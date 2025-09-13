Ο ρατσισμός ποτέ δεν κρατάει νεροπίστολο

Ο ρατσισμός ποτέ δεν αστειεύεται. Υποτίθεται ότι αυτό θα είχε γίνει συνείδηση στον τόπο μας μετά τη φονική χρυσαυγίτικη επέλαση της περασμένης δεκαετίας. Κι όμως, επανεμφανίζεται υποδυόμενος τη νομιμότητα, ακόμη και τα παιδικά παιχνίδια. Δύο περιστατικά των τελευταίων ημερών ήρθαν να μας το θυμίσουν με ένταση.

Προχθές ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την ντροπιαστική υπόθεση που ανέδειξε με συνεχή δημοσιεύματα η «Εφ.Συν.», το περιστατικό δηλαδή άρνησης έκδοσης εισιτηρίου σε πολίτη αφρικανικής καταγωγής από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης στον σταθμό Κηφισού, αλλά και την αποκάλυψη της εφημερίδας μας για την εδώ και χρόνια δρομολόγηση ειδικού βραδινού δρομολογίου μόνο για… σκουρόχρωμους! Ο κ. Ηλιόπουλος μάς ενημέρωσε παράλληλα ότι για τα περιστατικά έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ., με την οποία θα συσχετιστεί η αναφορά για να διερευνηθούν οι ευθύνες της διοίκησης του ΚΤΕΛ αλλά και η πιθανή εμπλοκή των αστυνομικών αρχών. Η σιωπηλή αποδοχή κανονικοποιούσε τον ρατσισμό.

Η υπόθεση του ΚΤΕΛ βαστούσε πάνω από πενταετία, κανείς δεν μιλούσε, ο ρατσισμός είχε κανονικοποιηθεί. Αλλοι, στα πλαίσια της «πλευρικής» κανονικότητας και «νομιμότητας», υποδύονται χαιρέκακα ότι αστειεύονται. Στο TikTok «δόξες» γνωρίζει βίντεο το οποίο δείχνει συνεπιβάτη αυτοκινήτου που κόβει βόλτες σε Ομόνοια και Σύνταγμα να καταβρέχει αιφνιδιαστικά με νεροπίστολο «σκουρόχρωμους» που μετακινούνται με ηλεκτρονικό πατίνι. Εφτά χιλιάδες τούς επιβραβεύουν με καρδούλες, ενώ καμιά 150αριά χιλιάδες είδαν το βίντεο και πήγαν για ύπνο. Καμιά κατοσταριά δεν κρατιούνται, συγχαίρουν τους αυτουργούς.

Το τέρας του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας υποδύεται το «παιχνιδιάρικο». Ο ξένος είναι πάντα ένας στόχος. Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις είναι κάτι το… φυσιολογικό. Υπάρχει αλήθεια έστω ένας/μία που να μην αντιλαμβάνεται ότι η απόσταση από το νεροπίστολο στις αληθινές σφαίρες έχει από καιρό καλυφθεί;