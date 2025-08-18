«Τα ’μαθες για τον Μαζωνάκη;»

Παρότι δεν πολυακούω το μουσικό είδος στο οποίο καταχωρίζεται, τον Γιώργο Μαζωνάκη τον ξεχωρίζω. Μου αρέσει ως φωνή και ερμηνεία. Ως καλλιτέχνης γενικώς. Ως περσόνα. Μου αρέσει ακόμα και ως ιδιόρρυθμη ενδυματολογική άποψη. Κάπου εκεί όμως, μεταξύ του «Να περνάς από δω», του «Ξημερώνει πάλι», της φωνής και της εικαστικής του παρουσίας, όσων έκανε, έλεγε και φορούσε στο ριάλιτι όπου συμμετείχε φέτος και, τέλος, του κεφιού που μου χαρίζει ερήμην του, τελειώνει η σχέση μου μαζί του.

Εάν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας και -επιλέγοντας να το δημοσιοποιήσει- το πληροφορηθώ, ανθρώπινα θα ευχηθώ να γίνει καλά. Κι εκεί επίσης τελειώνει αυτή η σχέση μαζί του. Ενα ψυχικό πρόβλημα, μακροχρόνιο ή έκτακτο, δεν εμπίπτει ωστόσο στην παραπάνω κατηγορία. Είναι δεδομένο πιο ευαίσθητο κι από τα ευαίσθητα κι αυτό γιατί α) συνδέεται με κοινωνικό στίγμα και β) ο πάσχων μπορεί καθώς διανύει μια δύσκολη περίοδο να μη διαθέτει την απαιτούμενη νηφαλιότητα για να αποφασίσει τώρα εάν πράγματι θέλει να το δημοσιοποιήσει ή όχι. Ψυχικά προβλήματα αντιμετωπίσαμε κι αντιμετωπίζουμε πάρα πολλοί, ειδικά από την οικονομική κρίση και μετά.

Η κατάθλιψη θερίζει π.χ. Λόγω αυτού ίσως έχει κάπως αμβλυνθεί το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας ή κρίσης. Επειδή όμως, σε συνδυασμό με το «κουτσομπολιό» που περιβάλλει τους «επωνύμους», αυτό το ζήτημα ξαναβγάζει δόντια, έκαναν τεράστιο λάθος όσοι έσπευσαν να προβάλουν την είδηση για τον Μαζωνάκη με όλες τις λεπτομέρειες περί ακούσιου εγκλεισμού σε δημόσιο ψυχιατρείο, περί γνωμάτευσης, περί όσων υποστηρίζει η οικογένειά του, περί όσων απαντούν ο ίδιος και ο δικηγόρος του - ο τελευταίος δυστυχώς πρόθυμος να αναπαράγει δημοσίως τα χοντροκομμένα στερεότυπα περί «τρελών» και ψυχιατρείων-«κολαστηρίων»!

Σε μια χώρα όπου οι ψυχικά ασθενείς είναι αόρατοι και τα ζητήματα ψυχικής υγείας (πολλώ δε μάλλον ψυχιατρικής μεταρρύθμισης) ανύπαρκτα και στην κυβερνητική και στη δημόσια ατζέντα, το κουτσομπολιό τα έφερε στην επιφάνεια άτακτα για να τα εκχυδαΐσει υπεραπλουστεύοντάς τα. Και δυστυχώς, ενώ και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται νομικά και ψυχίατροι όπως η Μαρίνα Οικονόμου έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για την εξάλειψη των κακώς κειμένων επισημαίνοντας τον άθλιο ρόλο που έχουν παίξει κατά καιρούς τα ΜΜΕ, όλα πήγαν κατά διαόλου προκειμένου να σπάσει η μονοτονία τον μήνα που τα εγχώρια σελέμπριτις δεν παράγουν ειδήσεις γιατί κάνουν διακοπές.