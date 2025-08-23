Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.8° 29.2°
4 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
32.2° 29.8°
4 BF
29%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 29.0°
3 BF
65%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
41%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
39%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
29°C
29.3° 29.3°
2 BF
40%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
1 BF
28%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
46%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.9° 28.8°
1 BF
73%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.9° 31.0°
3 BF
46%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
54%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
51%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
37%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
30.6° 30.5°
2 BF
46%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 27.7°
5 BF
80%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
31°C
31.1° 30.8°
3 BF
39%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.3° 27.1°
2 BF
70%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
29°C
29.2° 29.2°
2 BF
44%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
24°C
24.1° 24.1°
1 BF
52%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 23 Αυγούστου, 2025
Ξαπλώστρες σε παραλία
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Θέση στον ήλιο

ΑΝΩ ΚΑΤΩ
Μιχαήλ Άγγελος Κωνσταντόπουλος

Είμαι από τους τυχερούς που φέτος κατάφερα να κάνω υπεραρκετές διακοπές καθαρά όμως λόγω συγκυριών. Η καταγωγή μου είναι από νησί όπου υπάρχει ακόμα το σπίτι που έχτισε η προγιαγιά, οι γονείς μου είναι συνταξιούχοι και μένουν για καιρό στο χωριό κι έτσι είχα να διαλέξω προορισμούς χωρίς το άγχος της κράτησης από 2 μήνες νωρίτερα, συχνά με υπέρογκα ποσά. Ακόμα κι έτσι, βέβαια, οι αρκετές ημέρες διακοπών συνδυάστηκαν με προσοχή στο μπάτζετ, αποφυγή διάφορων πολυτελειών και χωρίς υπερβολικές εξόδους –ή κάποια βράδια με μια κρέπα, ένα σουβλάκι, έστω μία... περιπτερόμπιρα. Ανάλογος προβληματισμός για τα έξοδα επικρατούσε και στα υπόλοιπα μέλη από διαφορετικές παρέες και κοινωνικο-οικονομικές προελεύσεις με τις οποίες κατά διαστήματα συνυπήρξα.

Θυμάμαι τις εποχές μέχρι τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000, όπου οι 2 εβδομάδες διακοπών ή και παραπάνω ήταν ο μέσος όρος. Πλέον ο κανόνας είναι διακοπές της μιας εβδομάδας, σπανιότερα σε νησί. Πολλοί ήταν κι εκείνοι που πέρασαν τη δεύτερη εβδομάδα της άδειάς τους στην πόλη προτιμώντας μικρές και κοντινές αποδράσεις, με το staycation που κοροϊδεύαμε να μετατρέπεται στη νέα νόρμα.

Ετσι, θεωρώ ότι ευσταθεί απόλυτα το πρόσφατο δημοσίευμα της Guardian που χαρακτηρίζει την Ελλάδα έναν παράδεισο ήλιου και διακοπών αρκεί να μην είσαι Ελληνας εργαζόμενος. Η απληστία ορισμένων και ο υπερτουρισμός μετατρέπουν αγαπημένους προορισμούς σε πανάκριβα θεματικά πάρκα, με υπηρεσίες κακής ποιότητας σε δυσανάλογες τιμές. Ακόμα κι όσοι διαθέτουν οικονομικές δυνατότητες αναρωτιούνται γιατί να μην προτιμήσουν έναν προορισμό εκτός Ελλάδας. Τελικά, το περίφημο ελληνικό καλοκαίρι υποβιβάζεται σε κακόγουστες ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν κάθε σπιθαμή ακτής ή αναρτήσεις από πανηγύρια που έχουν μετατραπεί σε μπουζουξίδικα με σκοπό το κέρδος, χάνοντας την όποια αυθεντικότητά τους.

Και η αυλαία πέφτει στα τέλη Σεπτεμβρίου, όπου οι τοπικές κοινωνίες αφήνονται ή, καλύτερα, εγκαταλείπονται στην ησυχία και στα αρκετά προβλήματά τους, σε έλλειψη υποδομών και προσωπικού που δεν συγκινούν ιδιαίτερα την κρατική εξουσία. Για να γυρίσει ο «ελληνικός ήλιος» θέλει δουλειά πολλή και αλλαγή νοοτροπίας, πριν να είναι πολύ αργά.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Θέση στον ήλιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual