Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.9° 29.4°
3 BF
57%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
33.2° 30.7°
2 BF
37%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 29.0°
2 BF
65%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
45%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
55%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
33°C
32.6° 32.6°
2 BF
35%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
2 BF
23%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.0° 30.0°
1 BF
30%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 27.7°
2 BF
58%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.9° 29.4°
0 BF
49%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
2 BF
45%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
3 BF
78%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
4 BF
65%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
5 BF
29%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
31.2° 29.9°
3 BF
52%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
30.8° 29.9°
4 BF
66%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.8° 30.5°
4 BF
35%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.3° 27.1°
2 BF
67%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 29.0°
2 BF
32%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
46%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
Δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
AP PHOTO

Το γαρ πολύ του τραμπισμού γεννά παραφροσύνη

ΑΝΩ ΚΑΤΩ
Αντώνης Τελόπουλος

Η στυγερή δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, αποτροπιασμό σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι βέβαιο πως κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να μη σοκαριστεί από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, όσο κι αν διαφωνούσε με τις τερατώδεις θέσεις του εκλιπόντος. Ωστόσο, για ακόμα μια φορά η εγχώρια και διεθνής Ακροδεξιά απέδειξε τον καιροσκοπισμό της και την έλλειψη ενσυναίσθησης και σεβασμού ακόμα και απέναντι στη μνήμη αυτών που λογαριάζει για δικούς της.

Πώς αλλιώς μπορούν να σχολιαστούν οι εμετικές δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να εργαλειοποιήσει για μικροπολιτικούς λόγους τα γεγονότα στις ΗΠΑ, βγάζοντας για ακόμα μια φορά ένα «διάγγελμα» γεμάτο εμφυλιοπολεμική ρητορική και μίσος. Παραθέτω από την επίσημη σελίδα του κόμματός της: «Δυστυχώς ο Charlie Kirk δεν είναι πια ανάμεσά μας. Επεσε νεκρός διαδίδοντας το μήνυμα της αγάπης στη θρησκεία, στην οικογένεια, στις ανθρώπινες αξίες, στην επιστήμη. Με μοναδικό του όπλο τον διάλογο. Τον δολοφόνησαν οι αριστεροί γιατί όταν δεν έχουν επιχειρήματα μιλάνε οι σφαίρες. Αυτή είναι η αριστερά. Για όσους δεν το έχουν ακόμα καταλάβει βρισκόμαστε σε ακήρυχτο πόλεμο».

Βέβαια, σε μια νορμάλ χώρα ήδη οι δηλώσεις αυτές θα είχαν κινητοποιήσει τη Δικαιοσύνη, στη βαλκανική γωνιά που ζούμε όμως ακόμα και αυτό το αισχρό μικροπολιτικό παιχνίδι μοιάζει φυσιολογικό, ειδικότερα τη στιγμή που μάλλον δεν πρέπει να πολυβγαίνουν τα δημοσκοπικά κουκιά για τη Φωνή της Λογικής. Τρομερή αντινομία το όνομα, δεν βρίσκετε;

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Το γαρ πολύ του τραμπισμού γεννά παραφροσύνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual