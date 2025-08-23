Θέση στον ήλιο

Είμαι από τους τυχερούς που φέτος κατάφερα να κάνω υπεραρκετές διακοπές καθαρά όμως λόγω συγκυριών. Η καταγωγή μου είναι από νησί όπου υπάρχει ακόμα το σπίτι που έχτισε η προγιαγιά, οι γονείς μου είναι συνταξιούχοι και μένουν για καιρό στο χωριό κι έτσι είχα να διαλέξω προορισμούς χωρίς το άγχος της κράτησης από 2 μήνες νωρίτερα, συχνά με υπέρογκα ποσά. Ακόμα κι έτσι, βέβαια, οι αρκετές ημέρες διακοπών συνδυάστηκαν με προσοχή στο μπάτζετ, αποφυγή διάφορων πολυτελειών και χωρίς υπερβολικές εξόδους –ή κάποια βράδια με μια κρέπα, ένα σουβλάκι, έστω μία... περιπτερόμπιρα. Ανάλογος προβληματισμός για τα έξοδα επικρατούσε και στα υπόλοιπα μέλη από διαφορετικές παρέες και κοινωνικο-οικονομικές προελεύσεις με τις οποίες κατά διαστήματα συνυπήρξα.

Θυμάμαι τις εποχές μέχρι τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000, όπου οι 2 εβδομάδες διακοπών ή και παραπάνω ήταν ο μέσος όρος. Πλέον ο κανόνας είναι διακοπές της μιας εβδομάδας, σπανιότερα σε νησί. Πολλοί ήταν κι εκείνοι που πέρασαν τη δεύτερη εβδομάδα της άδειάς τους στην πόλη προτιμώντας μικρές και κοντινές αποδράσεις, με το staycation που κοροϊδεύαμε να μετατρέπεται στη νέα νόρμα.

Ετσι, θεωρώ ότι ευσταθεί απόλυτα το πρόσφατο δημοσίευμα της Guardian που χαρακτηρίζει την Ελλάδα έναν παράδεισο ήλιου και διακοπών αρκεί να μην είσαι Ελληνας εργαζόμενος. Η απληστία ορισμένων και ο υπερτουρισμός μετατρέπουν αγαπημένους προορισμούς σε πανάκριβα θεματικά πάρκα, με υπηρεσίες κακής ποιότητας σε δυσανάλογες τιμές. Ακόμα κι όσοι διαθέτουν οικονομικές δυνατότητες αναρωτιούνται γιατί να μην προτιμήσουν έναν προορισμό εκτός Ελλάδας. Τελικά, το περίφημο ελληνικό καλοκαίρι υποβιβάζεται σε κακόγουστες ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν κάθε σπιθαμή ακτής ή αναρτήσεις από πανηγύρια που έχουν μετατραπεί σε μπουζουξίδικα με σκοπό το κέρδος, χάνοντας την όποια αυθεντικότητά τους.

Και η αυλαία πέφτει στα τέλη Σεπτεμβρίου, όπου οι τοπικές κοινωνίες αφήνονται ή, καλύτερα, εγκαταλείπονται στην ησυχία και στα αρκετά προβλήματά τους, σε έλλειψη υποδομών και προσωπικού που δεν συγκινούν ιδιαίτερα την κρατική εξουσία. Για να γυρίσει ο «ελληνικός ήλιος» θέλει δουλειά πολλή και αλλαγή νοοτροπίας, πριν να είναι πολύ αργά.