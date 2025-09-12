Το γαρ πολύ του τραμπισμού γεννά παραφροσύνη

Η στυγερή δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, αποτροπιασμό σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι βέβαιο πως κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να μη σοκαριστεί από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, όσο κι αν διαφωνούσε με τις τερατώδεις θέσεις του εκλιπόντος. Ωστόσο, για ακόμα μια φορά η εγχώρια και διεθνής Ακροδεξιά απέδειξε τον καιροσκοπισμό της και την έλλειψη ενσυναίσθησης και σεβασμού ακόμα και απέναντι στη μνήμη αυτών που λογαριάζει για δικούς της.
Πώς αλλιώς μπορούν να σχολιαστούν οι εμετικές δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να εργαλειοποιήσει για μικροπολιτικούς λόγους τα γεγονότα στις ΗΠΑ, βγάζοντας για ακόμα μια φορά ένα «διάγγελμα» γεμάτο εμφυλιοπολεμική ρητορική και μίσος. Παραθέτω από την επίσημη σελίδα του κόμματός της: «Δυστυχώς ο Charlie Kirk δεν είναι πια ανάμεσά μας. Επεσε νεκρός διαδίδοντας το μήνυμα της αγάπης στη θρησκεία, στην οικογένεια, στις ανθρώπινες αξίες, στην επιστήμη. Με μοναδικό του όπλο τον διάλογο. Τον δολοφόνησαν οι αριστεροί γιατί όταν δεν έχουν επιχειρήματα μιλάνε οι σφαίρες. Αυτή είναι η αριστερά. Για όσους δεν το έχουν ακόμα καταλάβει βρισκόμαστε σε ακήρυχτο πόλεμο».
Βέβαια, σε μια νορμάλ χώρα ήδη οι δηλώσεις αυτές θα είχαν κινητοποιήσει τη Δικαιοσύνη, στη βαλκανική γωνιά που ζούμε όμως ακόμα και αυτό το αισχρό μικροπολιτικό παιχνίδι μοιάζει φυσιολογικό, ειδικότερα τη στιγμή που μάλλον δεν πρέπει να πολυβγαίνουν τα δημοσκοπικά κουκιά για τη Φωνή της Λογικής. Τρομερή αντινομία το όνομα, δεν βρίσκετε;
