όταν ακόμα και τώρα η Χίος των 120.000 καμένων στρεμμάτων επισήμως δεν έχει κηρυχθεί πυρόπληκτη. Μια γραφειοκρατική ενέργεια χωρίς κόστος, που όμως είναι η αρχή ώστε να ξεκινήσουν να ρέουν πιο εύκολα οι όποιες χρηματοδοτήσεις τελικά εγκριθούν. Ακόμη κι αυτή εκκρεμεί!

Οσο (δεν) συμβαίνουν όλα αυτά, βγαίνει ο κυβερνητικός βουλευτής και καμαρώνει ότι δήθεν δόθηκαν ήδη 9.000.000 ευρώ! Συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά και τα τέσσερα εκατομμύρια του ΔΕΔΔΗΕ, λες και θα μπορούσαν να αφήσουν το 25% του νησιού χωρίς ρεύμα. Οπως έκαναν με τα λεωφορεία... Αν και, με αφορμή την υπόθεση του λουκέτου των υπεραστικών ΚΤΕΛ στη Χίο και την άρνηση της κυβέρνησης να συνδράμει τα καμένα χωριά έστω συγκοινωνιακά, φαντάζομαι ότι, αν μπορούσαν, θα το έκαναν και αυτό! Για να τους διώξουν μια ώρα αρχύτερα.