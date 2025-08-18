Ο Ισραηλινός, η «Ορέστεια», το έγκλημα και η τιμωρία

«Ακόμα και όταν κάνουν διακοπές στο εξωτερικό, οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη φρίκη του πολέμου στη Γάζα». Ο τίτλος του άρθρου σού κεντρίζει αμέσως το ενδιαφέρον. Κυρίως, επειδή δημοσιεύτηκε στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz και υπογράφεται από τον Ισραηλινό δημοσιογράφο Οφρι Ιλάνι. Εναν άνθρωπο αριστερών απόψεων που, όπως όλοι οι συνάδελφοί του στη Haaretz, καταγγέλλει σε μόνιμη βάση τα εγκλήματα του Νετανιάχου και τη γενοκτονία στη Γάζα.

Ο Οφρι Ιλάνι, όπως αφηγείται ο ίδιος, βρέθηκε πρόσφατα για ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα για να παρακολουθήσει την «Ορέστεια» στο Αρχαίο Θέατρο των Δελφών. Στο τέλος της παράστασης άκουσε ένα πλήθος κόσμου να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη!». Στην αρχή εξεπλάγη, σε σημείο, όπως αφηγείται, να αναρωτιέται αν οι φωνές και τα συνθήματα απευθύνονταν σε εκείνον, έναν Ισραηλινό τουρίστα χαμένο στο πλήθος. Υστερα, κατάλαβε.

«Εξω από το θέατρο, δεν υπήρχε διέξοδος», γράφει. «Μηνύματα και γκράφιτι στους τοίχους της Αθήνας γραμμένα στα εβραϊκά διαμαρτύρονταν για τη γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας. Κάτω από την τιμή του καφέ και της λεμονάδας στον τιμοκατάλογο μιας καφετέριας ήταν γραμμένο το σύνθημα “Fuck Zionism”. Ολόκληρη η χώρα έμοιαζε να ξεσηκώνεται κατά του Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος κάνει κάποιους παραλληλισμούς ανάμεσα στην «Ορέστεια» και το Ισραήλ. Παρομοιάζει τους συμπατριώτες του που βρίσκουν διαφόρων ειδών δικαιολογίες για τον πόλεμο στη Γάζα με τον Αγαμέμνονα που δικαιολογούσε τη θυσία της κόρης του, της Ιφιγένειας, ως καθήκον του απέναντι στους θεούς. Την ίδια στιγμή, γράφει πόσο τον εντυπωσίασε η αντίστιξη ανάμεσα στην ηχηρή διαμαρτυρία στην Ελλάδα για όσα διαδραματίζονται στη Γάζα και την αδιαφορία των περισσότερων Ισραηλινών.

«Από αυτή την άποψη», γράφει, «ένα ταξίδι στο εξωτερικό είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να έρθουμε σε επαφή με την πραγματικότητα. Επιτέλους, κάποιοι μας ζητούν να απολογηθούμε για τα εγκλήματα της χώρας μας. Είναι ένα δυσάρεστο, αποσταθεροποιητικό συναίσθημα. Καλύτερα όμως να συμβιβαστούμε με αυτό, παρά να ζούμε με αυτή τη δυσαρμονία - μια κατάσταση στην οποία όλα υποτίθεται πως μοιάζουν φυσιολογικά, όταν στην πραγματικότητα τίποτα δεν είναι φυσιολογικό. Και αν για αυτό είναι απαραίτητο να πάμε διακοπές στην Ελλάδα, ας γίνει έτσι».