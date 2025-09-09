Τι περιμένει ο Μητσοτάκης;

Μπαίνοντας στη μέση ηλικία, έχω να θυμάμαι αρκετές εξαγγελίες που έγιναν από πρωθυπουργούς στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Πολλές δεν έγιναν καν πράξη, εκτός αν πρόκειται για τα… λιμά. Σαν αυτά που έδωσε το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ψίχουλα για τους πολλούς, ώστε να «καλυφθούν» οι περισσότεροι, με χρήματα όμως που δεν κάνουν τη διαφορά.
Διαβάζω στη χθεσινή «Εφ.Συν.» ότι το υπερπλεόνασμα είναι στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και απ’ αυτά θα μοιραστεί μόλις το 1,7 δισ. Δηλαδή, ποσοστό 31%. Αντίθετα πέρυσι, που το ταμείο δεν ήταν τόσο φουσκωμένο, το ποσοστό σε παροχές άγγιξε το 60%.
Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, είναι το εύλογο ερώτημα… Σε μια εποχή που όποιο σκάνδαλο κι αν σηκώσεις, την κυβέρνηση θα βρεις από κάτω, ο Μητσοτάκης δεν παίζει φουλ επίθεση. Εστω κι αν τα γκάλοπ -κρυφά ή φανερά- τον θέλουν να πέφτει συνεχώς στην προτίμηση του κόσμου.
Προφανώς, νιώθει να μην απειλείται πολιτικά. Δεν έχει απέναντί του το αντίπαλο δέος που θα τον θορυβήσει. Ομως, όπως όλοι γνωρίζουμε λίγο-πολύ, αύριο-μεθαύριο τα πράγματα θα αλλάξουν. Ο Τσίπρας αναμένεται να βγει στο προσκήνιο με νέο κόμμα/φορέα και τότε πάλι όλοι γνωρίζουμε ότι ο Μητσοτάκης θα έχει πια αντίπαλο δέος.
Οπότε φαντάζομαι ότι σκοπεύει στο μέλλον να δώσει έξτρα οικονομικά βοηθήματα προς τον λαό, πιθανώς κάτι παραπάνω από χάντρες και καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς, όπως γίνεται (μέχρι) τώρα.
Αυτό που πιθανώς να μην έχει σκεφτεί (ή να μη... γνωρίζει) είναι ότι μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα των… παχυλών παροχών που υπολογίζει να δώσει, δεν αποκλείεται να έχουν σκάσει καμιά δεκαριά νέα σκάνδαλα. Ολη η χώρα έχει καταντήσει ένα ατελείωτο Κυβέρνηση-Gate και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει…
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας