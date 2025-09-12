Πρωθυπουργός «νομιμοποιητής»;

Για άλλη μία φορά ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται το Χαϊδάρι (Στρ. Καραϊσκάκη) και μιλά επί του μπαζωμένου, εκχερσωμένου δασικού πρασίνου που αργοπεθαίνει. Δίπλα στο κατειλημμένο οδόστρωμα αλλά και πλακόστρωτο, από τραπεζοκαθίσματα παρακείμενων καφέ κ.λπ.

Η κατάληψη του οδοστρώματος επί Κώστα Μητσοτάκη ήταν «παρακώλυση συγκοινωνιών». Τώρα είναι και δεξίωση πρωθυπουργού! Την ίδια ώρα που κάποιοι καταλαμβάνουν και κονομάνε σε κοινόχρηστο χώρο μεγεθύνοντας τα μαγαζιά τους, άλλα ακίνητα απαξιώνονται, αγορές μαραζώνουν. Μπροστάρισσα η Νέα Δημοκρατία στην καταπάτηση του δημόσιου χώρου. Με συμπαράσταση όμως και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝ.ΑΛΛ., ΣΥΡΙΖΑ απανταχού, βροντερού ΚΚΕ που τυγχάνει και δημοτική αρχή. Μα και βέβαια όλη η Ακροδεξιά από κοντά.

Δεν βρέθηκε ούτε ένα τοπικό στέλεχος να φυλάξει τον αρχηγό του. Δεν είναι παράδοξο: προ ολίγων ετών για κόμβο με νεκρούς και τραυματίες, σύσσωμη η τοπική Ν.Δ. αποδέχτηκε τον χαρακτηρισμό της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου ως «ήπιας κυκλοφορίας» για να διευκολυνθεί η αδειοδότηση νεροτσουλήθρας. Δεν πρόλαβαν να τη χαρακτηρίσουν «πεζόδρομο». Ισως κάτι να ετοιμάζουν...

Αλήθεια, θα κάνει χρήση της ψηφιακής εφαρμογής καταγγελιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα ο πρωθυπουργός ή τζάμπα τις χρηματοδοτούμε αδρά;

Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένο πως οι σεισμοί αλλά και οι πυρκαγιές δεν είναι σπάνια, οι ηγέτες οφείλουν να νοιάζονται για την ασφάλεια συνάθροισης κοινού. Η συγκάλυψη ξεχειλίζει και το Χαϊδάρι παρά τη δημόσια τεκμηρίωση σχετικών περιπτώσεων αποτελεί κραυγαλέο παράδειγμα. Καλή μας τύχη.