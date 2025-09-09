Αθήνα, 31°C
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
Δεν υπάρχει σωτηρία…

ΑΝΩ ΚΑΤΩ
Κώστας Αλατζάς

Τα τελευταία χρόνια το μόνιμο πρόβλημα για το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Ακριβό σουπερμάρκετ, ακριβή ενέργεια, ακριβή στέγη, χαμηλοί μισθοί. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) δεν λύνουν το πρόβλημα. Καλοδεχούμενη η μείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά δεν μπορεί από μόνη της να ρίξει τις τιμές, ούτε στα είδη πρώτης ανάγκης, ούτε να αλλάξει την τιμολογιακή πολιτική των παρόχων ενέργειας. Οι μισθοί θα εξακολουθούν να μην επαρκούν για να βγει ο μήνας.

Προφανώς χρειάζονται άλλου τύπου παρεμβάσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να εγκλωβίζονται στη στενή λογική των δημοσιονομικών περιθωρίων και των υψηλών πλεονασμάτων. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να προτείνει ένα διαφορετικό μίγμα μέτρων, το οποίο όμως για να αποδώσει στην κοινωνία απαιτεί συγκρούσεις και ρήξεις με τα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα και τα ολιγοπώλια. Απαιτεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, επαναπροσδιορισμό των εργασιακών σχέσεων με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και φυσικά πολιτικό όραμα που δεν θα εξυπηρετεί μόνο την εκλογική πελατεία.

Μέχρι τώρα η αντιπολίτευση, η οποία διεκδικεί ρόλο κυβερνήτη στη χώρα, δεν δείχνει να είναι ικανή να καταθέσει αυτές τις προτάσεις. Οι επόμενες μέρες της ΔΕΘ ανήκουν παραδοσιακά στην αντιπολίτευση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε να ακούσουμε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι κυβερνώσα αντιπολίτευση δεν πρόκειται να κομίσει κάτι ριζοσπαστικό όπως αναμένει η κοινωνία, καθώς δεν συνάδει με τον πολιτικό ρεαλισμό που υποτίθεται διακρίνει μια σοβαρή αντιπολίτευση. Ομως αυτή η λογική δεν ανταποκρίνεται στον ρεαλισμό της σκληρής καθημερινότητας. Υπό αυτό το πρίσμα δεν υπάρχει σωτηρία…

