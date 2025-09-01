Αντιπυρική: ταμείο στο τέλος

Παρακολούθησα χθες τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, που μίλησε στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, και συμφωνώ κυρίως στο ότι η αντιπυρική περίοδος διαρκεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και τότε θα πρέπει να γίνει ο απολογισμός και να προκύψουν ασφαλέστερα συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα ακούσαμε πάλι αρκετές πλευρές του κυβερνητικού αφηγήματος για «μηχανισμό που λειτούργησε στα όριά του αλλά άντεξε» και διάφορες άλλες δικαιολογίες για τα όσα δραματικά ζήσαμε πάλι φέτος, ιδιαίτερα στην Πάτρα αλλά και κάθε δεύτερη εβδομάδα στη Νοτιοανατολική Αττική.

Για να δικαιολογηθούν οι νέες αστοχίες και σε ερώτηση εάν πήγε κάτι λάθος, ο υπουργός απάντησε ότι φέτος «είχαμε το πιο δύσκολο καλοκαίρι της εικοσαετίας» με 450.000 καμένα στρέμματα και 6.000 ενάρξεις πυρκαγιών. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, θα προσθέσω εγώ, γιατί μέχρι τις αρχές Ιουλίου «πανηγυρίζαμε» ότι έχουμε τους πιο πολλούς πυροσβέστες της εικοσαετίας, για να μην πω της 50ετίας.

Στο κομμάτι των εμπρηστών, ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στην εξαιρετική δουλειά της ΔΑΕΕ με αύξηση των συλλήψεων για εμπρησμούς από πρόθεση και από αμέλεια, μιλώντας για αποτρεπτική λειτουργία. Ωστόσο, δεν προκύπτει ότι η αυστηροποίηση της νομοθεσίας, που ευαγγελιζόταν από πέρυσι η κυβέρνηση, συνέβαλε στη μείωση των εμπρησμών.

Για να μιλήσουμε και πάλι με στοιχεία, όπως αναφέρει στο «Χ» ο τέως υπαρχηγός της Πυροσβεστικής Ανδριανός Γκουρμπάτσης, έως τις 26 Αυγούστου αυξήθηκαν κατά 0,5% οι καμένες εκτάσεις συγκριτικά με τον μέσο αριθμό καμένων εκτάσεων έως το ίδιο διάστημα της περιόδου 2006-2024. Φέτος έχουν καεί συνολικά 468.739 στρέμματα από τις 57 μεγαλύτερες πυρκαγιές άνω των 300 στρεμμάτων. Οσον αφορά την πρόληψη, που είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες η μαγική λέξη; Και πάλι ακούσαμε ελάχιστα, κυρίως για ορισμένα αποσπασματικά έργα του «συνήθους υπόπτου» ΔΕΔΔΗΕ με καθαρισμούς και υπογειοποιήσεις. Τουλάχιστον κλείνοντας ακούσαμε τη λέξη «πρόληψη» στο νέο στρατηγικό τρίπτυχο μαζί με τη δέσμευση για ενίσχυση σε προσωπικό, μέσα και τεχνολογία, που ελπίζω να μη μείνει κενό γράμμα.